VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thu về bao nhiêu tiền mỗi ngày?

VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã công bố báo cáo tài chính chưa kiểm toán quý II/2025 với những kết quả tích cực. Theo đó, trong quý II/2025, VinFast đã bàn giao 35.837 xe ô tô điện các loại đến tay khách hàng, tương đương với quý đầu năm và tăng 172% so với cùng kỳ năm 2024. Trong số đó, có 22% số xe là giao cho các bên liên quan của Công ty.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã bàn giao tổng cộng 72.167 xe ô tô điện các loại, tăng 223% so với cùng kỳ năm trước. Theo báo cáo, hai mẫu ôtô điện VF 3 và VF 5 tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh số của VinFast quý vừa qua, đóng góp 61% tổng số xe bàn giao. VF 6 đứng thứ 3 với 12%. Nửa đầu năm 2025, 3 mẫu xe VF 3, VF 5 và VF 6 đều nằm trong top 5 xe bán chạy nhất tại Việt Nam.

Trong khi đó, doanh số xe máy điện và xe đạp điện của hãng ghi nhận 69.580 xe trong quý II/2025, tăng mạnh 55% so với quý đầu năm và tăng tới 447% so với cùng kỳ năm 2024. Trong số đó, có 13% số xe là giao cho các bên liên quan của Công ty.

Theo công bố, doanh số bán xe trong quý II/2025 của VinFast ghi nhận 14.984 tỷ đồng (598,1 triệu USD), tăng 94,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tài trợ 28.000 tỷ đồng (1,1 tỷ USD) cho VinFast và các công ty con trong nửa đầu năm 2025

Tổng doanh thu của hãng đạt 16.609,3 tỷ đồng (663 triệu USD), tăng 91,6% so với cùng kỳ và tăng nhẹ 1,9% so với quý đầu năm. Lũy kế sau nửa năm 2025, VinFast đạt doanh thu hơn 32.915 tỷ đồng, tương đương mỗi ngày hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận doanh thu đạt gần 183 tỷ đồng.

Giá vốn bán hàng trong kỳ ghi nhận 23.434,2 tỷ đồng (935,4 triệu USD), tăng 66,1% so với quý II năm 2024 và tăng 6,3% so với quý I năm 2025. Sự gia tăng so với quý II năm 2024 chủ yếu là do giá vốn xe bán ra tăng khi công ty giao thêm xe điện cho khách hàng trong quý II năm 2025. Sự gia tăng so với quý I năm 2025 là do tỷ lệ trích lập dự phòng bảo hành cao hơn và giá vốn xe bán ra được khấu trừ doanh thu tăng.

Sau khi trừ giá vốn bán hàng, VinFast vẫn ghi nhận lỗ gộp 6.824,9 tỷ đồng (272,4 triệu USD) trong quý II/2025, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng 19% so với quý đầu năm.

Chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D) ghi nhận 2.335,1 tỷ đồng (93,2 triệu USD) trong quý II năm 2025, giảm 12,3% so với quý II năm 2024 và tăng 15,9% so với quý I năm 2025.

Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí hành chính là 3.400,5 tỷ đồng (135,7 triệu USD) trong quý II năm 2025, giảm 11,4% so với quý II năm 2024 và giảm 9,3% so với quý I năm 2025.

Chi phí hoạt động khác ghi nhận 559,6 tỷ đồng (22,3 triệu USD) trong quý II năm 2025, giảm 61,7% so với chi phí hoạt động thuần trong quý II năm 2024 và tương đối ổn định so với quý I năm 2025.

Kết quả, VinFast báo lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận 13.120,1 tỷ đồng (523,7 triệu USD) trong quý II/2025, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng 8,8% so với quý đầu năm. Mức lỗ ròng của VinFast lên tới 20.342 tỷ đồng (812 triệu USD), tăng 8,4% so với quý II năm 2024 và tăng 15,0% so với quý I năm 2025. Dù vậy, biên lợi nhuận gộp của VinFast đã cải thiện đáng kể từ mức âm 62,7% cùng kỳ năm trước xuống còn âm 41,1% quý này.

Tính đến ngày 30/6/2025, Công ty có 394 showroom xe điện trên toàn cầu, bao gồm cả showroom do VinFast sở hữu và showroom do các đại lý của VinFast sở hữu.

Theo báo cáo, tính đến ngày 30/6, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tài trợ 28.000 tỷ đồng (1,1 tỷ USD) cho VinFast và các công ty con. Trước đó, vào ngày 12/11/2024, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc VinFast, ông Phạm Nhật Vượng đã cam kết tài trợ không hoàn lại 50.000 tỷ đồng (2 tỷ USD) cho VinFast và các công ty con.