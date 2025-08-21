Hai đại gia Việt muốn đưa lợn lên ở "chung cư" có tiềm lực thế nào?

Cuối tháng 7 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết Thứ trưởng Phùng Đức Tiến vừa ký tờ trình xin ý kiến Thủ tướng về triển khai mô hình chăn nuôi heo trong nhà nhiều tầng tại Việt Nam.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện nay, có hai đơn vị là Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF Việt Nam - BAF), và Công ty cổ phần Xuân Thiện Thanh Hóa gửi văn bản xin ý kiến bộ về triển khai mô hình chăn nuôi heo trong nhà nhiều tầng.

Trong đó BAF Việt Nam đã hợp tác chiến lược với Tập đoàn Muyuan, Trung Quốc - đơn vị chăn nuôi heo lớn nhất thế giới, nổi bật với mô hình trại chăn nuôi heo nhiều tầng.

BAF Việt Nam đề xuất dự án tổ hợp trại chăn nuôi heo 6 tầng thông minh tại Tây Ninh. Dự án có quy mô 64.000 heo nái sinh sản, sản xuất 1,6 triệu heo thương phẩm/năm với tổng mức đầu tư ước tính hơn 12.000 tỉ đồng.

Hai doanh nghiệp Việt Nam đề xuất kế hoạch nuôi lợn trong những “chung cư” cao tầng

BAF Việt Nam của ông Trương Sỹ Bá quy mô thế nào?

Trước khi đề suất kế hoạch đưa lợn lên ở "chung cư", BAF được biết đến là một “mắt xích” trong hệ sinh thái Tân Long của ông Trương Sỹ Bá. Tân Long hiện là một trong những đơn vị kinh doanh nông sản lớn với các mặt hàng chính là ngũ cốc, lúa gạo, hạt điều..., phát triển sang mảng chăn nuôi heo từ năm 2017.

Những năm gần đây, BAF do ông Trương Sỹ Bá giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị liên tục thâu tóm hàng chục công ty chăn nuôi khác nhằm mở rộng quy mô. Cùng với đó, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cũng ghi nhận những kết quả ấn tượng.

Báo cáo tài chính quý 2/2025 của BAF cho thấy trong kỳ doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hơn 1.387 tỉ đồng, sau khi trừ chi phí công ty ghi nhận lãi sau thuế hơn 196 tỷ đồng, tăng mạnh so với chỉ 36 tỉ đồng cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, BAF ghi nhận doanh thu gần 2.511 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 330 tỉ đồng, tăng hơn gấp đôi so với lợi nhuận 156 tỉ đồng nửa đầu năm 2024.

BAF có tổng tài sản hơn 8.522 tỉ đồng, trong đó, vốn chủ sở hữu đạt hơn 4.266 tỉ đồng, nợ phải trả ghi nhận hơn 4.255 tỉ đồng. Trong tổng nợ phải trả thì vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.014 tỉ đồng và vay nợ thuê tài chính dài hạn chiếm 1.569 tỉ đồng.

Mới đây, BAF đã khởi công dự án “Tổ hợp chăn nuôi công nghệ cao Gia Hân” tọa lạc tại xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị. Dự án được xem là “siêu trại” với tổng vốn đầu tư lên tới gần 2,4 nghìn tỉ đồng, quy mô gồm 15.000 heo nái và 450.000 heo thịt mỗi năm. BAF cho biết, khi hoạt động hết công suất, dự án dự kiến sẽ mang lại doanh thu từ 3.100 – 3.400 tỉ đồng/năm.

Đại gia ngành thép và năng lượng đầu tư lớn cho chăn nuôi

Trong khi đó, Công ty cổ phần Xuân Thiện Thanh Hóa được thành lập tháng 10/2020, với vốn điều lệ 405 tỉ đồng với 3 cổ đông góp vốn, gồm Nguyễn Thị Miền góp 162 tỉ đồng tương đương 40% vốn góp, cổ đông Lê Thanh Hoài Phương góp 87 tỉ đồng tương đương 21,481% vốn góp và cổ đông Lê Quang Thành góp 156 tỉ đồng tương đương 38,519% vốn góp.

Thời điểm thành lập, ông Lê Quang Thành, sinh năm 1971, giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Tháng 3/2021, ông Nguyễn Văn Thiện, sinh năm 1970, giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 1978, được bổ nhiệm giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 7/2021, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng mạnh lên 1.050 tỉ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố chi tiết.

Đến tháng 11/2021, một lần nữa vốn điều lệ doanh nghiệp tăng mạnh lên 1.500 tỉ đồng. Thời điểm này, ông Nguyễn Huy Hoàng giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ở lần thay đổi thông tin doanh nghiệp gần nhất vào tháng 2/2025, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng từ 1.500 tỉ đồng lên 1.800 tỉ đồng.

Công ty cổ phần Xuân Thiện Thanh Hóa được biết đã triển khai dự án Khu liên hợp sản xuất - chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa 1 tại xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa, với tổng mức đầu tư 3.000 tỉ đồng, diện tích sử dụng đất 112ha.

Doanh nghiệp này còn có khu trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao đã đi vào vận hành giai đoạn 1 với tổng số lợn hiện có tại trang trại là 50.248 con. Hay nhà máy thức ăn chăn nuôi đã đưa vào chạy thử từ tháng 3 năm 2024.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, ngoài vai trò Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Xuân Thiện Thanh Hóa, còn đảm nhiệm vị trí lãnh đạo và người đại diện pháp luật tại 23 doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái Tập đoàn Xuân Thiện. Tập đoàn này, do "đại gia" Nguyễn Văn Thiện đứng đầu, nổi tiếng với hơn 20 dự án thủy điện, điện mặt trời và điện gió trải khắp cả nước.

Cuối tháng 6 vừa qua, Tập đoàn của đại gia Nguyễn Xuân Thiện cũng đã khởi công tổ hợp dự án Nhà máy Thép Xanh Xuân Thiện Nam Định có diện tích hơn 400ha, tổng mức đầu tư hơn 98.000 tỉ đồng. Theo tiến độ, đến tháng 6/2028, đơn vị sẽ ra sản phẩm thép đầu tiên và tháng 6.2030 hoàn thành tổ hợp dự án.

Riêng mảng chăn nuôi, Tập đoàn cho biết đã đầu tư cho các dự án nông nghiệp công nghệ cao đến 50.000 tỉ đồng (2 tỉ USD), với loạt mục tiêu "khủng".