Thiếu gia sinh năm 1995 làm Tổng giám đốc doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 35.200 tỷ đồng là ai?

Theo công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngày 19/8, Công ty cổ phần tập đoàn Masterise (Masterise Group) do ông Hồ Anh Minh sinh năm 1995 - con trai của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - TCB) Hồ Hùng Anh giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật ghi nhận tăng mạnh vốn điều lệ lên 35.227 tỷ đồng. Tuy nhiên cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể.

Trước đó, ông Hồ Anh Minh được bổ nhiệm giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện của Masterise Group kể từ ngày 13/1/2025. Kể từ đó, doanh nghiệp cũng liên tục tăng mạnh vốn điều lệ từ hơn 2.423 tỷ đồng lên hơn 6.727 tỷ đồng vào tháng 3/2025 và tăng lên 35.227 tỷ đồng hôm 19/8.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025 của TCB, trước khi Masterise Group tăng vốn từ 6.727 tỷ đồng lên 35.227 tỷ đồng, vợ ông Hồ Hùng Anh là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, con gái Hồ Thủy Anh, con trai Hồ Anh Minh và em trai ông Hồ Anh Ngọc sở hữu trên 10% vốn điều lệ. Ngoài ra, ông Hồ Anh Ngọc còn là Chủ tịch công ty này.

Ông Hồ Anh Minh cũng đang trực tiếp nắm giữ hơn 344 triệu cổ phiếu TCB, tương đương tỷ lệ nắm giữ chiếm 4,88% cổ phần. Tính theo thị giá kết phiên giao dịch ngày 20/8, khối tài sản tại TCB do thiếu gia sinh năm 1995 nắm giữ có giá trị hơn 14.542 tỷ đồng.

Cùng với tăng mạnh vốn điều lệ, Masterise cũng mở rộng ngành nghề đăng ký kinh doanh. Đăng ký cũ của Masterise có 23 ngành bao gồm quảng cáo marketing, kinh doanh bất động sản, môi giới đấu giá bất động sản, mua bán nợ, vận tải hành khách đường thủy nội địa...

Masterise Group tăng mạnh vốn điều lệ trong bối cảnh muốn lấn sân sang lĩnh vực hàng không

Đăng ký mới của Masterise nâng số lượng ngành nghề lên 61. Một số ngành mới gồm hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không, cung cấp suất ăn hàng không, cung cấp xăng dầu hàng không, đại lý du lịch, điều hành tour du lịch...

Masterise Group tăng mạnh vốn điều lệ trong bối cảnh doanh nghiệp đang muốn xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình trở thành một sân bay 5 sao theo tiêu chí của Skytrax và hướng tới việc là cảng hàng không trung chuyển lớn của châu Á.

Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình do Masterise đề xuất có diện tích đất sử dụng khoảng 1.884,88 ha (không bao gồm đất an ninh do Bộ Công an quản lý), trong đó đất sử dụng cho các công trình hàng không dân dụng khoảng 957,65 ha; đất sử dụng các công trình khu bay dùng chung khoảng 927,23 ha.

Dự án có quy mô, công suất thiết kế cấp sân bay 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO) với 4 đường cất hạ đáp ứng yêu cầu khai thác năm 2030 đạt công suất khoảng 30 triệu hành khách/năm, 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm; năm 2050, đạt công suất khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Masterise ước tính tổng vốn đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là 195.124 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 29.268 tỷ đồng, tương ứng với 15% tổng vốn đầu tư; vốn huy động là 165.855,364 tỷ đồng tương ứng với 85% tổng vốn đầu tư.

Ông Hồ Hùng Anh cũng xuất hiện tại lễ khởi công dự án sân bay Gia Bình ngày 19/8 vừa qua.