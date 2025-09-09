Các doanh nghiệp liên quan đến Quang Linh Vlogs có biến động mạnh

Cơ quan Cảnh sát điều tra ra bản kết luận điều tra vụ án kẹo Kera

Ngày 30/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra kết luận điều tra vụ án "Lừa dối khách hàng" tại Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER), đề nghị truy tố Lê Tuấn Linh, Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Theo điều tra, sản phẩm kẹo bổ sung Super Greens Gummies (kẹo Kera) do Hoa hậu Thùy Tiên và các cổ đông CER hợp tác phát triển. Thùy Tiên hưởng 30% lợi nhuận, nhóm cổ đông CER nhận 70%. Cơ quan điều tra xác định Thùy Tiên và các cổ đông CER chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng, nguyên liệu và thành phần sản phẩm.

Từ ngày 12/12/2024 đến 16/1/2025, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục tổ chức 6 buổi livestream trên TikTok quảng cáo và bán kẹo Kera, trong đó Thùy Tiên tham gia 3 buổi. Do tin tưởng vào quảng cáo sai sự thật từ những người nổi tiếng, 56.385 khách hàng đã mua 129.617 hộp kẹo, tổng trị giá 17,5 tỷ đồng. Trong đó, hơn 67.000 hộp được bán qua TikTok, còn lại hơn 62.000 hộp qua Fanpage Facebook.

Cơ quan điều tra kết luận Thùy Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs quảng cáo sai sự thật, lừa người tiêu dùng, thu lợi bất chính 12,4 tỷ đồng. Ngoài kẹo Kera, Quang Linh Vlogs còn livestream bán hàng cho các thương hiệu như Quang Linh Vlog Store, Quang Linh Group và Quang Linh Global trước khi bị bắt.

Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs) bị cơ quan công an bắt tạm giam - Ảnh: Công an cung cấp

Loạt doanh nghiệp liên quan Quang Linh Vlogs có biến động

Sau khi Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) bị bắt, các doanh nghiệp liên quan đến anh có nhiều thay đổi. Theo Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Quang Linh Group (phường Bồ Đề, Hà Nội) đã hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng kinh doanh từ tháng 6/2025. Doanh nghiệp này thành lập ngày 3/8/2023, vốn điều lệ 3 tỷ đồng, do ông Nguyễn Việt Dũng (sinh năm 1994) làm Chủ sở hữu, Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật.

Công ty TNHH Quang Linh Global (phường Hà Đông, Hà Nội) thay đổi thông tin đăng ký vào ngày 30/7/2025. Ông Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1986), thành viên thân thiết của Quang Linh, giữ vai trò Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật và chủ sở hữu. Công ty thành lập tháng 1/2024, vốn điều lệ 2,9 tỷ đồng, với ông Tiến góp 70% (2,03 tỷ đồng), ông Trần Mạnh Toàn góp 10% (290 triệu đồng) và ông Cao Tiểu Minh góp 20% (580 triệu đồng). Đến tháng 10/2024, ông Tiến tăng vốn góp lên 80% (2,32 tỷ đồng), ông Minh giữ 20%. Gian hàng Quang Linh Global trên các sàn thương mại điện tử vẫn hoạt động bình thường.

Ngược lại, Công ty TNHH Quang Linh Vlog Store (phường Thanh Xuân, Hà Nội) không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Thành lập tháng 7/2022, công ty do bà Vì Khánh Ngân (sinh năm 2000) làm Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật. Cơ cấu vốn gồm ông Trần Chí Tâm (80%, 1,6 tỷ đồng) và bà Võ Thị Lộc (20%, 400 triệu đồng).

Công ty cổ phần Pharco Việt Nam, nơi Quang Linh là Phó chủ tịch, thành lập tháng 11/2021 với vốn điều lệ 4 tỷ đồng, gồm 4 cổ đông: Nguyễn Thúc Thùy Tiên (400 triệu đồng), Đào Thị Hà (400 triệu đồng), Lê Thành Công (2,2 tỷ đồng) và Nguyễn Ngọc Sáng (1 tỷ đồng). Đến tháng 10/2022, vốn tăng lên 8 tỷ đồng, bà Vũ Thị Lộc (sinh năm 1997) giữ vai trò Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật. Sau vụ bắt giữ liên quan đến kẹo Kera, Pharco Việt Nam chưa công bố thay đổi đăng ký kinh doanh.