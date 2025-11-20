Giá vàng lập đỉnh: Xu hướng mới biến vàng trong két thành cỗ máy in tiền

Xu hướng cho thuê vàng lên ngôi

Giá vàng đang duy trì quanh vùng đỉnh lịch sử khiến các chủ sở hữu vàng lớn muốn biến tài sản nhàn rỗi thành nguồn thu nhập. Theo CNBC, nhiều nhà đầu tư giàu có đang cho các tổ chức hoặc đơn vị kinh doanh vàng thuê thỏi vàng vật chất, đổi lại một mức sinh lời ổn định mà vẫn giữ quyền sở hữu vàng.

Hoạt động này diễn ra chủ yếu ở thị trường phi tập trung London OTC, nơi vàng được cho vay với một lãi suất thuê nhất định. Lãi suất, đường cong giá vàng giao ngay – kỳ hạn và chênh lệch lãi suất USD là những yếu tố xác định lợi nhuận của việc cho thuê.

Nguồn cung vàng cho thuê tăng lên khiến lãi suất thuê giảm bớt, đồng thời thu hẹp mức chênh lệch giữa giá giao ngay và kỳ hạn. Với người nắm giữ vàng, đây là cách tối ưu để kiếm lời mà không phải bán tài sản.

Xu hướng cho thuê vàng phản ánh điều gì trong dòng chảy vốn toàn cầu và cơ hội của nhà đầu tư crypto?

Xu hướng “cho thuê vàng” cho thấy niềm tin của giới đầu tư vào việc vàng sẽ tiếp tục duy trì mức giá cao. Lợi suất cho thuê ổn định và rủi ro thấp khiến vàng trở thành tài sản vừa an toàn vừa sinh lời – điều mà nhiều tài sản truyền thống không còn đáp ứng được.

Trong thế giới crypto, nhiều sản phẩm DeFi (Tài chính phi tập trung) đang cố gắng mô phỏng mô hình “cho thuê tài sản” như vàng, nhưng với mức lợi suất cao hơn nhiều. Khi giá vàng lập đỉnh, tổng vốn hóa và thanh khoản của thị trường crypto cũng có xu hướng tăng; riêng tháng 11/2025 ghi nhận khối lượng giao dịch hơn 100 tỷ USD/ngày.

Nếu hoạt động cho thuê vàng làm tăng thanh khoản thị trường vàng, điều này có thể gián tiếp hỗ trợ sự phát triển của các nền tảng cho vay – mượn tài sản số, bao gồm cả token được bảo chứng bằng vàng.

Dù mang lại thu nhập, việc cho thuê vàng cũng chứa rủi ro đối tác, tương tự như rủi ro hợp đồng thông minh trong DeFi. Nếu xảy ra sự cố địa chính trị, thị trường vàng có thể lao dốc, kéo theo việc thu hẹp lợi nhuận hoặc buộc nhà đầu tư phải thu hồi vàng trước thời hạn.

Nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi các tín hiệu kỹ thuật của vàng, như RSI quá mua, để dự đoán khả năng điều chỉnh bởi những nhịp đảo chiều của vàng thường có tác động trực tiếp đến dòng tiền vào thị trường crypto.