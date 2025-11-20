Làn sóng thất nghiệp tại Mỹ dâng cao nhất trong nhiều năm: Thị trường lao động đang chao đảo

Dữ liệu mới công bố cho thấy số người đang tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp đã tăng lên 1,957 triệu người trong tuần kết thúc ngày 18/10 – tăng 10.000 người so với tuần khảo sát tháng 9. Đây là chỉ dấu rõ ràng cho thấy thị trường lao động đang suy yếu, số người thất nghiệp dài ngày nhiều hơn và doanh nghiệp hạn chế tuyển dụng.

Việc số liệu được công bố muộn và thiếu hoàn chỉnh là do đóng cửa chính phủ kéo dài tới 43 ngày, khiến Bộ Lao động không thể công bố dữ liệu thường kỳ. Khi hệ thống hoạt động lại, một "lỗi kỹ thuật" khiến một phần dữ liệu được đăng tải sớm hơn dự kiến, buộc Bộ Lao động phải điều chỉnh.

Sự gia tăng mạnh mẽ của số người tiếp tục hưởng trợ cấp là tín hiệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tháng 10 có khả năng ở mức cao, phù hợp với tình trạng tuyển dụng yếu mà các tổ chức tư nhân như ADP đã ghi nhận.

Đóng cửa chính phủ ảnh hưởng thế nào đến việc công bố dữ liệu lao động?

Đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử khiến nhiều cơ quan không thể thu thập dữ liệu theo lịch. Chính phủ xác nhận tỷ lệ thất nghiệp tháng 10 có thể không được công bố, vì không có đủ dữ liệu từ các hộ gia đình.

Ngoài các báo cáo việc làm bị chậm, một loạt báo cáo quan trọng khác cũng bị lùi lịch, như giá sản xuất tháng 9 (PPI) và dữ liệu giá nhập – xuất khẩu.

Bộ Thống kê Lao động (BLS) cho biết họ sẽ phát hành báo cáo việc làm tháng 9 vào thứ Năm tới, với tỷ lệ thất nghiệp gần đây nhất ở mức 4,3% – mức cao nhất trong gần bốn năm. Các chuyên gia nhận định việc số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu không tăng là điểm tích cực hiếm hoi trong bức tranh chung.

Một số chuyên gia kinh tế cho rằng, dù số người nhận trợ cấp kéo dài tăng mạnh, dữ liệu về số hồ sơ xin trợ cấp lần đầu lại không tăng, cho thấy tình trạng sa thải không nhất thiết gia tăng.

Carl Weinberg, chuyên kinh tế trưởng tại High Frequency Economics, cho rằng điều này “không xác nhận các giả thuyết cho rằng làn sóng sa thải tăng mạnh trong thời gian đóng cửa”, đồng thời giúp trấn an phần nào tâm lý thị trường.

Dù thị trường lao động có dấu hiệu chậm lại, diễn biến này có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang (Fed) không vội cắt giảm lãi suất trong tháng 12, khi các quan chức Fed gần đây đều bày tỏ sự thận trọng.

Thị trường nhà ở Mỹ đang chịu tác động gì từ tình trạng việc làm suy yếu?

Dữ liệu mới cho thấy tâm lý của các nhà xây dựng vẫn ở mức thấp trong tháng 11, đánh dấu 19 tháng liên tiếp trong vùng bi quan. Chỉ số tâm lý thị trường nhà ở NAHB/Wells Fargo chỉ nhích lên 1 điểm, đạt mức 38 – thấp hơn nhiều so với giai đoạn trước đại dịch.

Theo các chuyên gia, lãi suất vay mua nhà cao, giá nhà tăng và thị trường lao động yếu khiến triển vọng mua nhà trong ngắn hạn trở nên mờ mịt. Một số phân tích dự đoán thị trường bất động sản phải chờ đến giữa năm 2026 mới có thể phục hồi đáng kể khi lãi suất hạ và tăng trưởng kinh tế mạnh hơn.

Tình trạng thiếu nhà giá phải chăng đã trở thành vấn đề nóng về chính trị. Tổng thống Donald Trump thậm chí đề xuất phương án vay thế chấp 50 năm để giúp người Mỹ mua nhà, nhưng ý tưởng này vấp phải nhiều chỉ trích do nguy cơ người mua phải trả lãi nhiều hơn và mất nhiều thời gian để tạo dựng tài sản.

Nhiều nhà xây dựng cho biết họ buộc phải giảm giá bán hoặc tăng các gói ưu đãi để thu hút người mua. Tỷ lệ giảm giá đã tăng lên 41%, mức cao nhất kể từ tháng 5/2020. Mức giảm trung bình khoảng 6%.

Chỉ số đánh giá tình hình bán hàng hiện tại tăng lên 41 điểm, trong khi chỉ số kỳ vọng tương lai giảm xuống 51 điểm. Mức độ quan tâm của người mua tiềm năng vẫn rất thấp, chỉ trong vùng 26 điểm.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Nhà xây dựng Quốc gia Buddy Hughes, nhiều khách hàng vẫn “đứng ngoài quan sát”, dù các ưu đãi đã được đẩy mạnh, phản ánh sự thận trọng khi nền kinh tế còn nhiều yếu tố bất định.