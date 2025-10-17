Kinh tế 24h: Rửa tiền thời tài sản số - Mua dự án sạch bằng tiền bẩn, đánh sập để xóa dấu vết

Rửa tiền thời tài sản số: Mua dự án sạch bằng tiền bẩn, đánh sập để xóa dấu vết

Hiện tượng rửa tiền qua tài sản mã hóa ngày càng phổ biến, với nhiều thủ đoạn tinh vi như tạo ra dự án “sạch”, sau đó dùng tiền mã hóa phi pháp để mua lại, rồi chuyển tiền ngược lại cho các đối tượng trước khi “đánh sập” dự án nhằm xóa dấu vết. Ngoài ra, các đối tượng còn lợi dụng giao dịch cá nhân trên “chợ đen”, cung cấp giấy tờ giả hoặc chia nhỏ giao dịch để né hệ thống cảnh báo.

Tài sản số. Ảnh minh hoạ

Ngày 15/9, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 27/2025 nhằm siết chặt phòng, chống rửa tiền trong bối cảnh tài sản mã hóa phát triển. Thông tư nhấn mạnh quản lý theo hướng đánh giá rủi ro, yêu cầu các tổ chức tài chính định kỳ rà soát khách hàng, giám sát giao dịch, kể cả khi khách hàng không có tài khoản.

Tại hội thảo phổ biến ngày 16/10, đại diện Bộ Công an cho biết Việt Nam hiện chưa ghi nhận việc dùng tài sản mã hóa để tài trợ khủng bố, nhưng nguy cơ rửa tiền vẫn đáng lo. Ước tính có khoảng 26 triệu tài khoản tài sản số tại Việt Nam.

Riêng trong lĩnh vực bất động sản – nơi có nguy cơ rửa tiền cao, Chủ tịch HoREA cho rằng Thông tư 27 sẽ giúp thị trường minh bạch, hạn chế hiện tượng đầu cơ, thổi giá và rửa tiền. Ông đề xuất đẩy mạnh đào tạo pháp lý cho các sàn giao dịch, môi giới và chủ đầu tư để nâng cao tuân thủ và quản lý dòng tiền minh bạch hơn.

Ấn Độ nói cân nhắc mua dầu Mỹ nếu... rẻ

Ngày 15/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cam kết sẽ ngừng mua dầu từ Nga. Tuy nhiên, phía Ấn Độ phản hồi rằng ưu tiên của họ là đảm bảo lợi ích người tiêu dùng, nhấn mạnh việc duy trì nguồn cung an toàn và giá năng lượng ổn định. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết nước này sẵn sàng mở rộng và đa dạng hóa nguồn nhập khẩu nếu điều kiện thị trường phù hợp.

Bộ trưởng Thương mại Rajesh Agarwal khẳng định Ấn Độ sẵn sàng mua thêm dầu và khí đốt từ Mỹ nếu giá cả cạnh tranh. Hiện nay, dầu thô Nga (Urals) rẻ hơn dầu Brent khoảng 13 USD/thùng, khiến dầu Nga hấp dẫn hơn. Trong khi đó, dầu Mỹ (WTI) có giá khoảng 58 USD/thùng, cao hơn dầu Nga.

Ấn Độ hiện là nước tiêu thụ dầu Nga lớn thứ hai thế giới, sau Trung Quốc, và phụ thuộc vào nhập khẩu dầu mỏ tới 85% nhu cầu. Trước đây, Ấn Độ chủ yếu nhập dầu từ Trung Đông, nhưng từ 2022 đã chuyển sang mua nhiều từ Nga do giá rẻ.

Dù Mỹ muốn thúc đẩy thỏa thuận thương mại với Ấn Độ, tiến trình vẫn trì hoãn do bất đồng liên quan đến việc New Delhi tiếp tục mua dầu Nga. Để gây áp lực, Washington đã tăng thuế nhập khẩu hàng hóa từ Ấn Độ lên 50%.

Cổ phiếu Masan tăng trần

Ngày 16/10, cổ phiếu Masan (MSN) tăng trần, đóng vai trò trụ đỡ chính cho VN-Index trong bối cảnh thị trường chứng khoán giằng co mạnh. MSN tăng hết biên độ chỉ sau 30 phút giao dịch, giữ giá 88.200 đồng và đạt thanh khoản hơn 1.500 tỷ đồng – cao thứ hai toàn sàn. Cổ phiếu này thường xuyên “trắng bên bán” trong phiên.

Thông tin hỗ trợ là việc SK Group (Hàn Quốc) bán 42,6 triệu cổ phiếu MSN với giá 78.000–79.300 đồng, thu về khoảng 127 triệu USD. Masan khẳng định đây là giao dịch thỏa thuận, không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hay gây pha loãng cổ phiếu.

VN-Index kết phiên tăng gần 9 điểm, lên sát 1.767 điểm, dù trong phiên nhiều lần rung lắc và giảm dưới tham chiếu. Trên sàn HoSE, có 180 mã tăng và 129 mã giảm, cho thấy dòng tiền phân hóa. Trong rổ VN30, số mã tăng và giảm gần tương đương.

Ngoài MSN, các cổ phiếu hỗ trợ thị trường còn có VIC, VJC, GEE, VRE, trong khi VHM tác động tiêu cực nhất. Tổng giá trị giao dịch toàn sàn đạt hơn 40.300 tỷ đồng, tăng mạnh so với phiên trước. Khối ngoại trở lại mua ròng 527 tỷ đồng sau 5 phiên bán liên tiếp, tập trung vào NLG, DXG, GEX, VIX.

TP HCM phát hiện gần 8.000 vụ gian lận thương mại, hàng giả

Trong quý III/2025, TP HCM đã phát hiện 7.831 vụ vi phạm liên quan đến gian lận thương mại, hàng giả và hàng lậu. Trong đó, có 523 vụ hàng cấm, hàng lậu; 7.276 vụ gian lận thương mại và 32 vụ hàng giả. Tổng số tiền thu nộp ngân sách từ các vụ xử lý đạt hơn 2.900 tỷ đồng, bao gồm trên 1.500 tỷ đồng truy thu thuế. Công an TP HCM đã khởi tố 47 vụ án với 127 đối tượng liên quan.

Riêng trong tháng 9, thành phố tiến hành 2.769 cuộc kiểm tra, bắt giữ 38 vụ hàng cấm, 2.725 vụ gian lận thương mại và 6 vụ hàng giả. Tổng số tiền nộp ngân sách gần 1.100 tỷ đồng, trong đó truy thu thuế chiếm gần 680 tỷ. Cơ quan công an đã khởi tố 6 vụ án với 28 bị can.

Theo Ban Chỉ đạo 389, thủ đoạn buôn lậu và gian lận ngày càng tinh vi. Nhiều đối tượng lợi dụng hoạt động logistics, thương mại điện tử và khai sai thông tin hàng hóa để trốn thuế. Hàng lậu được ngụy trang dưới dạng hành lý, quà biếu hoặc container tạm nhập tái xuất. Cảng Tân Sơn Nhất cũng ghi nhận nhiều trường hợp sử dụng thông tin giả để vận chuyển hàng vi phạm.

TP HCM sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra tại các cảng, sân bay, chợ đầu mối, trung tâm thương mại và phối hợp liên ngành để xử lý các đường dây buôn lậu lớn, đặc biệt dịp cuối năm.