Giá vàng chiều 16/10: Chợ đen chạm ngưỡng 170 triệu đồng/lượng, nhiều người xếp hàng xuyên trưa chờ mua từng chỉ

Xếp hàng xuyên trưa chờ mua 1 chỉ vàng

Hơn 12 giờ trưa ngày 16/10/2025, trước cửa nhiều tiệm vàng lớn trên đường Trần Nhân Tông (Hà Nội) vẫn treo biển hết hàng. Tuy nhiên, hàng trăm người vẫn kiên trì xếp hàng bên ngoài.

Người dân kiên trì xếp hàng bên ngoài tiệm vàng cả ngày để chờ mua vàng.

Người đứng, người ngồi, người gục đầu trên chiếc yên xe máy dựng ở vỉa hè, ai cũng tỏ vẻ mệt mỏi. Đứng lâu nên mỏi chân, một nhóm khoảng 10 người lớn tuổi kê đôi dép xuống ngồi ngay tại vỉa hè rồi mang túi khoai lang luộc ra mời nhau ăn. Ai cũng cố gắng chờ đợi, không muốn về vì sợ bỏ lỡ cơ hội mua vàng.

Đến cửa hàng từ 7 giờ sáng, chờ đợi suốt hơn 5 giờ đồng hồ cửa hàng vẫn không có hàng bán, hai vợ chồng bà Liên (Hà Nội) thay nhau “giữ chỗ” để đi ăn trưa.

Cửa hàng treo biển hết hàng từ sáng sớm nhưng vẫn rất đông người chờ bên ngoài.

“Ra kia ăn tạm bát cháo, biết đâu hôm nay họ bán vào đầu giờ chiều. Hôm qua họ bán từ 2 giờ đến 3 giờ chiều, mỗi người được 1 chỉ vàng đấy. Giờ đi về cũng có làm gì đâu. Thôi ngồi đây đến chiều rồi tính”, bà Liên nói.

“Ôi hôm nay chưa là gì nhé! Có hôm trời mưa mà các ông bà còn không thèm về, ngồi trước cửa hàng mấy tiếng chờ mua vàng luôn. Tôi phục mấy ông bà thật”, bảo vệ cửa hàng lên tiếng khi có người tỏ vẻ ngạc nhiên vì nhiều người chờ đợi quá lâu.

Hết buổi sáng, nhiều cửa hàng vẫn báo hết vàng nhưng nhiều người vẫn kiên trì chờ đợi.

Đúng 13 giờ, đúng như dự đoán của bà Liên, cửa hàng phát số cho khách ngồi chờ bên ngoài, mỗi người được mua 1 chỉ vàng. Vợ chồng bà Liên mừng quýnh theo chân nhau vào mua. Tuy nhiên, chỉ khoảng 15 phút, toàn bộ số phiếu được phát hết, Những ai đến sau lại ngậm ngùi đứng chờ tiếp.

Cầm chỉ vàng nhẫn vừa mua với giá 15,4 triệu đồng, bà Thái (Hà Nội) được một vài người bước tới hỏi mua với giá 16,5 triệu đồng nhưng bà không bán.

Hầu như ai cũng không muốn về vì sợ bỏ lỡ cơ hội mua vàng.

“Đi cả tuần mới mua được 1 chỉ vàng tặng đám cưới đứa cháu, bán đi làm gì. Đấy, cách đây hơn chục năm, cưới con mình, mẹ nó đi 1 chỉ vàng giá có hơn 3 triệu đồng. Bây giờ gấp 5 lần đấy”, bà Thái nói.

Khoảng 2 tiếng sau, cửa hàng lại tiếp tục phát số và cũng chỉ khoảng 15 phút là phát hết phiếu dành cho khách mua vàng. Đồng thời, cửa hàng thông báo, mỗi khách chỉ được mua tối đa 1 lần trong 2 ngày liên tiếp. Một số cửa hàng khác vẫn thông báo không có vàng để bán.

Cửa hàng này thông báo hết vàng và bạc ngay từ sáng sớm.

Cập nhật giá vàng

Tại thời điểm lúc 16 giờ ngày 16/10/2025, giá vàng miếng SJC được các đơn vị kinh doanh niêm yết ở mức 147,1-149,1 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua.

Vàng nhẫn loại 1-5 chỉ được SJC niêm yết ở mức 145,9-148,1 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2,2 triệu đồng/lượng.

Cửa hàng liên tục điều chỉnh giá theo chiều hướng ngày càng tăng nhưng dân vẫn kéo nhau đi mua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn của đơn vị này ở mức 151-154 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Doji niêm yết ở mức 146,5-149 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Nhiều người chờ từ sáng đến chiều chỉ để mua 1 chỉ vàng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.230,2 USD/ounce, tăng 23 USD/ounce so với chốt phiên Mỹ đêm qua.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại Ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 134,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Như vậy, giá vàng miếng SJC hiện đang cao hơn giá vàng thế giới 14,6 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn hiện cao hơn giá vàng thế giới từ 13,5-19,5 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu.

Dòng người đứng chen chúc trước cửa mặc dù tiệm vàng treo biển hết hàng từ sớm.

Giá vàng liên tục tăng nóng nhưng người dân vẫn đổ xô đi xếp hàng mua vàng khiến hàng loạt cửa hàng thông báo hết vàng. Việc xếp hàng mua vàng đòi hỏi kiên trì chờ đợi thời gian dài và ngày càng khó nên nhiều người chọn mua bán ngay ngoài cửa hàng với mức giá chênh lệch lên đến cả triệu đồng.

Thậm chí, trên các hội nhóm kinh doanh, trao đổi, mua bán vàng online, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu được rao bán với giá lên tới 170 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn của các thương hiệu khác như Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, SJC, SJC được rao bán với giá từ 157-160 triệu đồng/lượng, cao hơn giá niêm yết tại cửa hàng từ 10-15 triệu đồng/lượng.

Một số người may mắn mua được vàng sẽ được nhiều người hỏi mua ngay ngoài cửa với giá chênh lệch cả triệu đồng.

Ông Sean Lusk (Phòng thương mại tại Walsh Trading) cho rằng, giá vàng đang được đẩy lên cao bởi tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) đang lan rộng. Nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đang đổ xô vào mua vàng chỉ vì nghe rằng giá vàng sẽ tăng tiếp. Hiện tượng này giống với bong bóng chứng khoán hay bất động sản trước khủng hoảng.

“Thị trường kim loại đang trở nên “điên rồ” khi dòng tiền vẫn tiếp tục chảy vào vàng mặc dù đã tăng hơn 50% từ đầu năm. Không có gì là tăng mãi mãi nên phải hết sức thận trọng”, ông nói.