Hé lộ về Công ty Bất động sản Nextland liên quan vụ án Shark Bình

Bất động sản Nextland gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách

Chiều 14/10, Công an TP. Hà Nội thông tin về vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (44 tuổi, còn gọi là Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT và một số công ty liên quan.

Bị can Nguyễn Hoà Bình tại cơ quan điều tra.

Căn cứ các tài liệu điều tra, Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và 9 đối tượng khác về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong vụ án này, ngoài các thủ đoạn lừa đảo và chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án đồng tiền số Antex, Công an TP. Hà Nội còn xác định hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Nextland.

Theo đó, mở rộng điều ra vụ án, Công an TP. Hà Nội phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Nextland, sau đó giao Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm giám đốc, đại diện pháp luật.

Ông Bình giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính công ty và chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách nội bộ), gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Quy mô của Công ty Bất động sản Nextland

Dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Nextland được thành lập vào tháng 2/2021, có trụ sở tại Tầng 3, Tòa nhà VTC Online, số 18, đường Tam Trinh, phường Tương Mai, Hà Nội – trùng địa chỉ với Tập đoàn NextTech. Ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Thời điểm mới thành lập, Bất động sản Nextland đăng ký vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm: Đoàn Văn Tuấn góp 8 tỷ đồng, sở hữu 40% cổ phần; Nguyễn Hà Thủy góp 4,8 tỷ đồng, sở hữu 24% cổ phần và Lê Thị Quyên góp 7,2 tỷ đồng, sở hữu 36% cổ phần.

Lúc này, ông Nguyễn Hòa Bình là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Bất động sản Nextland. Một năm sau đó, các chức danh này được chuyển sang cho Đoàn Văn Tuấn.

Tháng 6/2024, chức danh Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Bất động sản Nextland được chuyển từ Đoàn Văn Tuấn sang cho bà Nguyễn Hà Thủy.

Tháng 12/2024, ông Đào Mạnh Dũng thay bà Nguyễn Hà Thủy là người đại diện pháp luật của Bất động sản Nextland, đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của doanh nghiệp này cho đến nay.

Bất động sản Nextland trải qua nhiều lần thay đổi vốn điều lệ. Tháng 3/2022, Công ty tiến hành nâng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên thành 70 tỷ đồng rồi tiếp tục nâng lên thành 150 tỷ đồng vào tháng 4/2022.

Đến năm 2025, Bất động sản NextLand giảm vốn điều lệ xuống chỉ còn 73 tỷ đồng.