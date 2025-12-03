Chủ doanh nghiệp "bán nhầm" 99 hợp đồng nhà ở xã hội bị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra là ai?

Doanh nghiệp "bán nhầm" nhà ở xã hội huy động vốn trái quy định

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa công bố kết luận thanh tra dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Nam Gia Nghĩa, Lâm Đồng (trước đây là phường Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông) do Công ty TNHH MTV ESG Vietland làm chủ đầu tư.

Theo Thanh tra Lâm Đồng, dự án được triển khai trên diện tích 17.821,2m². Tháng 6/2017, UBND tỉnh Đắk Nông giao Công ty Cổ phần xây dựng giao thông Beton 6 (Công ty Beton 6) làm chủ đầu tư và chính thức phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 6/9/2017.

Trong quá trình thực hiện, dự án đã được UBND tỉnh Đắk Nông điều chỉnh chủ trương đầu tư 4 lần. Các nội dung điều chỉnh bao gồm thay đổi chủ đầu tư từ Công ty Beton 6 sang Công ty TNHH MTV ESG Vietland (là công ty con do Công ty Beton 6 sở hữu 100% vốn) và nhiều lần gia hạn tiến độ hoàn thành dự án đến quý IV/2022. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn tiếp tục chậm tiến độ so với thời hạn được gia hạn.

Đến tháng 3/2025, Thanh tra Đắk Nông (nay là Thanh tra Lâm Đồng) đã có quyết định và tiến hành thanh tra, xác minh dự án nói trên. Tại đây, Thanh tra Đắk Nông phát hiện hàng loạt vi phạm nghiêm trọng, từ việc bán nhà trái phép, huy động vốn trái quy định đến hợp thức hóa hồ sơ khống...

Dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Nam Gia Nghĩa, Lâm Đồng có nhiều sai phạm - Ảnh: Lâm Đồng Online

Cụ thể, trong 106 hợp đồng bán và mua, Công ty TNHH MTV ESG Vietland đã thực hiện giao dịch với 99 trường hợp khi các hộ này chưa được xét duyệt đủ điều kiện mua nhà xã hội (vi phạm Luật Nhà ở năm 2014), với tổng số tiền huy động lên tới hơn 96 tỷ đồng.

Có 42 trường hợp đã giao dịch mua, đặt chỗ, đầu tư nhà ở xã hội tại Dự án nhưng Công ty TNHH MTV ESG Vietland không lập hồ sơ trình Sở Xây dựng thẩm định. Kiểm tra hồ sơ lưu trữ tại Công ty đối với 106 trường hợp đã giao dịch cho thấy: có 22 trường hợp không có hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội; có 04 trường hợp có hồ sơ nhưng không đầy đủ thành phần theo quy định.

Doanh nghiệp này còn xây dựng vượt phép: tăng thêm 524,58m² diện tích và 4.720,05m² sàn; thay đổi công năng sử dụng tại tầng tum và tầng 1; lập hồ sơ nghiệm thu khống với giá trị gần 96,3 tỷ đồng, kèm theo hóa đơn VAT do Công ty Cổ phần đầu tư Địa Thiên Thái Gia Lai phát hành không hợp pháp để hợp thức hóa giải ngân.

Điều đáng nói, công trình đã bàn giao cho người mua, mặc dù chưa nghiệm thu, chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và xã hội - vi phạm nghiêm ngặt quy định về nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng. Khi bị xử phạt, chủ đầu tư vẫn phớt lờ, không khắc phục hậu quả dù đã bị yêu cầu thu hồi và trả lại tiền với các căn bán trái phép.

Thanh tra Lâm Đồng đã đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra hình sự đối với hai nội dung trọng yếu: huy động vốn hơn 96 tỷ đồng trái quy định và sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hồ sơ nghiệm thu khống. Đồng thời, đề nghị các cơ quan thuế, tín dụng rà soát và làm rõ vi phạm kê khai, hoàn thuế của các doanh nghiệp liên quan.

Thanh tra Lâm Đồng cũng kiến nghị xử lý kỷ luật nhiều cá nhân thuộc Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) và những cơ quan liên quan do thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, để sai phạm tồn tại kéo dài từ năm 2022 đến nay.

Chủ những doanh nghiệp liên quan đến dự án là ai?

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin đăng ký quốc gia về doanh nghiệp, Công ty cổ phần xây dựng giao thông Beton 6 được thành lập tháng 11/2017 với vốn điều lệ 200 tỷ đồng do ông Lê Thiện Giao (sinh năm 1970) giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 2/2021, ông Phạm Thành Trung (sinh năm 1962) được bổ nhiệm giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 4/2022, công ty đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư G&T. Ông Phạm Thành Trung vẫn giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV ESG Vietland được thành lập tháng 5/2018, với vốn điều lệ 40 tỷ đồng do ông Trương Quang Đô (sinh năm 1976) giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, đến tháng 1/2019, ông Lê Thiện Bảo (sinh năm 1974) được bổ nhiệm giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 11/2019, doanh nghiệp tăng mạnh vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng. Ông Lê Thiện Bảo vẫn giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Chỉ chưa đầy 1 tháng sau khi tăng vốn lên 200 tỷ đồng, ông Lê Văn Sửu (sinh năm 1987) được bổ nhiệm thay ông Lê Thiện Bảo giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 9/2021, vị trí lãnh đạo doanh nghiệp lại thay đổi khi ông Trần Lê An (sinh năm 1981) được bổ nhiệm giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật thay ông Lê Văn Sửu.

Ở lần thay đổi thông tin doanh nghiệp gần nhất vào tháng 10/2022, ông Lê Thiện Bảo (sinh năm 1974) thay thế ông Trần Lê An giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Ông Lê Thiện Bảo cũng được đăng ký với vai trò là chủ doanh nghiệp.

Đáng chú ý, ông Lê Thiện Bảo cũng đang là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần đầu tư Địa Thiên Thái Gia Lai doanh nghiệp phát hành hóa đơn khống trị giá gần 96,3 tỷ đồng để Công ty TNHH MTV ESG Vietland hợp thức hóa giải ngân từ ngân hàng.

Công ty Cổ phần đầu tư Địa Thiên Thái Gia Lai được thành lập tháng 1/2019, vốn điều lệ 30 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập gồm Lê Văn Sửu, Lê Văn Hiền mỗi người nắm giữ 15% vốn góp, cổ đông Võ Văn Nhơn nắm giữ 70% vốn góp. Thời điểm thành lập ông Lê Văn Sửu (sinh năm 1987) giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Tháng 9/2020, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 190 tỷ đồng, chỉ còn cổ đông sáng lập Lê Văn Sửu nắm giữ 3,079% vốn góp, phần vốn góp còn lại không được công bố cụ thể. Thời điểm này, ông Hoàng Quốc Lộc (sinh năm 1980) được bổ nhiệm giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 9/2020, bà Lê Thiện Bảo Nguyên (sinh năm 1999) thay ông Lộc giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Trong lần thay đổi thông tin doanh nghiệp gần nhất vào tháng 1/2025, ông Lê Thiện Bảo thay bà Bảo Nguyên giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ngoài ra, ông Lê Thiện Bảo còn giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Central Lý Sơn, thành lập tháng 12/2023 với vốn điều lệ 2 tỷ đồng.