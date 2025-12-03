Chủ tịch Nông nghiệp Hòa Phát Nguyễn Việt Thắng giàu thế nào?

Tập đoàn Hòa Phát (HPG) của tỷ phú Trần Đình Long đang tích cực thực hiện kế hoạch IPO công ty thành viên là CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA). Theo kế hoạch, doanh nghiệp này sẽ chào bán 30 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 41.900 đồng/cổ phiếu, đồng thời sẽ niêm yết trên sàn HoSE vào đầu năm 2026. Với mức giá chào bán này, 255 triệu cổ phiếu của HPA được định giá tương đương gần 10.700 tỷ đồng.

Trước khi chào bán cổ phiếu ra công chúng, HPA có 66 cổ đông bao gồm 65 cá nhân và 1 tổ chức. Trong đó, Tập đoàn Hòa Phát là cổ đông lớn nhất khi đang nắm giữ hơn 242,247 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ nắm giữ chiếm 94,999% cổ phần tại đây.

Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát kiêm Chủ tịch HĐQT HPA

Theo công bố, ông Nguyễn Việt Thắng giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Nông nghiệp Hòa Phát, đồng thời ông cũng đang giữ vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát. Bà Phạm Thị Hồng Vân (sinh năm 1974) giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Không chỉ giữ vị trí cấp cao tại HPG, ông Nguyễn Việt Thắng cũng đang là một trong những doanh nhân sở hữu khối tài sản cả trăm nghìn tỷ đồng trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Cụ thể, theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025 của Tập đoàn Hòa Phát, ông Nguyễn Việt Thắng đang trực tiếp nắm giữ hơn 26,6 triệu cổ phiếu HPG, tương đương tỷ lệ nắm giữ chiếm 0,32% cổ phần. Tính theo giá thị trường kết phiên giao dịch sáng ngày 2/12, khối tài sản doanh nhân 55 tuổi đang trực tiếp nắm giữ tại HPG có giá trị hơn 647 tỷ đồng.

Cùng với đó, theo bản cáo bạch của Nông nghiệp Hòa Phát, ông Thắng đang trực tiếp nắm giữ 100 nghìn cổ phần doanh nghiệp mình giữ vị trí Chủ tịch. Với mức định giá 41.900đ/cổ phiếu, khối tài sản của ông Thắng tại đây có giá trị gần 4,2 tỷ đồng nữa.

Trước khi khởi động kế hoạch IPO, HPA đang vận hành hệ thống gồm 7 cụm trang trại chăn nuôi heo trên tổng diện tích 387,9 ha, 3 trang trại chăn nuôi bò Úc với 625 ha, 2 trang trại gia cầm rộng 50 ha và 2 nhà máy thức ăn chăn nuôi với tổng công suất 600.000 tấn. Công suất sản xuất hàng năm đạt 750.000 heo thương phẩm, 150.000 con bò Úc và 336 triệu quả trứng gà.

Cùng với đó, HPA ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2024. Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 6.909 tỷ đồng với lợi nhuận gộp 1.462 tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần so với 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.040 tỷ đồng, tăng gấp 4,7 lần cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận sau thuế đạt 1.295 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu, chăn nuôi heo là mảng đóng góp lớn nhất với khoảng 40%, tiếp sau là thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi bò và gia cầm.

Nông nghiệp Hòa Phát vận hành mô hình kinh doanh Feed-Farm tích hợp khép kín từ thức ăn chăn nuôi đến trang trại. Công ty tự chủ nguồn thức ăn chăn nuôi với 2 nhà máy tại Hưng Yên và Đồng Nai. Năm 2024, tỷ trọng bán hàng là 51% phục vụ các trang trại nội bộ, 49% bán ra thị trường qua mạng lưới 629 nhà phân phối với 150 mã hàng.