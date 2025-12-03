Bị lừa trực tuyến, người phụ nữ ủ mưu dụ thủ phạm 'sập bẫy'

Bà Ngô, 58 tuổi, ở thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, từng là nhân viên vệ sinh nhưng đã bỏ việc để đầu tư chứng khoán được 15 năm.

Hồi tháng 10, khi lướt mạng xã hội, bà Ngô thấy quảng cáo một phần mềm giới thiệu cổ phiếu có tên là "Tongdaxin", chỉ cần tải phần mềm và đăng ký là có thể nhận suất nội bộ. Bà Ngô tải phần mềm, thêm tài khoản chăm sóc khách hàng, sau đó được "kéo" vào một nhóm có hơn 1.000 người.

Bà Ngô kể trong nhóm, mỗi ngày đều có các chuyên gia giảng bài, có người chia sẻ kinh nghiệm giao dịch cổ phiếu, có người khoe ảnh chụp màn hình cổ phiếu tăng kịch trần, thậm chí có người khoe các cọc tiền mặt.

Cố vấn của bà tự xưng là cô Phùng của công ty Western Securities, cho tôi xem thẻ nhân viên và gửi liên kết đến trang web chính thức của Hiệp hội Chứng khoán Trung Quốc. Bà đã kiểm tra và xác minh danh tính của Phùng, mọi thứ đều đúng.

Phùng yêu cầu bà Ngô ký một hợp đồng dịch vụ gia hạn hàng tháng, theo đó họ sẽ hướng dẫn khách hàng giao dịch cổ phiếu và thu 20% phí dịch vụ trên lợi nhuận hàng tháng.

Bà Ngô cũng tải ứng dụng "Western Securities" theo đường link do Phùng cung cấp. Trong thời gian hợp tác, bà thấy phân tích của người này khớp với xu hướng thị trường trong ứng dụng, hợp lý và đúng thời điểm.

Bà Ngô cho biết vốn khá cẩn thận nên đã quan sát nhóm hơn một tuần, sau đó mới đầu tư một khoản nhỏ, theo dõi xu hướng tăng của thị trường. Giao dịch đầu tiên của bà Ngô lỗ 9.000 nhân dân tệ, Phùng nói là do bà không làm theo chỉ đạo bán ra. Giao dịch thứ hai, bà Ngô kiếm được hơn 10.000 nhân dân tệ.

Cuối tháng trước, Phùng sắp xếp cho bà Ngô mua 80.000 cổ phiếu mới niêm yết, sau khi niêm yết có giá trị thị trường hơn 4 triệu nhân dân tệ. Bà đã đổ toàn bộ tiền tiết kiệm hơn 1 triệu nhân dân tệ vào giao dịch lớn này. Theo cách thao tác trước đây, hôm trước nộp đơn rút tiền, hôm sau tiền sẽ đến tài khoản. Nhưng lần này bà Ngô không làm sao rút được tiền.

Sau khi phát hiện bị lừa, bà Ngô cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn và hối hận, vờ tiếp tục liên lạc với cố vấn. Bà nói hợp đồng một tháng đã hết hạn, muốn đưa phí dịch vụ cho Phùng và gia hạn thêm một tháng nữa. Bà dùng tiền thật kẹp giấy ở giữa để làm giả 900.000 nhân dân tệ tiền mặt, chụp ảnh gửi cho Phùng.

Tối 21/11, một người đàn ông đến lấy tiền bị cảnh sát phục kích tại hiện trường bắt giữ.

Khi được yêu cầu xác thực thông tin cố vấn riêng mà bà Ngô cung cấp, dịch vụ khách hàng chính thức của Western Securities cho biết công ty thực sự có nữ nhân viên tên này, nhưng luôn làm việc tại trụ sở, không thể đến Hồ Bắc để tham gia hoạt động kinh doanh.

Western Securities khẳng định: "Công ty chứng khoán chính quy không bao giờ dẫn dụ khách hàng tải phần mềm qua quảng cáo, kéo vào nhóm giới thiệu cổ phiếu, đây đều là lừa đảo, tuyệt đối đừng tin, nếu gặp phải hãy nhanh chóng báo cảnh sát".

Ngoài ra, cảnh sát phát hiện ứng dụng "Western Securities" mà bà Ngô sử dụng để giao dịch là giả mạo. Hiện cảnh sát đã thụ lý vụ án để điều tra sâu hơn.

Hồi đầu tháng 11, cảnh sát Thượng Hải cũng phát hiện một vụ lừa đảo đầu tư qua ứng dụng, kịp thời ngăn chặn khi nạn nhân đang trên đường đến điểm hẹn giao tiền mặt cho kẻ lừa đảo. Tại điểm hẹn nằm ở khu vực hoang vắng, cảnh sát vờ đặt gói tiền, phục kích bắt giữ nghi phạm.