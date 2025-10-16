“Ông trùm” hàng xa xỉ bỏ túi thêm 19 tỷ USD chỉ sau một đêm

Trong phiên giao dịch buổi chiều thứ Tư tại Paris, cổ phiếu LVMH đã tăng hơn 14,36%, đạt mức 609,20 euro/cổ phiếu (tương đương 708,14 USD). Theo CNBC, đây là ngày tăng giá mạnh nhất của LVMH trong hơn hai thập kỷ, đưa vốn hóa thị trường của tập đoàn lên tới 304,89 tỷ euro, biến LVMH trở thành công ty giá trị thứ hai châu Âu.

Sự tăng vọt này diễn ra ngay sau khi LVMH công bố báo cáo lợi nhuận quý III/2025 với kết quả vượt xa kỳ vọng của giới phân tích. Doanh thu quý tăng 1% so với cùng kỳ, đạt 18,28 tỷ euro (21,25 tỷ USD) – một bước ngoặt tích cực sau chuỗi tháng ảm đạm đầu năm.

Tỷ phú Bernard Arnault

Động lực nào giúp LVMH trở lại mạnh mẽ?

Theo báo cáo, mảng bán lẻ chọn lọc (selective retailing) là “ngôi sao sáng” khi tăng trưởng tới 7%, chủ yếu nhờ Sephora – thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng thuộc LVMH – tiếp tục ghi nhận doanh thu bền vững trên toàn cầu.

Các mảng kinh doanh khác như rượu vang & rượu mạnh, nước hoa & mỹ phẩm, hay đồng hồ & trang sức đều ghi nhận mức tăng nhẹ từ 1–2% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, sự phục hồi nhu cầu tiêu dùng cao cấp từ Trung Quốc sau thời gian trầm lắng đã góp phần quan trọng vào đà đi lên này.

Tài sản của Bernard Arnault tăng “chóng mặt”

Theo ước tính của Forbes, chỉ trong vòng 24 giờ, tổng tài sản của Bernard Arnault, Chủ tịch kiêm CEO của LVMH đã tăng thêm 19,3 tỷ USD, nâng giá trị tài sản ròng của ông lên 181,8 tỷ USD.

Nhờ đó, Arnault hiện xếp thứ 7 trong danh sách Tỷ phú Thế giới thời gian thực của Forbes, và là người giàu nhất ngoài nước Mỹ. Đây là cú bật mạnh hiếm thấy, giúp ông một lần nữa khẳng định vị thế “ông hoàng xa xỉ” giữa bối cảnh ngành hàng cao cấp toàn cầu vẫn còn nhiều biến động.