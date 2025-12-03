Cua to cỡ nửa bàn tay giá chỉ 32.000đ/con, khách được mua không giới hạn
Những con cua mập mạp, nhiều thịt và trứng đang trở thành mặt hàng “gây sốt” tại một căng tin trường đại học.
Sốc: Căng tin bán cua siêu rẻ, sinh viên được mua không giới hạn
Trong căng tin của trường Đại học Thương mại Vũ Hán (Trung Quốc), mùi thơm của cua lan tỏa khắp không gian. Tại đây, các giáo viên và sinh viên có thể mua một con cua to gần bằng nửa bàn tay với giá chỉ 8,8 NDT (32.000đ)/con, không giới hạn số lượng mua.
Ảnh: Jimu News
Món cua hấp và cua cay mới ra mắt này nhanh chóng trở thành "món ăn trưa yêu thích mới" của giáo viên và sinh viên trong trường.
Tại căng tin, Tu Yuan, một sinh viên chuyên ngành báo chí khéo léo tách cua và hào hứng chia sẻ: "Cua rất mập và nhiều thịt. Sau khi tách ra, thịt và trứng rất đầy đặn. Mình thích vị cay. Cắn một miếng là cảm nhận được vị cay thơm lừng, trứng cua tan trong miệng. Mình thật sự rất vui”. Được biết, cô bạn đã thử cả hai vị và nhận định món cua này thật sự rất đáng tiền.
Ảnh: Jimu News
Theo bà Lý, trưởng phòng an toàn và hậu cần của trường cho biết, món cua này được phục vụ từ ngày 1/12. Trong tương lai, nhiều món ăn giá rẻ và đặc sản sẽ được ra mắt theo mùa. Nhà trường hy vọng có thể biến khuôn viên trường thành “ngôi nhà thứ hai” ấm áp và đậm đà hương vị dành cho mọi giáo viên và sinh viên, giúp họ cảm nhận được sự quan tâm của nhà trường thông qua ẩm thực, đồng thời vun đắp tình cảm ấm áp và gắn kết cộng đồng.
Ảnh: Jimu News
Sau khi phát hiện dị vật, người tiêu dùng này đã quay clip và đăng tải lên mạng, thu hút nhiều sự quan tâm.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-03/12/2025 17:50 PM (GMT+7)