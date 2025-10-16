Kinh tế 24h: Ngân hàng Nhà nước sẽ thí điểm sàn giao dịch vàng theo 3 giai đoạn;

Ngân hàng Nhà nước sẽ thí điểm sàn giao dịch vàng theo 3 giai đoạn

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ thí điểm sàn giao dịch vàng theo 3 giai đoạn, bắt đầu từ vàng nguyên liệu, sau đó mở rộng sang vàng miếng và cuối cùng là sản phẩm phái sinh. Thông tin được ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối, chia sẻ tại tọa đàm ngày 15/10.

Giai đoạn đầu, sàn chỉ hoạt động nội địa, với các thành viên gồm tổ chức cung cấp dịch vụ, ngân hàng thanh toán và các đơn vị được cấp phép nhập khẩu. Giai đoạn hai bổ sung vàng miếng, giai đoạn ba thêm chứng chỉ quỹ và công cụ phái sinh, kết nối quốc tế.

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh giai đoạn đầu tập trung minh bạch hóa nhập khẩu và sản xuất vàng. NHNN dự kiến trình dự thảo Nghị quyết thí điểm trong tháng 10. Hiện, 8 ngân hàng như Agribank, Vietcombank, ACB… tham gia. Điều kiện cấp phép sản xuất vàng miếng yêu cầu vốn tối thiểu 1.000 tỷ đồng (doanh nghiệp) hoặc 50.000 tỷ đồng (ngân hàng).

NHNN chưa quyết định số lượng sàn, nhưng ưu tiên cạnh tranh có kiểm soát. Mô hình quản lý tham khảo quốc tế, với NHNN giám sát và doanh nghiệp vận hành. Giai đoạn đầu áp dụng ký quỹ 100% để đảm bảo an toàn, lưu ký tại kho của doanh nghiệp được giám sát, chưa triển khai lưu ký tập trung. Việc thành lập sàn tận dụng cơ chế xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, tạo điều kiện minh bạch và phát triển thị trường vàng.

Một công ty vàng bị phạt vì bán hàng giả mạo Chanel

Một công ty kinh doanh vàng tại Gia Lai vừa bị Chi cục Quản lý thị trường tỉnh này phạt 55 triệu đồng và buộc tiêu hủy lô trang sức giả mạo nhãn hiệu Chanel. Quyết định được ban hành sau khi cơ quan chức năng tạm giữ lô hàng để xác minh nguồn gốc.

Cuối tháng 9, Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra đột xuất và phát hiện nhiều lắc tay kim loại màu vàng gắn logo Chanel – thương hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng giá trị hàng vi phạm hơn 35,7 triệu đồng. Kết quả xác minh cho thấy toàn bộ trang sức là hàng giả, không có hóa đơn hay giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Do đó, cơ quan chức năng yêu cầu doanh nghiệp nộp phạt và tiêu hủy toàn bộ tang vật. Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai nhấn mạnh sẽ tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh vàng để phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt khi thị trường vàng đang sôi động. Gần đây, giá vàng trong nước tăng mạnh theo xu hướng thế giới.

Chiều 15/10, giá vàng miếng SJC đạt mức kỷ lục 146 triệu đồng/lượng mua vào và 148 triệu đồng/lượng bán ra, theo niêm yết của các doanh nghiệp. Các ngân hàng như ACB và Eximbank xác nhận đây là lần đầu tiên vàng miếng SJC chạm mốc 148 triệu đồng, phản ánh nhu cầu trú ẩn tài sản tăng cao trong bối cảnh thị trường biến động. Việc kiểm soát hàng giả mạo nhãn hiệu như Chanel là cần thiết để bảo vệ người tiêu dùng và uy tín thương hiệu.

CBRE: Giá chung cư tăng nhanh gây lo ngại bong bóng

Giá chung cư tại Hà Nội và TP HCM tăng mạnh, gây lo ngại về bong bóng bất động sản, theo CBRE. Giá bán sơ cấp tăng 16-41% so với cùng kỳ, với nhiều dự án mới vượt 100 triệu đồng/m², thậm chí 230 triệu đồng/m² tại TP HCM.

Hà Nội ghi nhận hơn 10.300 căn mở bán mới, 20% có giá trên 120 triệu đồng/m². TP HCM có 2.550 căn, chủ yếu phân khúc cao cấp (60-150 triệu đồng/m²). Thị trường chuyển nhượng tăng 19%, bình quân 58 triệu đồng/m².

Tuy nhiên, tỷ lệ hấp thụ giảm còn 68% tại TP HCM do giá neo cao. Người mua ở thực khó tiếp cận, giao dịch chủ yếu từ nhà đầu tư, dễ tạo bong bóng giá. Thu nhập bình quân chỉ tăng 10%, đạt 8,3-10 triệu đồng/tháng, khiến người thu nhập khá cần 9-10 năm, còn nhóm thu nhập thấp cần hơn 35 năm để mua căn hộ 70 m².

Phân khúc dưới 50 triệu đồng/m² gần như biến mất, trong khi trên 100 triệu đồng/m² chiếm hơn nửa nguồn cung mới. CBRE và One Mount Group cảnh báo thị trường thiếu bền vững khi giá tăng nhanh, thu nhập không theo kịp và tỷ lệ hấp thụ giảm. Khoảng cách giữa giá nhà và thu nhập đặt thách thức lớn cho an cư tại các đô thị lớn.