Kinh tế 24h: 'Thịt bò Wagyu Nhật Bản cao cấp’ làm từ thịt trâu ở Hoài Đức

'Thịt bò Wagyu Nhật Bản cao cấp’ làm từ thịt trâu ở Hoài Đức

Công ty CP Thực phẩm Hida (thôn Dền, xã Hoài Đức, Hà Nội) bị phát hiện "phù phép" thịt trâu kém chất lượng nhập từ Ấn Độ thành thịt bò cao cấp kiểu Wagyu Nhật Bản nhãn Hidasan. Ngày 19/9/2025, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp Công an TP Hà Nội kiểm tra nhà máy, bắt quả tang nhân viên bơm tinh chất phụ phẩm tạo vân mỡ, đánh lừa người tiêu dùng.

Thịt trâu kém chất lượng được "phù phép" thành thịt bò cao cấp. Ảnh: DMS

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Phương Thảo mua thịt trâu giá 120.000 đồng/kg, sau chế biến bán 400.000-600.000 đồng/kg, lợi nhuận gấp 3-5 lần. Từ tháng 5/2024, nhóm sản xuất và tiêu thụ 14 tấn hàng giả, phân phối đến Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, TP HCM.

Lực lượng chức năng thu giữ 65 tấn thịt trâu và thịt bò giả, toàn bộ máy móc chế biến, cùng 17 tấn bột tinh chất. Giám định Viện Kiểm nghiệm quốc gia xác nhận 24/29 mẫu thịt bò có ADN trâu; bột tinh chất đang kiểm tra độc tố.

Ngày 6/10/2025, Công an Hà Nội khởi tố vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm" theo Điều 193 Bộ luật Hình sự, tạm giam 4 bị can: Nguyễn Thị Phương Thảo (Tổng Giám đốc Hida), Trần Hoàng Phước (Giám đốc SK Foods Việt Nam), Nguyễn Thị Dung (Giám đốc sản xuất Hida), Nguyễn Thị Thúy Hoa (Kế toán trưởng Hida). Vụ việc lợi dụng tâm lý ưa chuộng Wagyu, cảnh báo rủi ro sức khỏe và kinh tế người tiêu dùng.

"Ông trùm" xe Mercedes-Benz báo lỗ quý thứ 2 liên tiếp

CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, HoSE: HAX), nhà phân phối xe Mercedes-Benz, báo lỗ quý thứ 2 liên tiếp trong quý III/2025. Doanh thu thuần đạt 1.150 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ, cả mảng xe sang Mercedes-Benz và xe phổ thông MG đều sụt giảm mạnh. Lợi nhuận gộp chỉ còn 60 tỷ đồng (giảm 66%), biên lãi gộp giảm xuống 5,2%. Chi phí bán hàng (59 tỷ đồng), quản lý (36 tỷ đồng) và tài chính tăng mạnh, dẫn đến lỗ ròng 26 tỷ đồng, so với lãi 90 tỷ đồng cùng kỳ 2024. Đây là lần đầu kể từ 2012, Haxaco lỗ hai quý liên tiếp.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 3.137 tỷ đồng (giảm 15%), lợi nhuận sau thuế chỉ 1 tỷ đồng (giảm 99%), mới hoàn thành 6% kế hoạch lợi nhuận 260 tỷ đồng. Nguyên nhân do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, cạnh tranh từ đối thủ với mẫu xe mới và ưu đãi lớn, cùng chi phí vận hành tăng khi mở rộng quy mô.

Tổng tài sản cuối quý III đạt 2.360 tỷ đồng, giảm nhẹ. Tiền và tương đương tiền giảm còn 126 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 23% lên 812 tỷ đồng, khoản phải thu ngắn hạn tăng 21% lên 411 tỷ đồng. Lô đất 6.200m² tại TP.HCM (giá trị 542 tỷ đồng) đấu giá thất bại với giá khởi điểm 1.130 tỷ đồng. Nợ phải trả hơn 1.000 tỷ đồng, chủ yếu vay ngắn hạn (720 tỷ đồng).

Cổ phiếu HAX giảm 30% từ đỉnh tháng 7, giao dịch quanh 12.000 đồng/cổ phiếu. Quỹ ngoại AFC VF Limited và Pyn Elite Fund giảm sở hữu; nhiều lãnh đạo thoái vốn từ tháng 7-8/2025, gây áp lực giá cổ phiếu.

Nhóm cổ phiếu Gelex sang tay 'khủng'

Ngày 14/10/2025, VN-Index "tuột dốc" trước mốc 1.800 điểm do áp lực chốt lời mạnh trong phiên chiều, đóng cửa giảm về 1.761,06 điểm. Phiên mở cửa tích cực, chỉ số chạm 1.794 điểm (tăng gần 30 điểm), nhờ dòng tiền vào các mã vốn hóa lớn, đặc biệt bộ đôi VIC và VHM của Vingroup. VIC tăng trần lên 219.700 đồng/cổ phiếu, dẫn dắt thị trường, đóng góp hơn 8 điểm cho chỉ số, dù cuối phiên chỉ giữ tăng 3,2%.

Sắc đỏ lan rộng, HoSE ghi nhận hơn 250 mã giảm, VN30 có 22/30 mã điều chỉnh. Điểm sáng: VJC tăng trần phiên thứ 2 lên 152.500 đồng, đẩy tài sản tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo lên 3,8 tỷ USD (tăng 332 triệu USD). VPB dẫn đầu ngân hàng, tăng sau báo lãi kỷ lục quý III/2025 đạt 9.166 tỷ đồng, cao nhất 15 quý.

Nhóm Gelex nổi bật với GEX tăng trần lên 58.800 đồng/cổ phiếu, thanh khoản "khủng" hơn 50,2 triệu cổ (gấp 4 lần phiên trước, tương đương 5,5% lưu hành). Mã "họ" VIX tăng 4,2%, thanh khoản cao nhất sàn 2,9 tỷ đồng. Ngược lại, bất động sản ngoài Vingroup (DXG, TCH, NVL, HHS, SCR, KDH, KBC) điều chỉnh; chứng khoán, thép, xây dựng, dầu khí chịu chốt lời.

HNX-Index giảm 0,01% về 275,33 điểm; UPCoM-Index tăng 0,4% lên 113,15 điểm. Áp lực chốt lời sau đà tăng mạnh khiến thị trường biến động, nhưng dòng tiền vào trụ cột và nhóm Gelex duy trì đà phục hồi.