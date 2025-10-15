Giá vàng chiều 15/10: Tăng nóng từng giờ, tiệm vàng có động thái lạ, chợ đen hét giá “trên trời”

Nhiều người xếp hàng vẫn không mua được vàng

Trong suốt nhiều ngày qua, giá vàng liên tục tăng nóng, ngày hôm sau cao hơn ngày hôm trước hàng triệu đồng. Tuy nhiên, hàng loạt cửa hàng kinh doanh vàng đều treo biển hết vàng khiến nhiều người gặp khó khăn trong việc mua vàng.

Loạt cửa hàng kinh doanh vàng treo biển hết hàng.

Có mặt tại phố vàng Trần Nhân Tông vào lúc 9 giờ sáng nay, chị Nguyễn Trang (Hà Nội) bất ngờ vì đi 4-5 cửa hàng vàng lớn nhất phố đều báo hết vàng.

“Chỗ nào cũng báo hết vàng. Tôi đi 4-5 cửa hàng rồi vẫn không mua được chỉ vàng nào. Mua có 1 chỉ tặng đám cưới đứa cháu thôi mà khổ thế chứ”, chị Trang vừa lái chiếc xe máy điện quay về vừa buông lời chán nản.

Không chỉ hết vàng, bạc cũng không còn để mua sau 9 giờ sáng nay.

Suốt nhiều ngày đi lên phố vàng vẫn không mua được vàng, anh Quý (Hà Nội) đành chấp nhận mua sang tay trên “chợ đen”. Điều đáng nói là, giá 1 lượng vàng nhẫn cửa hàng niêm yết chỉ 147 triệu đồng/lượng nhưng anh Quý phải mua ở chợ đen với giá lên tới 158,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 11 triệu đồng/lượng.

Nhiều người đến mua vàng lại phải quay xe về vì hết hàng.

“Cả tuần đi đi về về mà không thể mua được vàng. Tôi lại đang cần gấp để trả nợ nên buộc phải mua bán online trên các hội nhóm. Mất thêm ít tiền mà được việc, còn hơn là mất công mất buổi, vừa không mua được vừa bực mình. Cả đời tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mua vàng khó thế này”, anh Quý nói.

Cửa hàng thông báo hết hàng nhưng nhiều người vẫn kiên nhẫn xếp hàng ngay ngắn chờ mua.

Theo quan sát của phóng viên vào ngày 15/10/2025, hầu hết các cửa hàng kinh doanh vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) đều treo biển hết vàng tích trữ. Bên trong cửa hàng, vàng nữ trang, trang sức cũng được người dân “vơ vét” mua gần hết.

Cứ 10 người đến cửa hàng vàng thì cả 10 người đều có nhu cầu mua vào, rất hiếm người đi bán.

Trước cửa một số tiệm vàng lớn, mặc dù treo biển hết vàng từ sáng nhưng vẫn có rất đông người đứng xếp hàng ngay ngắn, chờ cơ hội mua vàng. Xung quanh các cửa hàng vàng, dịch vụ trông xe hộ được dịp nở rộ. Mỗi bãi gửi xe tự phát có hàng trăm chiếc xe máy với chi phí gửi là 10 nghìn đồng/chiếc.

Khó khăn trong việc mua vàng trực tiếp, nhiều người chấp nhận mua "chợ đen" với giá cao.

Gặp khó khăn trong việc mua vàng trực tiếp, nhiều người đã tìm đến các hội nhóm mua bán vàng online để mua. Giá vàng trên các diễn đàn này được bán sang tay với giá cao hơn cửa hàng từ 10-15 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, bài đăng bán vàng nào cũng thu hút rất nhiều người vào bình luận, hỏi mua.

Giá vàng nhẫn bất ngờ cao hơn giá vàng miếng

Tại thời điểm lúc 14h30 ngày 15/10/2025, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.197,9 USD/ounce, tăng 56,7 USD/ounce so với chốt phiên Mỹ đêm qua.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 133,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu cao hơn vàng miếng SJC.

Cùng thời điểm, tại thị trường trong nước, giá vàng nhẫn bất ngờ được các thương hiệu lớn niêm yết với giá cao hơn giá vàng miếng SJC.

Cụ thể, vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 146-148 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1,9 triệu đồng/lượng so với chốt phiên chiều qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới 14,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trên "chợ đen" cao hơn giá niêm yết cả chục triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn loại 1-5 chỉ được SJC niêm yết ở mức 144,2-146,4 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2,2 triệu đồng/lượng. Cao hơn giá vàng thế giới 12,9 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn của đơn vị này ở mức 148,5-151,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 4,9 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua và cao hơn giá vàng miếng SJC tới 3,5 triệu đồng/lượng. Cao hơn giá vàng thế giới 18 triệu đồng/lượng.

Giá vàng của Doji mở cửa phiên sáng nay.

Doji niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 144,2-147,2 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng và cao hơn giá vàng thế giới 13,7 triệu đồng/lượng.

Như vậy, từ đầu tháng 10 đến nay, giá vàng miếng SJC đã tăng 9,6 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn đã tăng từ 8-17 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu.

Nếu tính từ đầu năm đến nay, giá vàng miếng SJC tăng tới 63,6 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn tăng từ 62-67 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu.

Trên thị trường tự do, giá vàng tăng không ngừng. Chiều nay, một số cửa hàng thậm chí đẩy giá vàng miếng SJC lên 161 triệu đồng mua vào và 164 triệu đồng bán ra, cao hơn giá niêm yết tại các công ty lớn tới 16 triệu đồng/lượng, mức cách biệt chưa từng có.