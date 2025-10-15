Shark Bình cùng loạt bê bối vướng vòng lao lý chấn động của người nổi tiếng

Từ đầu năm 2025 đến nay, làng giải trí và kinh doanh Việt Nam liên tục rung chuyển bởi các vụ án hình sự liên quan đến những cái tên đình đám.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên – Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Quang Linh Vlogs – YouTuber nổi tiếng với thiện nguyện, Ngân 98 – DJ kiêm người mẫu thị phi, Hoàng Hường - doanh nhân được nhiều dân mạng tung hô và Shark Bình – doanh nhân quen mặt trên Shark Tank Việt Nam, lần lượt bị khởi tố, tạm giam vì các tội danh như lừa dối khách hàng, sản xuất hàng giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các vụ việc này, chủ yếu liên quan đến quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội và kinh doanh tiền ảo, không chỉ gây tổn hại cho hàng ngàn nạn nhân mà còn làm lung lay niềm tin công chúng vào hình ảnh người nổi tiếng. Những bê bối này phản ánh lỗ hổng trong quản lý quảng cáo và đầu tư, đồng thời thúc đẩy cơ quan chức năng siết chặt kiểm soát.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Nguyễn Thúc Thùy Tiên, sinh năm 1998, nổi tiếng với danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, từng là biểu tượng của vẻ đẹp và tài năng Việt Nam. Tuy nhiên, năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt đen tối trong sự nghiệp của cô khi vướng vào vòng lao lý với cáo buộc lừa dối khách hàng liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên vướng vòng lao lý

Vụ việc bắt đầu từ tháng 5/2025, khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) khởi tố và bắt tạm giam Thùy Tiên theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự về hành vi "Lừa dối khách hàng".

Theo cáo trạng, Thùy Tiên bị cho là đã che giấu vai trò cổ đông lớn trong Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, đồng thời tham gia quảng cáo sai sự thật về sản phẩm Kera trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok và Instagram.

Cô quảng bá kẹo này như một sản phẩm giảm cân tự nhiên, an toàn từ rau củ hữu cơ, nhưng thực tế sản phẩm chứa hóa chất không được kiểm định, gây hại sức khỏe cho người dùng. Vụ án liên quan đến hơn 30.000 nạn nhân, với số tiền trục lợi ước tính lên đến 7 tỷ đồng.

Thùy Tiên bị cáo buộc sử dụng hình ảnh hoa hậu để tạo lòng tin, dẫn đến hàng loạt khiếu nại từ khách hàng về tác dụng phụ như dị ứng, rối loạn tiêu hóa. Trong quá trình điều tra, cô bị tạm giam tại trại giam Chí Hòa (TP.HCM) và vụ án đang chuẩn bị xét xử tại Tòa án Nhân dân TP.HCM.

Công chúng tiếc nuối cho hình ảnh hoa hậu đồng thời chỉ trích gay gắt hành vi lợi dụng danh tiếng. Vụ việc cũng làm dấy lên làn sóng kiểm soát chặt chẽ hơn quảng cáo sản phẩm sức khỏe trên mạng xã hội. Đến nay, Thùy Tiên vẫn im lặng, và vụ án có thể dẫn đến án tù từ 1-5 năm nếu bị kết tội.

Quang Linh Vlogs

Phạm Quang Linh, hay còn gọi là Quang Linh Vlogs, sinh năm 1997, là YouTuber nổi tiếng với nội dung thiện nguyện tại châu Phi, thu hút hàng triệu lượt theo dõi nhờ hình ảnh "người Việt tốt bụng".

Tuy nhiên, năm 2025, anh vướng bê bối lớn khi bị khởi tố và bắt tạm giam ngày 3/4/2025 bởi Bộ Công an về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" và "Lừa dối khách hàng". Vụ việc liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera, nơi Quang Linh bị cáo buộc là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, đồng thời tham gia quảng bá sản phẩm trên kênh YouTube và TikTok.

Quang Linh Vlogs cùng Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục quảng cáo và bán sản phẩm kẹo rau củ

Theo điều tra, sản phẩm Kera được quảng cáo như "thực phẩm chức năng từ rau củ tự nhiên, hỗ trợ giảm cân an toàn", nhưng thực tế chứa hóa chất không rõ nguồn gốc, không đạt chuẩn an toàn thực phẩm.

Quang Linh cùng đồng phạm như Hằng Du Mục và Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị cho là đã lừa dối hàng ngàn khách hàng, trục lợi khoảng 5-7 tỷ đồng từ tháng 5/2024. Vụ án xảy ra tại TP.HCM và Đắk Lắk, với bằng chứng từ các buổi livestream bán hàng và hợp đồng quảng cáo. Quang Linh bị tạm giam tại trại giam số 4 Phan Đăng Lưu và vụ án đang trong giai đoạn chuẩn bị xét xử.

Hậu quả lớn nhất là hình ảnh "thiện nguyện" của anh bị sụp đổ, dẫn đến mất hàng triệu follower và chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng. Nhiều người tiếc nuối vì từng ủng hộ anh xây trường học ở Angola, nhưng nay cáo buộc anh lợi dụng lòng tin để kinh doanh gian dối.

Vụ việc cũng thúc đẩy Bộ Thông tin Truyền thông siết chặt quản lý nội dung quảng cáo trên nền tảng số. Nếu bị kết án, Quang Linh có thể đối mặt án tù từ 2-7 năm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Doanh nhân Hoàng Hường

Hoàng Thị Hường, sinh năm 1987 tại Phú Thọ, là TikToker và doanh nhân nổi tiếng với biệt danh "nữ hoàng livestream", thu hút hơn 1,3 triệu follower trên các fanpage như "Hoàng Hường" và "Gia đình Hoàng Hường" nhờ các buổi bán hàng trực tuyến sôi động về thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thuốc nam trị xương khớp và nước súc miệng.

Năm 2025, cô vướng vòng lao lý nghiêm trọng khi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam vào tháng 6/2025 về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Hoàng Hường bị khởi tố

Vụ việc liên quan đến hệ sinh thái kinh doanh đa pháp nhân gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, nơi Hường bị cáo buộc điều hành việc để ngoài sổ sách kế toán gần 1.800 tỷ đồng doanh thu từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, đồng thời kê khai sai quy định thuế giá trị gia tăng gần 2.100 tỷ đồng, gây thất thoát ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Trước đó, Hường từng bị Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xử phạt nhiều lần từ năm 2022 vì quảng cáo "nổ" gây hiểu lầm, như tuyên bố viên xương khớp "giải quyết tất cả vấn đề từ đầu đến chân chỉ sau 1-2 tuần" hoặc nước súc miệng "chữa hôi miệng từ kiếp trước". Các sản phẩm được bán với giá cao gấp nhiều lần thị trường, lợi dụng tâm lý "có bệnh vái tứ phương" của người tiêu dùng cao tuổi.

Hường bị bắt tại biệt thự ở Hà Nội, với bằng chứng từ sổ sách kế toán và giao dịch ngân hàng. Vụ án đang điều tra mở rộng, có thể liên quan đến tội trốn thuế và lừa dối khách hàng.

Công chúng phẫn nộ, nhiều nạn nhân từng chi hàng triệu đồng nay cảm thấy bị lừa, dẫn đến phong trào tẩy chay livestream bán hàng. Fan trung thành biện minh cô bị "đánh hội đồng", nhưng bằng chứng từ cơ quan chức năng chống lại. Nếu bị kết án, Hường có thể đối mặt án tù từ 3-10 năm, kèm phạt tiền và bồi thường.

DJ Ngân 98

Võ Thị Ngọc Ngân, hay Ngân 98, sinh năm 1998, là DJ và người mẫu nổi tiếng với hình ảnh gợi cảm, thị phi trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu follower nhờ phong cách sống xa xỉ và mối tình với Lương Bằng Quang.

Năm 2025, cô vướng vòng lao lý nghiêm trọng khi bị khởi tố và bắt tạm giam ngày 13/10/2025 bởi Công an TP.HCM về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo Điều 193 Bộ luật Hình sự. Vụ việc liên quan đến Công ty CP ZuBu (do mẹ ruột làm giám đốc) và ZuBu Shop, nơi Ngân bị cáo buộc sản xuất "viên rau củ Collagen" giả, lợi dụng hình thức "hàng tặng kèm" để bán hàng kém chất lượng.

Ngân 98 tại cơ quan điều tra

Sản phẩm được quảng bá như "thực phẩm chức năng từ rau củ tự nhiên, hỗ trợ đẹp da, giảm cân", nhưng thực tế chứa hóa chất không đạt chuẩn, gây hại sức khỏe. Từ tháng 5/2025, Ngân cùng đồng phạm đã sản xuất và tiêu thụ khoảng 14 tấn hàng giả, trục lợi hàng tỷ đồng qua các buổi livestream trên TikTok và Instagram.

Cô bị bắt quả tang tại trụ sở công ty ở quận 7, TP.HCM, với bằng chứng từ hóa đơn và video quảng cáo. Ngân bị tạm giam và vụ án đang điều tra mở rộng, có thể liên quan đến các influencer khác.

Nếu bị kết án, Ngân có thể đối mặt án tù từ 2-7 năm, kèm phạt tiền. Đến nay, cô khai quanh co, phủ nhận chủ mưu, nhưng bằng chứng video livestream làm khó khăn cho việc bào chữa.

Shark Nguyễn Hoà Bình

Nguyễn Hòa Bình, hay Shark Bình, sinh năm 1981, là doanh nhân nổi tiếng với vai trò "cá mập" trên Shark Tank Việt Nam, Chủ tịch NextTech Group, từng được biết đến với hình ảnh nhà đầu tư thông minh và cuộc sống cá nhân ồn ào.

Năm 2025, ông vướng bê bối lớn khi bị khởi tố và tạm giam ngày 14/10/2025 bởi Công an TP Hà Nội về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và vi phạm liên quan dự án tiền số AntEx. Vụ việc khởi nguồn từ đơn tố cáo tháng 10/2025, cáo buộc Bình lừa đảo qua nền tảng tiền ảo AntEx, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ hơn hàng nghìn nhà đầu tư.

Shark Bình

Theo điều tra, AntEx được quảng bá như "nền tảng đầu tư an toàn, sinh lời cao" từ 2021. Shark Bình bị cho là chủ mưu, sử dụng hình ảnh shark để thu hút đầu tư qua hội thảo, livestream và tranh chấp với đội ngũ phát triển AntEx.

Khối tài sản 900 tỷ đồng của ông bị phong tỏa, bao gồm cổ phần NextTech và bất động sản. Shark Bình bị tạm giam, vụ án đang mở rộng với các đồng phạm.

Từ hình ảnh "doanh nhân thành công", nay Shark Bình bị chỉ trích gay gắt về đạo đức kinh doanh, đặc biệt sau các phát ngôn mạnh mẽ trên Shark Tank. Vụ bê bối làm sụp đổ hoàn toàn hình ảnh của "cá mập công nghệ".

Nếu bị kết án theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, Shark Bình có thể đối mặt án tù từ 12-20 năm, kèm bồi thường dân sự.