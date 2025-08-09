Kinh tế 24h: Mỹ áp thuế nhập khẩu với vàng thỏi 1 kg

Financial Times: Mỹ áp thuế nhập khẩu với vàng thỏi 1 kg

Mỹ áp thuế nhập khẩu lên vàng thỏi 1 kg và 100 ounce, theo công văn ngày 31/7 của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP), được Financial Times trích dẫn. Quyết định này trái với kỳ vọng miễn thuế của ngành kim loại quý, ảnh hưởng nặng đến Thụy Sĩ – trung tâm tinh luyện vàng lớn nhất thế giới. Thụy Sĩ chịu thuế 39% với hàng xuất sang Mỹ, và vàng là mặt hàng chủ lực, với kim ngạch 61,5 tỷ USD trong 12 tháng đến tháng 6/2025, tương đương thêm 24 tỷ USD tiền thuế nếu không được miễn.

Động thái này có thể làm gián đoạn giao dịch vàng toàn cầu, đặc biệt tại sàn Comex, nơi vàng 1 kg là loại giao dịch phổ biến nhất. Nhiều nhà máy tinh luyện Thụy Sĩ đã giảm hoặc dừng xuất khẩu sang Mỹ do bất ổn về quy định. Giá vàng tương lai tại Mỹ ngày 8/8 tăng 1% lên 3.489,4 USD/ounce, chạm kỷ lục 3.534,10 USD, trong khi giá giao ngay đạt 3.399,22 USD. Chênh lệch giá tương lai và giao ngay vượt 100 USD, do lo ngại nguồn cung và kỳ vọng Fed giảm lãi suất.

Các chuyên gia nhận định thuế quan sẽ tăng phí bảo hiểm vàng vật chất, đẩy giá cao hơn cho người tiêu dùng. Nhu cầu trú ẩn an toàn tăng, cộng với bất ổn nguồn cung, có thể giữ giá vàng ở mức cao cho đến khi chính quyền Trump làm rõ mức thuế.

Thế Giới Di Động sẽ niêm yết thêm chuỗi điện thoại và điện máy

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) công bố kế hoạch IPO và niêm yết hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh (gọi chung là MW) vào năm 2030, sau kế hoạch IPO Bách Hóa Xanh bị trì hoãn từ 2022-2023 do tái cơ cấu. Mục tiêu không phải huy động vốn mà nhằm vận hành độc lập, minh bạch, phù hợp đặc thù từng chuỗi. MWG đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2030 gấp đôi 2025, với tốc độ tăng trưởng trên 15%/năm.

Năm 2024, Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh đạt lợi nhuận thuần 4.328 tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với 2023, nhưng chưa bằng nửa năm 2022. Hai chuỗi này luôn là trụ cột lãi, hỗ trợ MWG khi Bách Hóa Xanh và nhà thuốc An Khang lỗ. Từ 2026, MW chuyển từ mở rộng số lượng sang nâng cao chất lượng, tập trung vào trải nghiệm khách hàng, tránh cạnh tranh giá. Chuỗi TopZone hợp tác chiến lược với Apple, hướng tới đưa Việt Nam vào nhóm Tier 1, mở bán sản phẩm mới cùng các thị trường lớn.

Chuỗi EraBlue tại Indonesia đã hòa vốn, đặt mục tiêu dẫn đầu thị trường vào 2030 với 500 cửa hàng và IPO theo lộ trình liên doanh. Nửa đầu 2025, doanh thu hai chuỗi tăng 12% lên 49.400 tỷ đồng, dù giảm 200 cửa hàng. Tăng trưởng đến từ dịch vụ, tín dụng khách hàng, và doanh số điện thoại, laptop (20-50%), trong khi máy lạnh kém do thời tiết mát mẻ.

Hàng Việt sang Mỹ nguy cơ chững lại trong quý III

Tại tọa đàm ngày 8/8/2025 ở TP HCM, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, dự báo xuất khẩu hàng Việt sang Mỹ có thể chững lại từ quý III/2025 do tồn kho lớn và doanh nghiệp nhập khẩu chờ chính sách thuế rõ ràng. Mỹ áp thuế 20% với hàng xuất xứ Việt Nam và 40% với hàng “mượn xuất xứ”. Bảy tháng đầu năm, xuất siêu sang Mỹ đạt 75 tỷ USD, tăng 28,6%, nhưng khó duy trì tốc độ này đến 2026.

Ngành dệt may ghi nhận kim ngạch tăng 17% trong 6 tháng, nhưng quý III có thể hụt đơn do tồn kho và chờ thuế ổn định. Ông Trần Như Tùng (TCM) cho biết ngành đối mặt thách thức về tiêu chuẩn “xanh”, cạnh tranh, phụ thuộc nguyên liệu Trung Quốc và chi phí số hóa cao (ERP 2 triệu USD). Ngành gỗ hưởng lợi từ thuế 20% so với Trung Quốc (50-55%), nhưng rủi ro nếu bị coi là trung chuyển. Ông Điền Quang Hiệp (BIFA) đề nghị hướng dẫn xuất xứ rõ ràng và định giá hợp lý.

Nông sản chịu thuế 20%, nhưng chi phí nội địa tăng do thuế 5% với nông dân và thủ tục hoàn VAT phức tạp. Ông Nguyễn Mạnh Hùng (Nafoods) đề xuất giảm phụ thuộc nguyên liệu nhập, xây thương hiệu, mở nhà máy tại Mỹ, châu Âu, và đơn giản hóa cấp CO. Ông Phú nhấn mạnh cần phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến sâu nông sản, minh bạch xuất xứ. Nền tảng B2B VietnamUSA.Arobid.com được kỳ vọng hỗ trợ doanh nghiệp vượt rào cản số hóa, vốn và ESG.

17 triệu người Việt sở hữu tài sản số, sắp tới sẽ thí điểm mấy sàn giao dịch?

Tại buổi tập huấn ngày 8/8/2025, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), cho biết Việt Nam có 17 triệu người sở hữu tài sản số, xếp thứ 7 toàn cầu, với dòng vốn blockchain vào Việt Nam giai đoạn 2023-2024 đạt hơn 105 tỷ USD. Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Nghị định thí điểm sàn giao dịch tài sản số, dự kiến trình Chính phủ trong tháng 8. Dự thảo cho phép khoảng 5 sàn giao dịch được cấp phép, có thể kết nối quốc tế để đảm bảo thanh khoản và cạnh tranh, hỗ trợ giao dịch các tài sản mã hóa như Bitcoin, Ethereum.

Sàn thí điểm sẽ có chính sách huy động vốn minh bạch, chịu trách nhiệm lưu ký, quản lý tài sản thực và báo cáo định kỳ cho Bộ Tài chính. Đây là bước đi cần thiết để hợp pháp hóa tài sản số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và bảo vệ nhà đầu tư. Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân đề xuất thuế 0,1% trên giá trị giao dịch tài sản số, tương tự chứng khoán, nhưng ông Trung cho rằng mức thuế này quá cao, khó cạnh tranh với các sàn quốc tế, đồng thời người giao dịch còn chịu phí sàn.

Bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch VBA, nhấn mạnh việc công nhận tài sản số hợp pháp giúp bảo vệ nhà đầu tư, xử lý vi phạm và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển sáng tạo. Việt Nam đang hoàn thiện khung pháp lý nhanh chóng, ưu tiên đổi mới hơn là quản lý hành chính. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết dự thảo được xây dựng dựa trên kinh nghiệm quốc tế, hướng tới ổn định và hỗ trợ thị trường tài sản số.