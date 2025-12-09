Kinh tế 24h: Giá vàng tăng lên gần 155 triệu đồng/lượng

Giá vàng tăng lên gần 155 triệu đồng/lượng

Chốt phiên 8/12/2025, giá vàng miếng SJC trong nước tăng mạnh 300.000 đồng mỗi chiều, chính thức niêm yết ở mức 152,5 – 154,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), cao nhất lịch sử và chỉ còn cách mốc 155 triệu một bước chân nhỏ; một số cửa hàng lớn thậm chí đã chào bán tới 154,8 – 155 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn trơn biến động nhẹ hơn, dao động quanh 149,5 – 153,8 triệu đồng/lượng, trong khi vàng thế giới chỉ tăng nhẹ lên 4.199 USD/ounce, tương đương 134,7 triệu đồng/lượng quy đổi, khiến chênh lệch trong – ngoài nước tiếp tục duy trì ở mức kỷ lục gần 20 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng tăng lên gần 155 triệu đồng/lượng

Toàn bộ sự chú ý của thị trường đang đổ dồn về cuộc họp chính sách của Fed diễn ra vào ngày 10/12 với xác suất gần 90% sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Các chuyên gia từ FxPro, Kitco và Allegiance Gold đều nhận định đây là thời điểm quyết định: nếu Fed phát tín hiệu ôn hòa và sẵn sàng tiếp tục nới lỏng, giá vàng thế giới có thể bứt phá lên 4.240 – 4.300 USD/ounce, kéo giá SJC dễ dàng vượt 155 – 160 triệu đồng/lượng; ngược lại, nếu Fed tỏ ra thận trọng về lạm phát, đồng USD sẽ mạnh lên và vàng có thể điều chỉnh sâu về 4.100 – 4.180 USD.

Trong trung hạn, triển vọng vẫn rất tích cực khi nhiều tổ chức dự báo vàng thế giới sẽ dao động 4.200 – 4.500 USD năm 2025 và có thể lên 4.500 – 5.000 USD vào năm 2026 nếu chính sách tiền tệ tiếp tục thuận lợi. Tuy nhiên, với mức chênh lệch quá lớn hiện nay, nhà đầu tư cá nhân được khuyến cáo thận trọng, tránh mua đuổi ở vùng đỉnh lịch sử.

Chứng khoán lên sát đỉnh lịch sử

Phiên 8/12/2025, VN-Index tăng mạnh 12 điểm, đóng cửa ở 1.754–1.755 điểm, chỉ còn cách kỷ lục cũ 1.767 điểm (tháng 1/2022) vỏn vẹn 12–13 điểm – đánh dấu phiên tăng thứ 9 liên tiếp.

Thị trường xuất hiện tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng”: chỉ số đi lên nhưng số mã giảm gấp đôi mã tăng; trong rổ VN30, 21 mã đỏ – chỉ 7 mã xanh. Động lực chính đến từ nhóm Vingroup: VIC tím trần 152.700 đồng (dư mua trần 2,6 triệu cổ), VHM +2,8%, VPL +2,5%. Theo VNDirect, riêng “họ” Vingroup đóng góp tới 13 điểm cho VN-Index – nghĩa là nếu loại trừ nhóm này, chỉ số sẽ giảm.

Sabeco (SAB) cũng bùng nổ, tăng kịch trần lên 53.200 đồng, trắng bên bán.

Ngược lại, ngân hàng và chứng khoán chịu áp lực bán mạnh: LPB -3,7%, VIB, TCB, STB giảm trên 1%; VIX -3,5%. Nhiều cổ phiếu bất động sản vốn hóa nhỏ như DIG, DXS, HDC, HDG giảm sâu trên 2,4%.

Thanh khoản toàn thị trường chỉ khoảng 21.500 tỷ đồng, thấp hơn trung bình tuần trước; không có mã nào khớp lệnh trên 1.000 tỷ. Khối ngoại bán ròng mạnh nhất gần 2 tháng: 1.840 tỷ đồng, tập trung xả VPL (hơn 14 triệu cổ), SSI, ACB, VIC.

Các công ty chứng khoán nhận định: thị trường đang phụ thuộc quá lớn vào nhóm Vingroup. Khi VN-Index tiến sát và có khả năng vượt 1.800 điểm, áp lực chốt lời sẽ rất mạnh. Nhà đầu tư được khuyến cáo hiện thực hóa lợi nhuận ở các mã tăng nóng, quản trị rủi ro chặt và chuẩn bị lực mua cho vùng cản lịch sử sắp tới.

Truyền hình K+ dừng phát sóng sau 16 năm

Ngày 8/12/2025, Công ty Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV – đơn vị vận hành K+) công bố sẽ ngừng cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền K+ từ ngày 1/1/2026, khép lại hành trình 16 năm hoạt động.

K+ ra đời năm 2009 dưới mô hình liên doanh giữa VTV (51%) và Canal+ Pháp (49%), từng là nền tảng truyền hình vệ tinh hàng đầu Việt Nam, nổi bật với bản quyền độc quyền Ngoại hạng Anh nhiều năm và các giải thể thao lớn (UFC, F1, Australian Open…).

Tuy nhiên, VSTV liên tục thua lỗ nặng. Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 của Canal+, lỗ luỹ kế của VSTV đến 30/6/2025 lên tới 182,35 triệu euro (khoảng 5.500 tỷ đồng), riêng năm 2025 lỗ thêm 93 triệu euro (~2.800 tỷ đồng). Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu bằng vốn vay vì vốn góp ban đầu chỉ đạt chưa tới một nửa nhu cầu, dẫn đến gánh nặng chi phí tài chính lớn.

Quyết định dừng phát sóng được đưa ra ngay sau khi FPT Play công bố giành độc quyền bản quyền Ngoại hạng Anh tại Việt Nam giai đoạn 2026-2031, khiến K+ mất nội dung chủ lực.

Từ 1/1/2026, đầu thu và chảo K+ vẫn xem được 10 kênh VTV và các kênh địa phương miễn phí qua vệ tinh. Thuê bao trả phí trước đến sau 31/12/2025 có thể yêu cầu hoàn tiền trên website K+, VSTV cam kết xử lý xong trong tháng 1/2026.

Trong thông báo chia tay, VSTV viết: “Hơn 16 năm qua, K+ đã trở thành một phần ký ức đẹp trong lòng người dân Việt Nam. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý khách”.

Xuất khẩu của Trung Quốc vào Mỹ giảm 8 tháng liên tiếp

Ngày 8/12, Hải quan Trung Quốc công bố: tháng 11/2025, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 5,9% (cao hơn dự báo 3,8%), phục hồi sau khi giảm lần đầu trong hơn 1 năm vào tháng 10. Nhập khẩu tăng nhẹ 1,9% nhưng thấp xa so với kỳ vọng, do tiêu dùng nội địa vẫn yếu vì khủng hoảng bất động sản và lo ngại thất nghiệp.

Tuy nhiên, xuất khẩu sang Mỹ tiếp tục lao dốc mạnh: giảm 28,6% – đánh dấu tháng thứ 8 liên tiếp giảm hai chữ số, bất chấp thỏa thuận thương mại đạt được giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Seoul cuối tháng 10. Nhập khẩu từ Mỹ cũng giảm 19%.

Nguyên nhân chính là mức thuế trung bình mà Mỹ áp lên hàng Trung Quốc vẫn ở mức rất cao 47,5% (so với 32% chiều ngược lại). Nhà kinh tế Gary Ng (Natixis) nhận định: “Đây có thể trở thành bình thường mới”. Các doanh nghiệp Trung Quốc đang đẩy mạnh chuyển dịch sản xuất sang Việt Nam, Mexico, Đông Nam Á để né thuế.

Tính 11 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu Trung Quốc sang Mỹ giảm 18,9%, nhập khẩu từ Mỹ giảm 13,2%.

Bù lại, xuất khẩu sang các thị trường khác tăng mạnh: ASEAN +8%, EU +15% trong tháng 11. Nhờ đó, tổng xuất khẩu 11 tháng vẫn tăng 5,4%, thặng dư thương mại đạt kỷ lục 1.076 tỷ USD.

Diễn biến này cho thấy chiến lược đa dạng hóa thị trường và “đường vòng” qua nước thứ ba của Trung Quốc đang phát huy hiệu quả, dù quan hệ thương mại trực tiếp với Mỹ vẫn trong giai đoạn căng thẳng nhất nhiều năm qua.