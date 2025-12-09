Cỏ hôi hám ở quê, sang nước ngoài là “mỏ tiền” hơn 700.000đ/kg

Sự thật về loài cây "có mùi" nhưng là dược liệu quý

Bạn đã nghe nói đến cây ngải hôi bao giờ chưa? Đúng như tên gọi, cây tỏa ra một mùi hương đặc trưng và có phần nồng nặc. Loài thực vật này thường mọc hoang thành từng đám ở vùng đồi núi ven suối, ven sông.

Ở Việt Nam, bạn có thể tìm thấy ngải hôi ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Nguồn dược liệu này mọc tự nhiên ở Việt Nam tương đối phong phú, ngoài ra cũng được trồng ngày càng nhiều.

Ngải hôi còn được biết đến với nhiều tên gọi khác như thanh hao hoa vàng, ngải si, thảo cao, thanh cao... Không chỉ xuất hiện ở Việt Nam, cây còn phân bố rải rác ở các vùng khí hậu khác nhau (ôn đới ấm, cận nhiệt đới và nhiệt đới bắc bán cầu).

Lá, hoa và các bộ phận trên mặt đất của ngải hôi đều có thể phơi hay sấy khô để dùng làm thuốc. Dược liệu này có đặc tính thanh nhiệt, giải độc, làm mát máu, lợi tiểu. Nó cũng có tác dụng đáng kể trong việc điều hòa tỳ vị, giảm các triệu chứng như đổ mồ hôi đêm.

Trong y học hiện đại, ngải hôi còn được sử dụng trong điều trị sốt rét, điều trị chống ung thư...

Ở nước ta, ngải hôi sấy khô được bán rộng rãi với mức giá chỉ khoảng vài chục nghìn đồng/kg. Tại một số thị trường nước ngoài, mức giá của dược liệu này cao hơn gấp nhiều lần. Chẳng hạn như tại Trung Quốc, ngải hôi có giá lên đến hơn 200 NDT (727.000đ)/kg.