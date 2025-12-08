Ấn Độ tăng mua dầu Nga, giá dầu diễn biến ra sao?

Ấn Độ tăng mua dầu Nga

Giá dầu Brent giao dịch dưới mức 64 USD/thùng sau khi ghi nhận hai tuần tăng liên tiếp – chuỗi tăng đầu tiên kể từ tháng 8. Dầu WTI cũng duy trì quanh ngưỡng 60 USD/thùng.

Xu hướng đi ngang xuất hiện khi thị trường theo dõi chặt chẽ việc Ấn Độ tiếp tục mua dầu thô từ Nga. Tổng thống Vladimir Putin cam kết bảo đảm “nguồn cung nhiên liệu không gián đoạn” cho Ấn Độ – yếu tố dự kiến trở thành trọng tâm thảo luận khi các nhà đàm phán Mỹ đến New Delhi cho vòng đàm phán thương mại.

Bên cạnh đó, diễn biến liên quan đến khả năng đạt thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine cũng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự thất vọng trước cách Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xử lý đề xuất hòa bình do Washington đưa ra.

Ukraine đã tấn công cơ sở năng lượng của Nga

Ukraine đã tăng cường tấn công vào các mục tiêu năng lượng của Nga, bao gồm cả cảng xuất khẩu CPC – tuyến trung chuyển quan trọng ở Biển Đen. Điều này khiến hoạt động bốc dỡ bị gián đoạn và làm tăng giá dầu vật chất trong khu vực.

Ngoài CPC, Kiev còn nhắm đến nhiều cơ sở năng lượng khác, gây thêm áp lực lên chuỗi cung ứng dầu của Nga. Những cuộc tấn công này được xem là yếu tố đẩy giá dầu tăng cục bộ trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng tác động này chỉ mang tính tạm thời, trong bối cảnh thị trường vẫn đối mặt với nhiều yếu tố cho thấy cung có thể vượt cầu trong thời gian tới.

Thị trường lo ngại dư cung dầu?

Nỗi lo dư cung tiếp tục gia tăng khi nguồn cung từ OPEC+ và các nhà sản xuất ngoài nhóm, như Mỹ, Brazil và Guyana, đều tăng mạnh.

Cùng lúc, tăng trưởng nhu cầu toàn cầu được dự báo ở mức thấp, khiến chênh lệch cung – cầu có nguy cơ nới rộng. Tuần này, cả Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và OPEC sẽ công bố báo cáo triển vọng thị trường dầu, cung cấp thêm manh mối về diễn biến giá trong thời gian tới.

Theo chuyên gia Vivek Dhar của Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia, dư cung sẽ dần hiện rõ khi dòng dầu thô Nga tìm cách lách các lệnh trừng phạt để quay trở lại thị trường. Ông dự báo giá dầu Brent có thể giảm về quanh 60 USD/thùng từ nay đến năm 2026.