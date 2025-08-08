Ông Trump tung đòn thuế 100%, các “ông lớn” chip toàn cầu phản ứng ngay lập tức

Ông Donald Trump đề xuất mức thuế 100% đối với chip bán dẫn nhập khẩu, nhưng vẫn chưa rõ sẽ áp dụng cho con chip thô hay cả sản phẩm cuối cùng như smartphone, laptop. Câu hỏi lớn khác là: bao nhiêu công đoạn sản xuất phải thực hiện tại Mỹ để được miễn thuế?

Ông Trump tuyên bố, những công ty “xây dựng tại Mỹ hoặc cam kết xây dựng” sẽ không phải chịu khoản phí này. Điều đó khiến nhà đầu tư kỳ vọng, các doanh nghiệp có sẵn nhà máy hoặc kế hoạch đầu tư lớn ở Mỹ sẽ “thoát hiểm” phần nào. Cổ phiếu nhiều hãng chip đã tăng trong phiên giao dịch gần đây nhờ hy vọng đó.

TSMC đang làm gì để giữ vị thế?

TSMC – nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới – đã cam kết tổng cộng 165 tỷ USD đầu tư tại Mỹ, bao gồm dự án 65 tỷ USD ở Phoenix, Arizona và khoản đầu tư mới 100 tỷ USD công bố hồi tháng 3.

Nhờ động thái này, cổ phiếu TSMC tăng gần 5% tại Đài Loan. Giới đầu tư tin rằng quy mô và cam kết của hãng đủ để giúp họ tránh tác động tiêu cực từ thuế mới.

Samsung có lợi thế gì ở Mỹ?

Samsung đã vận hành nhà máy chip tại Texas và rót hàng tỷ USD vào thị trường Mỹ. Mới đây, Apple thông báo sẽ đặt hàng cảm biến hình ảnh từ cơ sở của Samsung ở Austin, Texas.

Những thông tin tích cực này đã giúp cổ phiếu Samsung tăng trong phiên giao dịch tại Hàn Quốc.

GlobalFoundries ra sao?

Là hãng sản xuất chip đặt trụ sở tại Mỹ, GlobalFoundries không chuyên chip tiên tiến như TSMC mà tập trung vào sản phẩm phổ thông phục vụ nhiều ngành. Hãng vừa ký thỏa thuận “hợp tác sâu hơn” với Apple để phát triển công nghệ bán dẫn và đẩy mạnh sản xuất tại nhà máy ở Malta, New York.

Với nền tảng sản xuất tại Mỹ, GlobalFoundries được xem là “người thắng” rõ ràng nếu thuế chip của ông Trump có hiệu lực.

SK Hynix và Nvidia phản ứng thế nào?

SK Hynix (Hàn Quốc) sản xuất chip nhớ băng thông cao cho Nvidia và đã công bố dự án 4 tỷ USD xây dựng nhà máy đóng gói chip tại Mỹ. Cổ phiếu hãng này cũng tăng hơn 1%.

Về phần Nvidia, hãng cho biết sẽ sản xuất hạ tầng AI trị giá tới 500 tỷ USD tại Mỹ trong 4 năm tới, với chip Blackwell AI đã bắt đầu được sản xuất tại nhà máy TSMC ở Phoenix. Cổ phiếu Nvidia tăng 1% trước giờ giao dịch chính thức.

Apple – “người chơi” đặc biệt trong cuộc chiến chip

Dù không trực tiếp sản xuất chip, Apple tự thiết kế nhiều bộ xử lý và vừa công bố kế hoạch chi thêm 100 tỷ USD cho các đối tác và nhà cung cấp Mỹ trong 4 năm tới.

Hãng cho biết chuỗi cung ứng tại Mỹ sẽ sản xuất hơn 19 tỷ chip trong năm nay, bao gồm cả sản lượng từ TSMC Arizona. Cổ phiếu Apple tăng hơn 3% trong phiên giao dịch sớm, sau khi đã tăng 5% hôm trước.