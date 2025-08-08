Novaland đang nợ bao nhiêu?

Novaland thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu hoán đổi gần 8.720 tỷ đồng nợ

Tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 7/8, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (NVL) của tỷ phú Bùi Thành Nhơn đã thông qua tờ trình xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu.

Các mã trái phiếu mà Novaland muốn xử lý là 13 mã trái phiếu được phát hành từ năm 2021 và 2023, thời gian đáo hạn chủ yếu trong năm 2023 – 2025, có tổng giá trị dư nợ gốc là 6.074 tỷ đồng.

Theo đó, Novaland dự kiến phát hành hơn 151 triệu cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ dư nợ gốc của các mã trái phiếu này, với giá phát hành 40.000 đồng/cổ phiếu (40.000 đồng dư nợ gốc trái phiếu sẽ được quyền hoán đổi thành 1 cổ phiếu phát hành mới), mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 7,786%.

Đây là khoản dư nợ gốc trái phiếu riêng lẻ phần lớn còn tồn đọng từ năm 2023 đến nay, tuy nhiên vì tình hình kinh doanh khó khăn, áp lực trong nhiều năm qua, Novaland vẫn chưa thể thực hiện theo đúng cam kết với trái chủ. Cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Novaland của tỷ phú Bùi Thành Nhơn chốt phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

Cùng với đó, Novaland cũng thông qua hai tờ trình về phương án phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cho tổng giá trị khoản nợ hơn 2.645 tỷ đồng của NovaGroup, Diamond Properties và bà Hoàng Thu Châu, cũng như phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần với hạn mức tối đa 5.000 tỷ đồng.

Cụ thể, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để hoán đổi nợ là 168.014.696 cổ phiếu với giá phát hành là 15.746,667 đồng/cổ phiếu. Giá hoán đổi trên được xác định theo giá đóng cửa bình quân 30 ngày giao dịch gần nhất của cổ phiếu NVL tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM tính từ ngày 19/06 đến ngày 30/07/2025. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 8,616%.

Tại thời điểm 31/12/2024, số dư nợ của NovaGroup, Diamond Properties và bà Hoàng Thu Châu lần lượt là khoảng 2.527 tỷ đồng, 111,7 tỷ đồng và 6,676 tỷ đồng.

Theo đó, số lượng cổ phiếu dự kiến NovaGroup, Diamond Properties và bà Châu sẽ được NVL dùng để hoán đổi nợ lần lượt là khoảng 160,492 triệu cổ phiếu; 7,098 triệu cổ phiếu và 424 ngàn cổ phiếu. Phương án này dự kiến được thực hiện trong quý IV/2025 và quý I/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

Dự kiến sau phát hành, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông lớn (NovaGroup và Diamond Properties) và nhóm cổ đông gia đình ông Bùi Thành Nhơn sẽ đạt mức 42,428%. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Nếu hai phương án phát hành cổ phiếu được triển khai thành công, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng lên gần 22.700 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ phát hành mới chiếm 16,4% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Novaland đang nợ bao nhiêu?

Trước khi công bố kế hoạch phát hành hơn 320 triệu cổ phiếu để hoán đổi gần 8.720 tỷ đồng nợ, Novaland của tỷ phú Bùi Thành Nhơn đang trong quá trình cải tổ toàn diện nhằm giải quyết những khó khăn về tài chính.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 của doanh nghiệp cho thấy, doanh thu công ty tăng 22% lên hơn 1.936 tỷ đồng. Trừ đi giá vốn, công ty lãi hộp hơn 691 tỷ đồng, cải thiện hẳn so với mức âm 2.593 tỷ đồng của cùng kỳ.

Cùng với phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ, Novaland đang đẩy nhanh hoàn thiện các dự án để tạo dòng tiền hoạt động - Ảnh NVL

Ngoài ra, NVL có thêm gần 512 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, giảm 13%, chủ yếu do giảm lãi từ hợp đồng hợp tác đầu tư.

Lợi nhuận khác trong kỳ ghi nhận gần 262 tỷ đồng chủ yếu do thu tiền phạt vi phạm hợp đồng, tăng mạnh so với mức âm 1.638 tỷ đồng hồi quý 2/2024.

Trong kỳ, chi phí bán hàng tăng 76% lên gần 155 tỷ đồng khi công ty đẩy mạnh lại hoạt động buôn bán. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 16% về hơn 314 tỷ đồng.

Chi phí tài chính dù được cắt bớt hơn một nửa, NVL vẫn ghi nhận hơn 1.135 tỷ đồng. Trong đó, khoản chiếm nhiều nhất là chi phí lãi từ hợp đồng hợp tác đầu tư, còn chi phí lãi vay chỉ ghi nhận hơn 33 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Novaland lỗ sau thuế gần 190 tỷ đồng trong quý 2. Đây là quý thứ hai liên tiếp, doanh nghiệp giảm lợi nhuận nhưng con số này đã giảm 35 lần so với mức lỗ kỷ lục ở cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, NVL ghi nhận gần 3.715 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 63%. Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 3.423 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Sunrise Riverside, Palm City...

Lỗ sau thuế cải thiện từ lỗ hơn 7.327 tỷ đồng chỉ còn lỗ hơn 666 tỷ đồng. Theo kế hoạch cả năm, công ty dự kiến lỗ thấp nhất 12 tỷ, cao nhất 688 tỷ đồng, tùy vào tiến độ gỡ vướng mắc pháp lý.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của NVL đạt hơn 238.619 tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận 150.533 tỷ đồng với giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng chiếm gần 95%, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Nợ phải trả của doanh nghiệp là hơn 186.651 tỷ đồng, trong đó tổng dư nợ vay của Novaland hơn 61.831 tỷ đồng. Theo số liệu được công bố nợ vay ngắn hạn chiếm hơn 32.321 tỷ đồng và vay nợ dài hạn chiếm 29.510 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu là 51.968 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp có hơn 14.525 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.