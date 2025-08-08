Giá vàng chiều 8/8/2025: Tăng dựng đứng lên mức cao nhất lịch sử, bất ngờ cảnh mua bán tại phố vàng

Vào lúc 17h30 chiều nay, 8/8/2025, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC tăng lên mức 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 400 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng nay.

Đây là mức kỷ lục cao nhất từ trước đến nay, xô đổ kỷ lục 124,1 triệu đồng/lượng được thiết lập vào ngày hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tăng cao lên mức kỷ lục mới trong khi giá vàng vẫn vẫn “dậm chân tại chỗ” khiến cho khoảng cách chênh lệch ngày càng lớn.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn 1-5 lượng được công ty SJC niêm yết ở mức 117,3-119,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), thấp hơn 4,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng miếng.

Giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng vẫn gần 5 triệu đồng/lượng và cao hơn giá vàng thế giới 16,6 triệu đồng/lượng.

Doji niêm yết giá vàng nhẫn Hưng – Thịnh – Vượng ở mứuc 117,5-120 triệu đồng/lượng (mua – bán), thấp hơn giá vàng miếng SJC là 4,4 triệu đồng/lượng.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 122,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua – bán). Vàng nhẫn tròn trơn Phú Quý niêm yết ở mức 117-120 triệu đồng/lượng (mua – bán), thấp hơn vàng miếng là 4,4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 122,6-124 triệu đồng/lượng (mua – bán), nhẫn tròn trơn của đơn vị này được niêm yết ở mức 117,8-120,8 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Cảnh mua bán trên phố vàng khá vắng vẻ, không còn cảnh xếp hàng như trước.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 3.390 USD/ounce, giảm 7,7 USD/ounce so với chốt phiên Mỹ đêm qua.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 107,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC 16,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn từ 12-13 triệu đồng/lượng.

Mặc dù giá vàng trong nước tăng dựng đứng, xô đổ mọi kỷ lục đã lập ra trước đó nhưng cảnh tượng mua bán vàng trên phố vàng Trần Nhân Tông (Hà Nội) lại khiến nhiều người bất ngờ.

Hôm nay không còn cảnh xếp hàng dài mua bán trên một số cửa hàng vàng lớn.

“Đợt tháng 4, khi giá vàng lên 124 triệu đồng/lượng, hàng trăm người xếp hàng dài hàng chục mét, tràn xuống cả vỉa hè để mua vàng. Vậy mà hôm nay vắng tanh như “chùa bà đanh”, anh Đức, trú tại Tây Hồ (Hà Nội) chia sẻ.

Theo anh Đức, cứ đầu tháng, sau khi nhận lương thì anh lên mua 1 chỉ vàng tiết kiệm. Trong nhiều tháng qua, hầu như ngày nào cũng có hàng chục người xếp hàng mua vàng, cửa hàng chỉ giới hạn cho mỗi người mua tối đa 1 chỉ vàng nhẫn, không có vàng miếng.

Tuy nhiên, sau một tháng, hôm nay anh đi thì cửa hàng vắng tanh, chỉ lác đác vài khách đến mua. Đặc biệt, cửa hàng hôm nay bán tối đa cho khách mỗi người 5 chỉ vàng.

Cửa hàng Doji hầu như không có khách vào giao dịch tại thời điểm này.

Thấy giá vàng lên cao, anh Bảo Lâm (Hà Nội) vội mang vàng đi bán. Theo anh Lâm, suốt 4 tháng mua vàng, anh mất ăn mất ngủ vì giá liên tục biến động và chưa thể “về bờ”.

“Tôi thấy đầu tư bạc thời điểm này quá rủi ro. Lên hay xuống không lường trước được. Tôi mua vàng từ tháng 4 đến tận hôm nay mới hoà vốn. Những người mua mức đỉnh 124 triệu đồng/lượng từ cách đây 4 tháng hiện tại vẫn lỗ, tôi còn may mắn chán. Vậy nên nay tôi mang bán để đầu tư vào cái khác chứ không thể “chôn vốn” ở vàng được”, anh Lâm nói.

Cảnh tượng xếp hàng mua vàng vào giữa tháng 4/2025.

Theo quan sát của phóng viên, cảnh tượng mua bán tại các cửa hàng trên phố vàng khá vắng vẻ. Nhiều cửa hàng nhân viên đông hơn khách, khác hẳn với cảnh chen chúc mua bán thường thấy ở những ngày trước đây, khi giá biến động mạnh.