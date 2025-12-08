Kinh tế 24h: Giá vàng sẽ có bứt phá mới nếu vượt mốc nhạy cảm

Giá vàng sẽ có bứt phá mới nếu vượt mốc nhạy cảm

Giá vàng hôm nay 7/12/2025 chốt tuần giảm mạnh, nhà đầu tư tập trung chờ quyết định lãi suất của Fed tuần tới. Giá vàng thế giới giao ngay kết thúc dưới mốc hỗ trợ quan trọng 4.200 USD/ounce, sau tuần biến động mạnh với ba lần thất bại vượt 4.220 USD/ounce.

Nếu vượt mốc nhạy cảm, giá vàng sẽ có bứt phá mới

Tuần qua, vàng mở cửa ở 4.217 USD/ounce, đạt đỉnh 4.262 USD/ounce sáng thứ Hai nhưng nhanh chóng giảm về 4.185 USD/ounce. Có lúc bật tăng gần 250 USD, song lực bán mạnh đẩy giá xuống dưới 4.170 USD/ounce – mức thấp nhất tuần. Đến thứ Năm, vàng phục hồi lên 4.254 USD/ounce nhưng lại mất hơn 50 USD chỉ trong phiên chiều. Giới đầu tư bỏ qua dữ liệu kinh tế, dồn kỳ vọng vào Fed, dự báo khả năng cắt giảm lãi suất lần thứ ba trong năm.

Trong nước, giá vàng miếng SJC ngày 6/12 giảm 700.000 đồng/lượng, niêm yết 152,2 - 154,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm tổng cộng 700.000 đồng so với cuối tuần trước. Vàng nhẫn SJC giảm 500.000 đồng/lượng trong ngày, xuống 149,5 - 152 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/tuần. Vàng nhẫn Doji giữ nguyên trong ngày nhưng giảm 1 triệu đồng/tuần, niêm yết 150 - 153 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 900.000 đồng/lượng, giao dịch 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng.

Dự báo từ các chuyên gia: Ông Lukman Otunuga (FXTM) nhận định vàng sẽ biến động mạnh do Fed thiếu dữ liệu đầy đủ. Nếu vượt 4.240 USD/ounce, giá có thể bứt phá lên 4.300 USD; ngược lại, rơi dưới Demographic 4.200 USD sẽ kéo về 4.160-4.180 USD. Ông Eric Strand (AuAg Funds) khẳng định vàng vẫn hấp dẫn, lãi suất chỉ có thể giảm dài hạn, nhà đầu tư nên mua sớm trước đợt nới lỏng định lượng lớn. Ông David Morrison (Trade Nation) khuyên xem mọi đợt giảm tuần tới là cơ hội mua vào, khi vàng đang tích lũy vững chắc quanh 4.200 USD/ounce.

Chuẩn hóa nghề môi giới bất động sản

Chiều 7/12/2025, tại TP HCM, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) tổ chức tọa đàm "Chuẩn hóa nghề môi giới bất động sản - Kiến tạo sự nghiệp bền vững", thu hút chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp BĐS. Sự kiện nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết chuyên nghiệp hóa lực lượng môi giới, nhằm minh bạch thị trường và bảo vệ người tiêu dùng.

Theo khảo sát VARS IRE, 89% môi giới chưa có chứng chỉ hành nghề hợp lệ: 51,8% thiếu cả chứng chỉ lẫn đào tạo, 24,1% qua đào tạo nhưng chưa thi, 12,8% chứng chỉ hết hạn, chỉ 11,3% còn hiệu lực. Ông Nguyễn Lê Hải Đăng (SmartLand) chỉ trích nhóm tự phát ưu tiên "chốt deal" qua thông tin sai lệch, quy trình nhận cọc thiếu chuẩn, ảnh hưởng thương hiệu cá nhân. Bà Nguyễn Bảo Khuê (DKRS VEGA, VARS) phân loại: 20% doanh nghiệp lớn tuân thủ cao, nhưng nhóm cá nhân 10-15 người tự phát (chiếm đa số) mức độ thấp, dẫn đến vụ việc như Alibaba – mô hình đào tạo không chuyên gây lao lý.

Ông Trần Minh Quang (EximrS) nêu khó khăn: thi chứng chỉ thiếu đơn vị tổ chức, chỉ 30-40% nhân sự lớn có chứng chỉ, số còn lại "vừa làm vừa sợ vi phạm" giữa thị trường sôi động. Bà Hoàng Thu Hằng (Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường BĐS, Bộ Xây dựng) cảnh báo rủi ro từ chủ đầu tư bán sản phẩm chưa đủ điều kiện, thiếu minh bạch vai trò, cộng thêm "ôm hàng đẩy giá" gây bong bóng. Bà kêu gọi quy chuẩn chi tiết, quản lý chặt đào tạo cấp chứng chỉ.

Tọa đàm đề xuất bộ quy tắc ứng xử, tiêu chuẩn nghề nghiệp (VREB) do VARS biên soạn, thống nhất giáo trình, mã số chứng chỉ quốc gia, nhấn mạnh đạo đức. Đây là bước tiến quan trọng, hướng tới thị trường an toàn, bền vững theo Luật Kinh doanh BĐS 2023.

Ấn Độ 'đi trên dây' với lựa chọn mua dầu Nga và Mỹ

Ấn Độ đang "đi trên dây" trong lựa chọn mua dầu giữa Nga và Mỹ, giữa áp lực địa chính trị và nhu cầu năng lượng. Ngày 5/12/2025, trong chuyến thăm chính thức hai ngày tới New Delhi – lần đầu tiên kể từ 2022 – Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết cung cấp nhiên liệu "không gián đoạn" cho Ấn Độ, nhấn mạnh quan hệ đối tác lâu năm về dầu mỏ, khí đốt và quốc phòng. Ông chỉ trích Mỹ gây sức ép, đặt câu hỏi: "Mỹ mua nhiên liệu Nga, sao Ấn Độ không thể?", và sẵn sàng thảo luận với Tổng thống Donald Trump. Chuyến thăm diễn ra giữa lúc hai bên ký loạt thỏa thuận thương mại, quốc phòng, với kim ngạch song phương đạt 68,7 tỷ USD năm tài khóa 2024-2025, chủ yếu từ nhập khẩu dầu Nga.

Ấn Độ, nước mua dầu Nga lớn thứ hai sau Trung Quốc, từng nhập kỷ lục 2,1 triệu thùng/ngày (45% tổng nhập khẩu) nhờ chiết khấu cao từ xung đột Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ áp thuế 25-50% lên hàng Ấn Độ từ tháng 8/2025, trừng phạt Rosneft và Lukoil tháng 10, khiến New Delhi giảm mua xuống 1-1,2 triệu thùng/tháng 12 và dự kiến chỉ 600.000 thùng/tháng 1/2026 – thấp nhất từ 2022. Các công ty lọc dầu nhà nước như Mangalore Refinery ngừng mua, trong khi Indian Oil Corp và Bharat Petroleum hạn chế nguồn không bị trừng phạt. Để cân bằng, Ấn Độ ký "thỏa thuận lịch sử" nhập 2,2 triệu tấn khí hóa lỏng/năm từ Mỹ, tăng mua từ Trung Đông, Guyana, Brazil dù giá cao hơn, nhằm tránh làm gián đoạn đàm phán thương mại với Washington – Phó Đại diện Thương mại Mỹ Rick Switzer thăm Ấn Độ ngày 8/12.

Ngoại trưởng Vikram Misri nhấn mạnh quyết định dựa trên "động lực thị trường" và áp lực trừng phạt. Chuyên gia dự báo giảm mua dầu Nga chỉ tạm thời: Ấn Độ có thể dùng trung gian mới (như Eastimplex Stream FZE), thực thể Nga không bị trừng phạt, thậm chí "đội tàu bóng tối" để né lệnh cấm, cân bằng kinh tế và chính trị. Khi thỏa thuận thương mại Mỹ-Ấn kéo dài, New Delhi sẽ có thêm thời gian tìm kênh hợp pháp cho dầu giá rẻ từ Moscow, duy trì an ninh năng lượng mà không chọc giận Washington.

Đề xuất giảm 70% tiền chuyển đổi đất nông nghiệp sang thổ cư

Bộ Tài chính vừa đề xuất giảm mạnh tiền sử dụng đất khi hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở, từ mức nộp 100% chênh lệch giá đất như hiện nay xuống chỉ còn 30–50%, nhằm tháo gỡ khó khăn cấp bách cho người dân sau khi Luật Đất đai 2024 bãi bỏ chính sách ưu đãi cũ.

Theo dự thảo Nghị định mới, diện tích chuyển đổi trong hạn mức giao đất ở chỉ phải nộp 30% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất ở và đất nông nghiệp; phần vượt hạn mức nhưng không quá một lần hạn mức nộp 50%; còn phần vượt trên một lần hạn mức vẫn nộp 100% như quy định hiện hành. Chính sách ưu đãi này chỉ áp dụng một lần duy nhất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân, các lần chuyển đổi sau sẽ phải nộp đủ 100%.

Trước năm 2024, người dân chỉ nộp 30–50% chênh lệch nên dễ dàng hợp thức hóa đất vườn, ao liền kề thành đất thổ cư với chi phí hợp lý. Từ khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, kết hợp với bảng giá đất mới tăng cao ở nhiều địa phương khiến tiền sử dụng đất tăng gấp nhiều lần, hàng loạt hộ dân, đặc biệt ở nông thôn và ven đô, không đủ khả năng nộp để tách thửa, xây nhà cho con cái hay hợp thức hóa nhà ở lâu năm.

Nhiều địa phương đã liên tục kiến nghị vì vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến an sinh xã hội. Dự thảo nghị định dự kiến trình thông qua trong tháng 9/2025 và có hiệu lực ngay khi ký ban hành đến hết 28/2/2027, đáp ứng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc điều chỉnh tiền sử dụng đất theo hướng công bằng, khoan sức dân và có căn cứ rõ ràng.