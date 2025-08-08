Kinh tế 24h: Chứng khoán sôi sục, VN-Index liên tiếp phá đỉnh

Mỹ kỳ vọng thu 50 tỷ USD mỗi tháng từ thuế nhập khẩu

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick dự đoán nước này sẽ thu hơn 50 tỷ USD mỗi tháng từ thuế nhập khẩu, tăng từ mức 30 tỷ USD dự kiến trước đó, nhờ áp thuế suất cao hơn với hàng hóa từ nhiều quốc gia, có hiệu lực từ 7/8/2025.

Mức thuế trung bình hiện cao nhất trong một thế kỷ, dao động 10-50%, với kế hoạch áp thuế 100% cho chip bán dẫn và lên tới 250% cho dược phẩm nhập khẩu nếu các nhà sản xuất không xây dựng nhà máy tại Mỹ. Các công ty có thể được miễn thuế chip nếu cam kết đầu tư sản xuất trong nước, với kế hoạch được giám sát bởi kiểm toán độc lập.

Mục tiêu của Tổng thống Donald Trump là đưa sản xuất chip về Mỹ, dự kiến thu hút 1.000 tỷ USD đầu tư. Liên minh châu Âu đồng ý mức thuế 15% cho phần lớn hàng hóa, trong khi Nhật Bản được đảm bảo không chịu thuế cao hơn.

Năm 2022, Mỹ đã trợ cấp 52,7 tỷ USD cho sản xuất chip, nhưng hiện chỉ chiếm 12% sản lượng toàn cầu, giảm từ 40% năm 1990. Về Trung Quốc, ông Lutnick cho biết có khả năng gia hạn đình chiến thuế quan thêm 90 ngày, tùy thuộc vào đàm phán.

Chứng khoán sôi sục, VN-Index liên tiếp phá đỉnh

Ngày 7/8/2025, VN-Index tăng 8,1 điểm (0,51%), đạt 1.581,8 điểm, tiếp tục phá đỉnh nhờ lực đẩy từ cổ phiếu ngân hàng. VPB và TPB tăng trần, với TPB trắng bên bán, dư mua hơn 2,1 triệu cổ phiếu. Các mã BID, MSB cũng góp phần lớn, cùng ORS (Chứng khoán Tiên Phong) tạo bộ đôi tăng trần. Nhóm VN30 có HPG tăng trên 5%, kéo theo sắc xanh lan tỏa ở nhóm thép (NKG, VGS, HSG, TLH). Bất động sản sôi động với TDH, LDG, CII, DXS chạm trần.

Nhóm thủy sản nổi bật với IDI, ANV tăng trần, nhờ xuất khẩu nông lâm thủy sản 7 tháng đạt 39,6 tỷ USD, tăng gần 15%. Vĩnh Hoàn (VHC) lãi sau thuế 523 tỷ đồng, tăng 54%; IDI lãi ròng 33 tỷ đồng, tăng 83%; Nam Việt (ANV) lợi nhuận gộp tăng 229% lên 486 tỷ đồng, nhờ giảm chi phí sản xuất và tăng doanh thu tài chính. Các doanh nghiệp thủy sản đẩy mạnh đơn hàng sang Mỹ trước khi thuế đối ứng mới có hiệu lực từ 1/8.

HNX-Index tăng 2,2 điểm (0,82%) lên 270,8 điểm; UPCoM-Index tăng 0,46 điểm (0,43%) lên 107,9 điểm. Thanh khoản HoSE đạt 43.500 tỷ đồng, tăng nhẹ. Khối ngoại bán ròng 60 tỷ đồng, tập trung vào FPT, GEX, VCB, VIX, VHM, nhưng mua ròng mạnh VPB (440 tỷ đồng), HPG, TPB, STB.

Thống đốc NHNN nhìn thẳng việc tiền ‘chảy' mạnh vào bất động sản và chứng khoán

Tại phiên họp Chính phủ ngày 7/8/2025, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết tín dụng 7 tháng đầu năm tăng 10%, cao hơn mức 6% cùng kỳ 2024. Trước lo ngại tín dụng chảy mạnh vào bất động sản và chứng khoán, bà Hồng khẳng định tốc độ tăng tín dụng vào hai lĩnh vực này cao hơn mức trung bình nhưng phù hợp với định hướng tháo gỡ khó khăn cho bất động sản. Dư nợ chứng khoán chỉ chiếm 1,5% tổng dư nợ, không gây rủi ro hệ thống. NHNN giám sát chặt tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn (dưới 30%) và yêu cầu các ngân hàng cân đối dòng vốn.

Tỷ giá VND/USD tăng 2,9% so với cuối 2024 do áp lực kinh tế và tâm lý thị trường. NHNN có thể tạm dừng giảm lãi suất nếu áp lực tỷ giá tăng, ưu tiên ổn định vĩ mô. Lạm phát bình quân được kiểm soát ở 3,6%, nhưng áp lực tăng do giá điện, y tế, thuê nhà đẩy lạm phát cơ bản lên. Bà Hồng nhấn mạnh cần điều hành chính sách tiền tệ chủ động, thận trọng vì lạm phát tăng nhanh nhưng khó giảm.

Tổng phương tiện thanh toán tăng 7,5%, gấp đôi cùng kỳ, nhờ cơ cấu lại hệ thống ngân hàng và cho vay đặc biệt. NHNN bơm tiền ngắn hạn qua thị trường mở để hỗ trợ thanh khoản, giữ ổn định lãi suất, thúc đẩy sản xuất. Bà Hồng đề xuất phát triển thị trường vốn cho nhu cầu vốn dài hạn, giảm áp lực lên ngân hàng, và mở rộng bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ, vừa. Bất động sản và hạ tầng nên huy động vốn qua trái phiếu hoặc vay quốc tế để đảm bảo tăng trưởng bền vững.

