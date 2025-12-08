Phát hiện 3 chiếc bình chứa "kho báu" khổng lồ chôn dưới sàn nhà

Các nhà khảo cổ học ở Pháp đã phát hiện ra 3 chiếc bình cổ chứa hàng chục nghìn đồng tiền La Mã. Những chiếc bình này được chôn trong các hố cách đây 1.700 năm trên sàn nhà của một khu định cư cổ đại.

Ba chiếc bình này được gọi là amphorae, được phát hiện trong quá trình khai quật do Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Phòng ngừa Quốc gia (INRAP) tiến hành tại làng Senon ở đông bắc nước Pháp và có thể chứa tổng cộng hơn 40.000 đồng tiền La Mã.

Một chiếc bình đựng lượng lớn tiền xu La Mã đã được tìm thấy trong quá trình khai quật tại một ngôi làng ở Pháp. (Nguồn ảnh: © Simon Ritz, Inrap)

Vincent Geneviève, một nhà nghiên cứu tiền xu tại INRAP, người đang phân tích các kho báu này, đã chia sẻ với Live Science rằng kho báu đầu tiên ước tính chứa 38 kg tiền xu, tương ứng với khoảng 23.000 đến 24.000 đồng xu.

Chiếc bình thứ hai và những đồng xu bên trong nặng khoảng 50 kg và dựa trên 400 đồng xu được tìm thấy từ cổ bình, vốn đã bị vỡ khi được phát hiện, nó có thể chứa từ 18.000 đến 19.000 đồng xu, Geneviève nói. Chiếc bình thứ ba được tìm thấy chỉ còn lại 3 đồng xu.

Khoảng 30 kho báu tiền xu đã được biết đến trong khu vực, vì vậy ý nghĩa thực sự của phát hiện này không nằm ở số lượng tiền xu mà nằm ở thông tin chi tiết về nơi tìm thấy kho báu.

Toàn cảnh khu vực khai quật ở Senon, Pháp. Ảnh: © Anthony Robin, Inrap

Các chuyên gia tin rằng dựa trên niên đại trên các đồng tiền, những chiếc bình này được chôn cất trong khoảng thời gian từ năm 280 đến năm 310 sau Công nguyên.

Những chiếc bình đựng tiền xu được cẩn thận đặt vào những hố đào kiên cố trong phòng khách của một ngôi nhà. Miệng bình nằm ngang với mặt đất nên dễ dàng tiếp cận như một loại ống heo đất cổ xưa.

Những chiếc bình dễ tìm cho thấy chủ sở hữu đã sử dụng chúng như một phương tiện tiết kiệm dài hạn chứ không phải một kho báu được cất giấu vội vàng. Trong khu dân cư này có những tòa nhà bằng đá với hệ thống sưởi dưới sàn, tầng hầm và xưởng có bếp lò. Gần đó cũng có một pháo đài La Mã.

Vào đầu thế kỷ thứ tư, một đám cháy lớn đã phá hủy khu định cư. Mặc dù khu định cư được tái thiết lập trước khi một đám cháy thứ hai dẫn đến việc nó bị bỏ hoang vĩnh viễn và các khoản tiền gửi xu bị thất lạc trong gần 2 thiên niên kỷ.