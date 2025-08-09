Khối tài sản khổng lồ của những người giàu nhất Philippines 2025: Anh chị em nhà Sy vẫn đứng đầu

Quý I/2025, kinh tế Philippines tăng trưởng 5,4% nhờ tiêu dùng nội địa và đẩy mạnh đầu tư hạ tầng. Tuy nhiên, thuế quan của Mỹ phần nào kìm hãm đà tăng trưởng. Chỉ số chứng khoán chuẩn của nước này giảm 7% so với kỳ xếp hạng trước, nhưng đồng peso mạnh hơn giúp giảm bớt tác động tiêu cực.Tổng tài sản của 50 người giàu nhất Philippines tăng từ 80,8 tỷ USD năm 2024 lên 86 tỷ USD năm 2025, tương đương mức tăng hơn 6%.

Đứng đầu vẫn là các anh chị em nhà Sy – thừa kế tập đoàn SM của cố tỷ phú bán lẻ Henry Sy Sr. Dù tài sản giảm 1,2 tỷ USD (mức giảm mạnh nhất về giá trị tuyệt đối), xuống còn 11,8 tỷ USD, họ vẫn giữ vững vị trí số 1. SM Prime Holdings – công ty bất động sản chủ lực của tập đoàn – dự kiến chi 9 tỷ USD trong 5 năm tới để mở rộng quỹ đất trên khắp cả nước.

Teresita Sy-Coson là một trong những anh chị em nhà Sy, người đứng đầu danh sách 50 người giàu nhất Philippines năm 2025.

Tỷ phú cảng biển và sòng bạc Enrique Razon Jr. đứng thứ 2 với tài sản 11,5 tỷ USD, tăng nhẹ so với năm ngoái. Công ty International Container Terminal Services của ông báo lãi ròng 850 triệu USD năm 2024, tăng 2/3 so với năm trước, và vẫn mở rộng toàn cầu.Đứng thứ 3 là ông trùm bất động sản Manuel Villar với 11 tỷ USD. Doanh nghiệp Golden MV Holdings của ông đang được chuyển đổi thành Villar Land Holdings – chủ đầu tư dự án siêu đô thị Villar City rộng 3.500 ha, triển khai trong 30 năm tới. Tuy nhiên, cổ phiếu công ty bị đình chỉ giao dịch từ tháng 5 vì chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Kỷ lục tăng trưởng thuộc về vợ chồng Dennis Anthony & Maria Grace Uy – đồng sáng lập Converge ICT Solutions, nhà cung cấp dịch vụ internet băng rộng. Tài sản của họ tăng 74%, đạt 1,6 tỷ USD, nhờ cổ phiếu Converge tăng mạnh, một phần nhờ chính phủ thúc đẩy mở rộng hạ tầng internet trên toàn quốc.

Ông William Belo – sáng lập chuỗi bán lẻ đồ gia dụng Wilcon Depot – chứng kiến tài sản giảm hơn 40%, còn 520 triệu USD, mức giảm mạnh nhất về tỷ lệ phần trăm. Nguyên nhân là nhu cầu yếu và cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ nhỏ hơn, khiến cổ phiếu Wilcon rơi xuống đáy 8 năm vào tháng 4.

Gia đình Que Azcona xuất hiện thay cho bà Vivian Que Azcona – Chủ tịch Mercury Drug – qua đời tháng 4 ở tuổi 69, ngay sau dịp kỷ niệm 80 năm thành lập công ty. Hiện con trai bà, Steven, tiếp quản tập đoàn dược phẩm có doanh thu 203 tỷ peso.Hai gương mặt rời danh sách là Dennis Uy – đang nỗ lực giảm nợ cho tập đoàn giải trí và viễn thông DITO CME Holdings – cùng một doanh nhân khác. Năm 2025, mức tài sản tối thiểu để vào danh sách là 185 triệu USD, tăng so với 170 triệu USD của năm trước.