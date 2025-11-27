Kinh tế 24h: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng tiếp

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng tiếp

Cuối ngày 26-11-2025, giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng theo xu hướng quốc tế, đẩy kim loại quý vượt mốc 150 triệu đồng/lượng. Theo Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá mua vào đạt 151,4 triệu đồng/lượng, bán ra 153,4 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng so với buổi sáng. Chỉ trong 3 ngày, mỗi lượng vàng miếng đã vọt lên 3 triệu đồng, hướng tới đỉnh lịch sử 154,6 triệu đồng/lượng – mức cao nhất trong 2 tuần qua.

Giá vàng tiếp tục tăng

Cùng đà tăng, giá vàng nhẫn và trang sức 99,99% cũng leo thang, niêm yết quanh 149 triệu đồng/lượng mua vào và 151,5 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn 500.000 đồng/lượng so với đầu ngày. Diễn biến này phản ánh sức nóng của thị trường, khi cả hai loại vàng đều vượt xa ngưỡng 150 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, thị trường tự do lại bất ngờ đảo chiều: một số tiệm vàng nhỏ giao dịch giá mua vào 153,5 triệu đồng/lượng, bán ra 156,5 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 1,5 triệu đồng so với sáng nay, trái ngược với đà tăng của các doanh nghiệp lớn.

Trên sàn quốc tế, giá vàng giao dịch ở 4.159 USD/ounce, tăng 10 USD so với phiên sáng, nhờ đồng USD hạ nhiệt (chỉ số DXY lùi về 99,7 điểm). Quy đổi theo tỷ giá niêm yết, giá thế giới tương đương 132,3 triệu đồng/lượng, tiếp tục duy trì đà tăng mạnh mẽ trong vài ngày qua.

Các 'cá mập' đang rút vốn mạnh khỏi Bitcoin

Tuần qua, 11 quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ lập kỷ lục giao dịch với tổng khối lượng vượt 40,32 tỷ USD, trong đó quỹ IBIT của BlackRock dẫn đầu với 27,79 tỷ USD (gần 70%), theo SoSoValue. Riêng ngày 21/11, giao dịch đạt hơn 11 tỷ USD, IBIT đóng góp 8 tỷ USD. Hoạt động sôi động này diễn ra giữa làn sóng rút vốn kỷ lục 3,55 tỷ USD trong tháng 11, đánh dấu sự "thoái lui" của các nhà đầu tư tổ chức ("cá mập") trước khoản lỗ lớn, khi giá mua bình quân vượt 90.000 USD.

Bitcoin hiện giao dịch quanh 87.000 USD, giảm hơn 20% trong tháng và 30% từ đỉnh đầu tháng 10 (khoảng 126.000 USD), từng chạm 80.000 USD cuối tuần trước. Giá chứng chỉ IBIT cũng chạm đáy kể từ tháng 4. Theo Bianco Research, đa số nhà đầu tư ETF đang lỗ nặng, thách thức niềm tin vào chiến lược nắm giữ dài hạn của các định chế lớn, đồng thời phản ánh lo ngại rủi ro vĩ mô thúc đẩy "đầu hàng".

Đợt sụt giảm cho thấy sự tách biệt với chứng khoán Mỹ: BTC lao dốc trong khi S&P 500 chỉ điều chỉnh nhẹ sau đà tăng mạnh. Adrian Fritz (21Shares) nhận định, yếu tố vĩ mô và tâm lý đầu tư gây ra sự phân kỳ, chưa đủ thành "mùa đông tiền số". Về kỹ thuật, BTC phá vỡ MA 50 tuần, báo hiệu thay đổi động lực; altcoin giảm sâu hơn (nhiều mất 50%).

Lý do chính: Sức hút của AI "hút vốn" khỏi crypto, khi Phố Wall ưu tiên "món đồ chơi mới" từ Magnificent Seven, làm S&P tăng chủ yếu nhờ nhóm này. Giao thoa AI-blockchain hạn chế, dù tiềm năng như chống deepfake. Ngoài ra, đòn bẩy cao gây thanh lý 20 tỷ USD từ tháng 10, nay phổ biến 500 triệu USD/ngày; nhà đầu tư dài hạn chốt lời (bán trăm triệu từ lãi tỷ USD từ 2011).

Vàng nổi lên trú ẩn an toàn, lập đỉnh mới dù giảm 10%, khác BTC - tài sản rủi ro với thanh khoản cao, phản ứng nhanh tâm lý. Fritz lạc quan thận trọng: Biến động kéo dài hết năm, nhưng quy định rõ ràng và lãi suất giảm có thể hỗ trợ phục hồi 2026.

Thế Giới Di Động thu 500 triệu USD từ bán sản phẩm Apple

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Thế Giới Di Động (MWG) đạt doanh thu 500 triệu USD (hơn 12.700 tỷ đồng) từ các sản phẩm Apple chính hãng, chiếm gần 50% thị phần Apple tại Việt Nam. Thông tin được CEO Vũ Đăng Linh công bố ngày 26/11. Sản phẩm Apple hiện được bán qua cả hệ thống Thế Giới Di Động và chuỗi chuyên Apple TopZone. Sự kiện mở bán iPhone 17 series tại phố đi bộ Nguyễn Huệ thu hút hơn 80.000 đơn đặt cọc chỉ trong 30 phút đầu.

Dù biên lợi nhuận gộp giảm do tỷ trọng Apple (nhóm biên thấp) tăng mạnh, MWG vẫn ưu tiên lợi nhuận tuyệt đối. Mảng điện thoại - điện máy tăng trưởng hai chữ số, dẫn đầu nhờ Điện máy Xanh (tăng 16%), được hỗ trợ bởi xu hướng mua sắm hiện đại và nhu cầu tivi lớn giá 14-15 triệu đồng.

Tại Indonesia, EraBlue tăng trưởng doanh thu 70%, vận hành 164 cửa hàng, dự kiến đạt 180 cuối năm và hướng tới 500 cửa hàng trong 1-2 năm tới. Bách Hóa Xanh lãi hơn 200 tỷ đồng quý III, dự cả năm vượt 600 tỷ đồng nhờ mở rộng nông thôn, giảm 30% chi phí đầu tư. An Khang cũng cải thiện doanh thu, thu hẹp lỗ.

Lũy kế 9 tháng, MWG đạt hơn 113.600 tỷ đồng doanh thu (tăng 14%), lợi nhuận sau thuế gần 5.000 tỷ đồng (tăng 72%), bình quân lãi 554 tỷ/tháng, sớm vượt mục tiêu cả năm 4.850 tỷ và lập kỷ lục mới cao hơn cả năm 2021. Công ty tiếp tục đầu tư công nghệ, logistics, ESG và đặt mục tiêu IPO Bách Hóa Xanh năm 2028 sau khi xóa hết lỗ lũy kế, khẳng định chiến lược tăng trưởng bền vững, ưu tiên hiệu quả và giá trị dài hạn cho cổ đông.

Khu vực bão lũ sẽ được hỗ trợ gia hạn, miễn, giảm thuế

Cục Thuế vừa ban hành công văn hỏa tốc chỉ đạo các Chi cục Thuế tại các tỉnh, thành phố bị thiệt hại nặng do bão lũ khẩn trương triển khai ngay các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế, tập trung vào việc gia hạn, miễn, giảm các khoản thuế theo đúng quy định pháp luật.

Các cơ quan thuế địa phương được yêu cầu chủ động hướng dẫn chi tiết, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân và doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ; đối với trường hợp đã nộp đủ giấy tờ thì kịp thời xem xét, giải quyết nhanh chóng dựa trên quy định và thực tế thiệt hại; trường hợp chưa đủ hồ sơ sẽ được hướng dẫn cụ thể về chính sách, thủ tục, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp chứng từ xác nhận mức độ thiệt hại. Ngành thuế cũng phân công rõ cán bộ đầu mối hỗ trợ trực tiếp, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng sách nhiễu, gây khó khăn hoặc trục lợi chính sách, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Lãnh đạo Chi cục Thuế các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Cục Thuế về chất lượng và tiến độ triển khai. Tại cuộc họp ngày 25/11, Cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh phải vừa hỗ trợ kịp thời người nộp thuế vùng bị thiên tai, vừa khoanh vùng chính xác đối tượng, đánh giá thiệt hại để áp dụng chính sách phù hợp, đồng thời tiếp tục tăng cường chống thất thu ngân sách, tập trung kiểm tra, ngăn chặn gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, đá quý và các hành vi sử dụng hóa đơn “ảo”, thanh toán không qua ngân hàng, kê khai sai lệch.