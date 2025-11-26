“Bill Gates của Nhật Bản” mất gần 5 tỷ USD trong một ngày

Cổ phiếu SoftBank đã giảm gần 11% trong phiên giao dịch ngày thứ Ba trước khi hồi phục nhẹ, đóng cửa ở mức 15.390 yen, tương đương 98,5 USD. Đây là mức giảm gần 10% so với giá đóng cửa trước đó, tiếp nối đà giảm 10,9% của phiên thứ Sáu tuần trước.

Nguyên nhân chính là sự lo ngại về khả năng cạnh tranh của OpenAI – công ty mà Quỹ Vision Fund của SoftBank đã đầu tư mạnh – trước sự xuất hiện của mô hình AI Gemini 3 mới của Google. Sự kiện này khiến giới đầu tư đặt câu hỏi về khả năng bảo toàn lợi nhuận từ các khoản đầu tư AI lớn của SoftBank.

Theo ước tính của Forbes, khối tài sản của Masayoshi Son đã giảm 4,9 tỷ USD, còn 49,3 tỷ USD, khiến ông rơi xuống vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng những tỷ phú giàu nhất thế giới, từ vị trí thứ 8 hồi đầu tháng.

Tỷ phú Masayoshi Son

Google Gemini 3 tạo ra “sóng” gì trên thị trường AI?

Mô hình Gemini 3 của Google ra mắt tuần trước đã vượt trội hơn các mô hình AI của OpenAI và Anthropic ở nhiều tiêu chí đánh giá. Đặc biệt, chatbot này được đánh giá cao về khả năng viết sáng tạo và trình tạo hình ảnh Nano Banana Pro mới.

Sự kiện này đã thúc đẩy cổ phiếu Google tăng 4,16% trong giao dịch trước giờ mở cửa, phản ánh sự kỳ vọng lớn từ thị trường vào mảng AI của hãng. Ngay cả CEO của OpenAI – Sam Altman – và Elon Musk cũng gửi lời chúc mừng Google vì thành công của Gemini 3.

Tác động lan tỏa đến các công ty công nghệ khác ra sao?

Sự thành công của Gemini 3 không chỉ ảnh hưởng đến SoftBank và OpenAI. Cổ phiếu Nvidia, nhà sản xuất chip AI lớn giảm 4% trong giao dịch trước giờ mở cửa sau thông tin Meta đang thương thảo mua chip AI Tensor Processing Units (TPU) của Google.

Điểm khác biệt là Google sử dụng TPU chuyên dụng cho AI, hiệu quả hơn GPU truyền thống vốn được thiết kế để xử lý đồ họa 3D nhưng hiện cũng được dùng trong huấn luyện AI. Điều này có thể khiến một số khách hàng chuyển hướng từ GPU của Nvidia sang TPU của Google, làm tăng sức cạnh tranh và áp lực lên các nhà cung cấp chip khác.