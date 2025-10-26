Kinh tế 24h: Giá vàng hồi phục sau số liệu lạm phát của Mỹ, chưa thoát tín hiệu xấu

Giá vàng hồi phục sau số liệu lạm phát của Mỹ, chưa thoát tín hiệu xấu

Giá vàng thế giới phục hồi mạnh sau khi Mỹ công bố chỉ số lạm phát (CPI) tháng 9 thấp hơn dự báo, nhưng vẫn không đủ bù đắp đợt bán tháo đầu tuần, khiến vàng chấm dứt chuỗi 9 tuần tăng liên tiếp. Theo đó, CPI tăng 0,3% so với tháng trước và 3% so với cùng kỳ, thấp hơn dự báo, làm dấy lên kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp sắp tới. Sau tin này, giá vàng giao ngay tăng trở lại lên 4.130 USD/ounce, song tính chung cả tuần vẫn giảm hơn 2%.

Trước đó, hôm 21/10, vàng từng rơi gần 300 USD/ounce, xuống dưới 4.100 USD, do nhà đầu tư ồ ạt chốt lời sau khi kim loại quý này tăng hơn 60% từ đầu năm. Dù vậy, rủi ro địa chính trị – gồm chiến sự Nga-Ukraine, căng thẳng Mỹ-Trung và bất ổn tại Washington – đã giúp vàng giữ được mốc 4.000 USD/ounce. Ở Việt Nam, vàng SJC bán ra 148–149 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn chạm 153 triệu đồng/lượng, phản ánh nhu cầu trú ẩn cao.

Theo giới phân tích, lạm phát Mỹ hạ nhiệt là tín hiệu tích cực cho Fed, song chưa đủ trấn an thị trường do rủi ro từ thuế quan và lạm phát quay lại năm 2026. Nhiều chuyên gia cho rằng vàng cần giảm thêm để ổn định sau chu kỳ tăng nóng. Dù vậy, triển vọng trung và dài hạn vẫn tích cực, nhờ kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách, USD suy yếu và căng thẳng địa chính trị kéo dài. Hiện vàng được xem đang ở giai đoạn điều chỉnh cần thiết trước khi bước vào chu kỳ tăng mới.

Chính phủ yêu cầu giảm tới 2% lãi cho khách hàng bị thiệt hại bởi bão, lũ

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 347 yêu cầu triển khai các giải pháp khẩn cấp khắc phục hậu quả bão số 11 (Matmo), trong đó ngành ngân hàng phải giảm lãi suất cho khách hàng bị thiệt hại. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nướcchỉ đạo các tổ chức tín dụng giảm lãi vay 0,5–2% trong 3–6 tháng đối với dư nợ hiện hữu, đồng thời cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi và phí, và mở gói tín dụng ưu đãi lãi suất thấp giúp người dân, doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi sản xuất – kinh doanh.

Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ trình Thủ tướng phê duyệt chính sách giảm 2% lãi suất cho vay mỗi năm cho khách hàng tại các địa phương bị ảnh hưởng, áp dụng với các khoản vay từ 1/10 đến 31/12/2025, trong phạm vi kế hoạch vốn cấp bù. Các hợp tác xã cũng được đề xuất khoanh hoặc giãn nợ, đồng thời có thể vay mới từ Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã để tái sản xuất.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương phải đánh giá thiệt hại về nhà cửa, hạ tầng, sản xuất và chủ động huy động nguồn lực khắc phục. Nếu vượt quá khả năng, sẽ gửi đề xuất Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng bố trí ngân sách dự phòng trung ương năm 2025. Bộ Tài chính sẽ phối hợp địa phương hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà cho các hộ bị hư hỏng, tốc mái.

Các Bộ Giáo dục, Y tế, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường được giao khẩn trương sửa chữa trường học, cơ sở y tế, gia cố đê điều và hạ tầng giao thông.10 tháng đầu năm, Việt Nam đã hứng chịu 11 cơn bão, trong đó bão số 11 gây ngập hơn 239.000 nhà, riêng Thái Nguyên thiệt hại hơn 12.200 tỷ đồng — mức kỷ lục trong nhiều năm qua.

Chủ công viên Đầm Sen lỗ nặng nhất 5 năm

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (Phú Thọ Tourist, mã DSP) – chủ quản Công viên văn hóa Đầm Sen – ghi nhận khoản lỗ sau thuế 55,4 tỷ đồng trong quý III/2025, gấp gần 4 lần cùng kỳ và là mức lỗ nặng nhất trong 5 năm qua. Đây cũng là quý thứ 5 liên tiếp doanh nghiệp báo lỗ.

Nguyên nhân chính đến từ việc công ty bị truy thu tiền thuê đất giai đoạn 2016–2021 với tổng số tiền 42,8 tỷ đồng, gồm 17 tỷ đồng chênh lệch theo đơn giá mới và 25,8 tỷ đồng tiền thuê đất bổ sung 5,4% mỗi năm theo Nghị định 103/2024. Trong khi đó, doanh thu quý III giảm 10%, còn 45,2 tỷ đồng, và doanh thu tài chính giảm 27% do lãi suất tiền gửi hạ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DSP chỉ đạt 135,9 tỷ đồng doanh thu, giảm gần 16%, và lỗ gần 70 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi gần 10 tỷ. Mục tiêu năm 2025 là doanh thu 227,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dương 2,6 tỷ đồng, song khả năng hoàn thành đang gặp nhiều thách thức.

Phú Thọ Tourist quản lý Công viên Đầm Sen (Đầm Sen Khô), khách sạn Ngọc Lan – Phú Thọ, Trung tâm Du lịch Đầm Sen, Khu sinh thái Vàm Sát, đồng thời góp vốn vào Công viên nước Đầm Sen (DSN) và các khách sạn Sài Gòn – Đà Lạt, Sài Gòn – Đông Hà.

Ban lãnh đạo thừa nhận kinh tế khó khăn và cạnh tranh từ các khu vui chơi mới khiến Đầm Sen dần mất sức hút. Việc quy hoạch 1/500 chưa hoàn tất cũng cản trở các dự án nâng cấp, khiến công viên chưa thể đổi mới. DSP đặt mục tiêu cải thiện quản trị, tăng quảng bá để khôi phục hình ảnh và sớm trở lại có lãi.

Hóa chất Đức Giang gửi nửa tỷ USD ở ngân hàng

Theo báo cáo tài chính quý III/2025, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) đang nắm giữ lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng hơn 13.100 tỷ đồng (gần 500 triệu USD), chiếm 67% tổng tài sản, tăng 22% so với đầu năm. Nhờ khoản tiền khổng lồ này, công ty thu về 447 tỷ đồng tiền lãi trong 9 tháng, tương đương 1,6 tỷ đồng mỗi ngày.

Chủ tịch Đào Hữu Huyền cho biết doanh nghiệp duy trì chính sách giữ tiền mặt lớn, thay vì đầu tư vào chứng khoán, bất động sản hay tài sản số. Ông khẳng định DGC “trữ tiền để chờ đầu tư vào dự án ‘quả đấm thép’ mới trong ngành hóa chất”.

Được thành lập năm 1963 và cổ phần hóa năm 2003, Hóa chất Đức Giang là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hóa chất, sản xuất axit photphoric, photpho vàng, phân bón, bột giặt, xút NaOH…

Về kết quả kinh doanh, quý III/2025 công ty đạt 2.816 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 751 tỷ đồng, tăng 6,3%. Doanh thu hoạt động tài chính tăng, trong khi chi phí tài chính và bán hàng giảm, giúp lợi nhuận cải thiện.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DGC ghi nhận 8.521 tỷ đồng doanh thu thuần (tăng 14%) và 2.403 tỷ đồng lợi nhuận ròng(tăng 7% so với cùng kỳ 2024). Tổng nợ phải trả đạt 3.413 tỷ đồng, tăng 61%, trong đó vay ngắn hạn tăng 127% lên 1.960 tỷ đồng. Với nguồn tiền dồi dào, DGC đang được xem là doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh nhất ngành hóa chất Việt Nam, sẵn sàng mở rộng đầu tư giai đoạn tới.