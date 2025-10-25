Kinh tế 24h: Giá vàng thế giới biến động khó lường - Dự báo cho năm 2026

Giá vàng thế giới biến động khó lường: Dự báo cho năm 2026

Tuần giao dịch 20–24/10/2025 đánh dấu biến động mạnh chưa từng có trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng giao ngay lập đỉnh lịch sử 4.381 USD/ounce vào ngày 20/10, tăng hơn 67% từ đầu năm, nhưng chỉ sau hai phiên (21–22/10) đã lao dốc hàng trăm USD, về gần 4.000 USD/ounce do áp lực chốt lời và bán giải chấp ký quỹ. Đến ngày 23/10, giá vàng phục hồi lên 4.155 USD/ounce nhờ các lệnh trừng phạt mới của Mỹ và châu Âu với Nga. Tại Việt Nam, vàng SJC vẫn neo quanh 150 triệu đồng/lượng, phản ánh nhu cầu trú ẩn cao.

Giá vàng thế giới biến động khó lường

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), dòng tiền đầu cơ đang lấn át vai trò của các “cá mập” như ngân hàng trung ương và quỹ ETF, khiến thị trường trở nên khó đoán. Dòng tiền này vừa giúp vàng vượt mốc 4.000 USD/ounce, vừa dễ gây bán tháo đột ngột. Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ – Trung và rủi ro địa chính trị gia tăng, giá vàng được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh đến cuối năm.

Dù rủi ro ngắn hạn còn lớn, các tổ chức tài chính lớn vẫn lạc quan về triển vọng 2026. J.P. Morgan dự báo giá vàng trung bình 5.055 USD/ounce vào quý IV/2026 và có thể đạt 6.000 USD/ounce năm 2028. UBS, Goldman Sachs và Bank of America đều đặt mục tiêu 4.700–5.000 USD/ounce trong năm 2026. Các yếu tố hỗ trợ chính gồm: chính sách tiền tệ nới lỏng của Fed, hoạt động mua vàng mạnh từ ngân hàng trung ương, căng thẳng địa chính trị, và lạm phát cùng nợ công toàn cầu cao. Vàng được xem là tài sản chiến lược trong danh mục đầu tư năm 2026, với tiềm năng tăng giá đáng kể.

Thủ tướng: Không để người dân 'chen chúc, chạy vạy' mua nhà ở xã hội

Tại cuộc họp về phát triển nhà ở xã hội ngày 24/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp đóng góp ý kiến để hoàn thiện Nghị quyết mới của Chính phủ cụ thể hóa Luật Nhà ở và Nghị quyết của Quốc hội. Ông nhấn mạnh chính sách phải thuận lợi, minh bạch, ứng dụng công nghệ và tuyệt đối không để người dân “chen chúc, chạy vạy” mới được mua nhà ở xã hội.

Thủ tướng yêu cầu cắt giảm ít nhất 50% thủ tục hành chính, đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm “luồng xanh, ưu tiên”, rút ngắn thời gian hoàn thành còn 2–3 năm. Đồng thời, cần đa dạng hóa nguồn vốn, thành lập Quỹ nhà ở xã hội, huy động vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ phát triển nhà ở và trái phiếu để bảo đảm tài chính bền vững.

Việc lựa chọn doanh nghiệp đầu tư phải công khai, minh bạch và phù hợp điều kiện của người thu nhập thấp. Các địa phương cần quy hoạch nhà ở xã hội hài hòa với các phân khúc khác, bảo đảm hạ tầng đồng bộ về giao thông, điện, nước, y tế, giáo dục.

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng hậu kiểm dựa trên cơ sở dữ liệu liên thông toàn quốc, xác định rõ đối tượng thụ hưởng, ngăn ngừa trục lợi chính sách. Chính phủ đặt mục tiêu xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021–2030, trong đó đến hết năm 2025 hoàn thành hơn 100.000 căn. Hiện cả nước có 696 dự án, tương đương 640.000 căn hộ, với hơn 50.000 căn đã hoàn thành trong 9 tháng đầu năm 2025. Nghị quyết mới được kỳ vọng sẽ tháo gỡ pháp lý, tạo đột phá trong phát triển nhà ở xã hội trên toàn quốc.

VN-Index rung lắc mạnh, cổ phiếu công nghệ và viễn thông không kéo được thị trường

Phiên giao dịch ngày 24/10/2025 chứng kiến thị trường chứng khoán Việt Nam biến động mạnh. VN-Index có lúc giảm gần 20 điểm xuống vùng 1.660 điểm, trước khi hồi phục nhẹ và đóng cửa ở mức 1.683,18 điểm, giảm 3,88 điểm(-0,23%) so với phiên trước. Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 30.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền thận trọng nhưng vẫn duy trì ở mức khá.

Ngay từ đầu phiên sáng, áp lực bán lan rộng khiến chỉ số suy yếu, sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện. Dù lực cầu xuất hiện cuối phiên giúp thu hẹp đà giảm, song phần lớn cổ phiếu bluechip và nhóm vốn hóa lớn vẫn giảm điểm. Thị trường ghi nhận 117 mã tăng và 190 mã giảm.

Điểm sáng hiếm hoi đến từ nhóm công nghệ và viễn thông, khi các cổ phiếu trong nhóm này tăng mạnh, đóng góp lần lượt +2,88 và +2,17 điểm cho VN-Index. FPT tăng 2,84% lên 97.700 đồng/cổ phiếu, khối lượng giao dịch hơn 13,7 triệu đơn vị; CMC tăng 3,06%, còn các mã TTN, SRA, BTH đều tăng trên 3–6%. Ở nhóm viễn thông, LTC và SMTtăng trần, cùng VGI, SAM, MFS hỗ trợ thị trường.

Ngược lại, nhóm tài chính – ngân hàng – chứng khoán là nguyên nhân chính kéo chỉ số giảm, lấy đi hơn 2,4 điểm với loạt mã như SHB, SSI, VIX, MBB, VPB, TCB, HDB đồng loạt mất giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng 1.767 tỷ đồng, tập trung ở SSI, MBB, VCI, VIX, SHB, trong khi chỉ mua ròng nhẹ FPT, MSB, ACB. Thị trường vẫn trong trạng thái giằng co, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Ông Trump ân xá cho nhà sáng lập Binance CZ

Ngày 23/10/2025, Nhà Trắng công bố Tổng thống Donald Trump đã ân xá hoàn toàn và vô điều kiện cho Changpeng Zhao (CZ) – nhà sáng lập sàn giao dịch tiền số Binance. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết việc truy tố CZ trước đây là một phần trong “cuộc chiến của chính quyền Joe Biden với tiền số”.

CZ từng từ chức CEO Binance năm 2023 sau khi công ty bị cáo buộc thiếu kiểm soát chống rửa tiền, phải nộp phạt 4,3 tỷ USD, còn cá nhân ông chịu phạt 50 triệu USD và ngồi tù 4 tháng. Dù vậy, CZ vẫn nắm cổ phần tại Binance. Lệnh ân xá được xem là tín hiệu chính trị ủng hộ ngành công nghiệp tiền số, mở đường cho ông trở lại kinh doanhvà giúp Binance mở rộng tại Mỹ trong bối cảnh thị trường đang bùng nổ dưới thời ông Trump.

CZ bày tỏ lòng biết ơn trên mạng xã hội, cam kết sẽ đóng góp để “biến Mỹ thành thủ phủ tiền số thế giới”. Giới quan sát nhận định quyết định này nằm trong chiến lược của chính quyền Trump nhằm thúc đẩy đổi mới và thu hút đầu tư vào lĩnh vực blockchain. Tuy nhiên, động thái này cũng vấp phải chỉ trích từ các đối thủ chính trị vì khả năng xung đột lợi ích, khi gia đình Trump được cho là thu hàng triệu USD từ các dự án tiền số, trong đó có liên doanh World Liberty Financial – được Binance hỗ trợ.

Trước đó, ông Trump cũng ân xá nhiều doanh nhân tiền số như ba nhà sáng lập BitMEX, Ross Ulbricht (Silk Road) và nhà sáng lập Nikola, thể hiện chính sách khoan dung của ông với giới công nghệ và khởi nghiệp blockchain.