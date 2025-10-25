Xếp hàng xuyên đêm nộp hồ sơ mua nhà xã hội tại Hà Nội

Sáng 25/10, chủ đầu tư khu nhà ở xã hội tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh (nay là xã Đông Anh) tiếp nhận hồ sơ mua nhà xã hội. 8h30 mới bắt đầu làm việc nhưng từ đêm hôm trước, dòng người đã đổ về khu vực dự án và xếp hàng dài chờ xếp số.

Nhiều người đã chuẩn bị đồ ăn, nước uống thậm chí "cắm chốt" qua đêm để giữ chỗ, bất chấp thời tiết Hà Nội rét về đêm, nhiệt độ chỉ khoảng 18-19 độ C.

Anh Tuấn, lao động tự do tại xã Đông Anh, cho biết anh là một trong những người xếp hàng sớm nhất, từ 11h đêm hôm trước. Vì số lượng hồ sơ được tiếp nhận trong ngày giới hạn, nay lại là cuối tuần, anh chấp nhận xếp hàng xuyên đêm để nhận số thứ tự sớm nhất. "Chỉ chênh vài phút cũng có thể khiến hồ sơ của mình không kịp nộp trong ngày nên đành chấp nhận vất vả", anh nói và cho biết thêm hơn 30 người cũng xếp hàng giữ chỗ từ đêm giống anh.

Dòng người xếp hàng chờ nộp hồ sơ nhà ở xã hội tại xã Đông Anh. Ảnh: Ngọc Diễm

Từ khoảng 6-7h, lượng người đến nộp hồ sơ tăng dần. Dòng người xếp hàng nối dài trong khu vực chủ đầu tư đã căng bạt. Chị Bích, trú xã Phúc Thịnh, cho biết chị và chồng đến dự án lúc 7h sáng, khi hàng dài người đến trước đã đứng chờ đợi. Do lượng hồ sơ đã vượt giới hạn trong buổi sáng, chị không được tiếp nhận ngay mà phải chờ đến chiều để lấy số thứ tự.

"Những người không kịp nộp hồ sơ trong ngày đều phải đăng ký thứ tự cho ngày hôm sau. Tuy nhiên, thứ tự này chỉ là người dân tự xếp, trong khi chủ nhật không nhận hồ sơ. Chắc tôi cũng phải đi từ đêm mai để giữ chỗ cho ngày thứ hai", chị Bích cho hay.

Đại diện Ban Quản lý dự án (Tổng Công ty 319) - chủ đầu tư, cho biết trong buổi sáng 25/10, đơn vị tiếp nhận khoảng 50 hồ sơ đầu tiên. Tuy nhiên, lượng hồ sơ nộp rất đông, số còn lại dự kiến sẽ được tiếp nhận vào buổi chiều và các ngày tiếp theo theo nguyên tắc ai đến trước sẽ nộp trước. Trong bối cảnh dòng người xếp hàng đông đảo, đơn vị này đã căng bạt che, hỗ trợ nước uống, lương khô từ sáng 23/10.

Ông cũng cho biết hạn nộp hồ sơ của dự án đến ngày 25/11 và thời gian dự kiến ký hợp đồng mua bán từ 24/12.

Nhiều người đến muộn tiếp tục đăng ký số thứ tự nộp hồ sơ mua nhà xã hội cho buổi chiều và ngày hôm sau. Ảnh: Ngọc Diễm

Khu nhà xã hội tại xã Uy Nỗ nằm trong dự án Calyx Residence do Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư. Khu nhà xã hội khởi công từ cuối năm ngoái, với quy mô hơn 1,5 ha, gồm 4 khối nhà cao 9 tầng, 1 tầng hầm và 1 tum.

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, tổng căn hộ để bán tại dự án là 419 và 47 căn cho thuê mua. Giá bán dự kiến 20,6 triệu đồng một m2 (gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì), tương đương một căn từ 824 triệu đồng đến hơn 1,5 tỷ đồng.

Giá thuê mua tại dự án hơn 288.000 đồng một m2. Người thuê cần trả khoảng 11,5-22,1 triệu đồng mỗi tháng. Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao vào quý IV/2026.

Như vậy, đây là dự án nhà xã hội thứ 4 tại Hà Nội có giá bán trên 20 triệu đồng một m2. Trước đó, mức giá này được ghi nhận tại các dự án Rice City Long Châu, UDIC Hạ Đình, CT01 đến CT04 tại khu đô thị Kim Hoa.

Chị Thu Hà, ngụ tại xã Thiên Lộc, cho biết mức giá này phù hợp với đa số lao động cần một căn nhà để an cư ở Hà Nội. Trong khi dự án có vị trí thuận tiện, gần mặt đường Cổ Loa - trục đường chính tại khu vực Đông Anh, kết nối đến trung tâm hành chính của xã. Dự án được mở bán trong thời điểm giá nhà ở thương mại tại Thủ đô ngày càng đắt đỏ, dự án mới leo thang lên 80-90 triệu đồng một m2. "Lượng hồ sơ đăng ký mua dự án này dự kiến rất đông đảo nên tỷ lệ chọi để có suất mua có thể cao kỷ lục tại xã Đông Anh", chị Hà lo lắng.

Dự án nhà xã hội tại xã Uy Nỗ đang trong quá trình thi công, dự kiến bàn giao vào quý IV/2026. Ảnh: Ngọc Diễm

Từ cuối 2024 đến nay, nhiều dự án nhà xã hội tại thủ đô được khởi công, nhưng giá có xu hướng tăng. Ba năm trước, giá mở bán loại nhà này dưới 20 triệu đồng một m2, đến nay liên tục xuất hiện nơi bán 25-29,4 triệu đồng. Mới đây, Bộ Xây dựng đã đề nghị thành phố cho thanh tra, kiểm tra các dự án nhà xã hội có hiện tượng giá tăng vọt.

Mức trần thu nhập với cá nhân mua nhà xã hội được nâng lên 20 triệu đồng một tháng, tăng 5 triệu so với trước, song nhiều người dân lo ngại vẫn khó mua loại nhà ở này.

Theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội, Hà Nội được giao làm 56.200 căn đến hết năm 2030 - thuộc nhóm cao nhất cả nước. Riêng năm nay, thủ đô cần hoàn thành 4.670 căn.

Sở Xây dựng cho biết đến nay, thành phố có một dự án đã hoàn thành với khoảng 1.340 căn hộ và 5 đủ điều kiện cung ứng ra thị trường (4.635 căn). Lũy kế giai đoạn 2021-2025, thành phố có 16 dự án đủ điều kiện mở bán với hơn 17.300 căn.

Mới đây, Thứ trưởng Tài chính Đỗ Thành Trung đã đề xuất hệ thống đăng ký mua nhà ở trực tuyến để người dân có thể đăng ký online, tại hội nghị về phát triển nhà xã hội do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì ngày 24/10. Việc xét duyệt hồ sơ sẽ được làm tuần tự với hệ thống dữ liệu liên thông, giúp rút ngắn được thời gian thẩm định hồ sơ so với hiện nay.