Bí ẩn căn hộ chung cư suốt năm không sáng đèn

Căn hộ bí ẩn

Dọn về sống tại chung cư cao cấp ở khu Trung Hòa - Nhân Chính đã hơn hai năm, chị Nguyễn Thị Hương (42 tuổi) chưa từng thấy căn hộ bên tòa đối diện bật sáng một lần nào.

Từ ban công nhà mình, mỗi tối chị Hương đều nhìn thấy căn hộ đó im lìm trong bóng tối. Qua lớp cửa kính, chị thấy nội thất đã bừa bộn và phủ bụi, gợi cảm giác như chủ nhân đã rời đi từ rất lâu. Ban đầu chị nghĩ có lẽ chủ nhà đi vắng, nhưng qua năm tháng, cảnh tối tăm im lìm ấy đôi khi khiến chị rợn người. “Một tòa nhà mà có quá nhiều căn trống sẽ khiến không gian chung trở nên lạnh lẽo, thiếu sinh khí”, chị nói.

Bảo vệ của tòa nhà cho biết căn hộ này gần như không có người lui tới. Lâu lâu chỉ thấy nhân viên dọn dẹp lên kiểm tra, còn lại khóa kín suốt. Nhiều cư dân đi qua cũng thắc mắc sao lại bỏ không căn hộ lâu như vậy.

Phía sau sự im lặng của căn hộ kia, thực tế không điều gì bí ẩn. Căn hộ đối diện nhà chị Hương là một duplex - loại căn hộ thông tầng cao cấp, diện tích lớn, thường được giới giàu có hoặc người nước ngoài lựa chọn.

Nhiều căn hộ cao cấp bỏ không. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Trước đây, những căn hộ duplex như vậy có giá thuê trung bình từ 80-120 triệu đồng/tháng, phần lớn khách thuê là doanh nhân và chuyên gia đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản hay châu Âu làm việc tại Việt Nam. Họ chọn sống ở đây vì vị trí trung tâm, tiện ích đầy đủ và không gian đẳng cấp.

Tuy nhiên, khi dịch COVID-19 ập đến, làn sóng người nước ngoài rời đi khiến thị trường cao cấp gần như đóng băng. Nhiều hợp đồng thuê bị hủy, các căn duplex trở thành “hàng tồn kho” - vừa khó cho thuê, vừa khó bán.

Không chỉ ở Cầu Giấy, tình trạng này còn xuất hiện tại nhiều khu cao cấp khác như Mỹ Đình hay Tây Hồ Tây. Theo khảo sát của phóng viên, một căn duplex diện tích 250-300m2 hiện có giá thuê từ 20-30 triệu đồng/tháng. Những căn siêu sang hơn 300m2 có thể lên tới 150-160 triệu đồng/tháng, nhưng rất ít khách hỏi. Trong khi đó, giá bán các căn hộ loại này đều vượt 20 tỷ đồng, không dành cho số đông.

Thị trường nguội lạnh

Những căn hộ “ngủ đông” giữa lòng thành phố sôi động phản ánh một góc khuất của thị trường bất động sản cao cấp tại Hà Nội. Anh Nguyễn Văn Hải (một môi giới bất động sản) cho biết, căn hộ duplex hiện có giá bán khoảng 20-30 tỷ đồng, tùy vị trí và nội thất.

Loại căn hộ này khá kén khách vì thiết kế thông tầng chiếm nhiều diện tích, không phù hợp với gia đình nhỏ hay người độc thân. Chủ nhà phần lớn là doanh nhân hoặc người giàu đang sống ở nơi khác nên họ không vội bán hay cho thuê. Giá cho thuê lại cao, chưa kể phí dịch vụ và bảo trì, nên ít người hỏi. Còn nếu bán, cũng khó tìm khách.

Theo anh Hải, duplex vốn là sản phẩm đặc thù, nhắm đến tầng lớp có thu nhập cao. Sau dịch, nhu cầu thuê và mua loại căn hộ này giảm mạnh. Nhiều chủ sở hữu ngại giảm giá vì sợ ảnh hưởng đến giá trị tài sản, khiến thị trường gần như đóng băng.

Thực tế cho thấy, tại khu vực Cầu Giấy, một căn duplex 3 phòng ngủ, diện tích hơn 260m2, đang có giá bán khoảng 27 tỷ đồng; căn lớn hơn 300m2 được rao bán 41 tỷ đồng. Trong khi đó, giá thuê dao động 60-80 triệu đồng/tháng. Ở Mỹ Đình, các căn hộ 2-4 phòng ngủ có giá thuê khoảng 30-50 triệu đồng/tháng, song tỷ lệ lấp đầy chỉ đạt 50-60% do nhu cầu thấp và ảnh hưởng của biến động kinh tế.

Theo tìm hiểu, ngay cả khi không ở, chủ các căn hộ vẫn phải đóng phí dịch vụ hàng năm lên tới hàng chục triệu đồng. Nếu kéo dài nhiều năm, số tiền đội lên không nhỏ, chưa kể tài sản bị hao mòn theo thời gian.

Để tránh tình trạng những căn hộ bỏ không lãng phí giữa lúc thị trường đang dần sôi động, các chuyên gia bất động sản khuyến nghị chủ nhà nên linh hoạt hơn trong khai thác tài sản.

Một số chuyên gia gợi ý chuyển sang mô hình cho thuê ngắn hạn thông qua các nền tảng như Airbnb hoặc Booking, biến duplex thành homestay cao cấp dành cho du khách hoặc doanh nhân lưu trú ngắn ngày. Bên cạnh đó, việc hợp tác với công ty quản lý căn hộ dịch vụ để ủy quyền toàn bộ việc vận hành cũng là cách giúp chủ nhà tạo nguồn thu nhập thụ động, tránh tình trạng căn hộ bị bỏ không kéo dài.