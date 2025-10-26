Những nơi người giàu nhất nước Mỹ đang sinh sống

Theo Forbes, tổng tài sản của 400 người giàu nhất nước Mỹ năm 2025 đạt kỷ lục 6.600 tỷ USD. Tuy nhiên, hơn một nửa trong số họ sinh sống tại bốn bang đông dân nhất: California, New York, Florida và Texas. Điều này phản ánh sự phân bổ không đồng đều của giới siêu giàu, khi các trung tâm kinh tế – công nghệ – tài chính lớn vẫn là điểm hút vốn và cơ hội.

California, bang vừa vượt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, tiếp tục đứng số một với 85 tỷ phú trong danh sách, sở hữu tổng cộng 1.700 tỷ USD. Nhiều gương mặt nổi bật như Larry Ellison (276 tỷ USD), Mark Zuckerberg (253 tỷ USD), Jensen Huang (151 tỷ USD) hay Larry Page (179 tỷ USD) đều gắn bó với thung lũng Silicon và ngành công nghệ.

Ở chiều ngược lại, nhiều bang nhỏ chỉ có một tỷ phú duy nhất đại diện, như Warren Buffett ở Nebraska hay Pierre Omidyar – nhà sáng lập eBay – ở Hawaii.

New York là nơi có 57 thành viên trong danh sách năm nay, với tổng giá trị tài sản lên tới 691 tỷ đô la, đứng đầu là cựu thị trưởng thành phố lớn nhất bang, Michael Bloomberg (109 tỷ đô la).

Ai đang dẫn đầu tại New York, Florida và Texas?

New York xếp thứ hai với 57 tỷ phú, tổng tài sản gần 691 tỷ USD. Người giàu nhất bang này là Michael Bloomberg (109 tỷ USD), cựu Thị trưởng New York và ông chủ đế chế truyền thông Bloomberg. Các tên tuổi khác như Rupert Murdoch (24,1 tỷ USD) hay Ralph Lauren (12,7 tỷ USD) góp phần duy trì sức hút của thành phố tài chính hàng đầu thế giới.

Florida tụt xuống vị trí thứ ba với 49 tỷ phú, tổng tài sản hơn 716 tỷ USD. Jeff Bezos – nhà sáng lập Amazon – dẫn đầu danh sách tại bang “ánh nắng” với 241 tỷ USD. Ông cùng nhiều tỷ phú công nghệ, tài chính đã chuyển tới Miami sau năm 2023 để tận dụng môi trường sống và thuế thuận lợi.

Texas đứng thứ tư nhưng lần đầu tiên tổng tài sản của các tỷ phú tại đây đạt 1.000 tỷ USD. Elon Musk – người giàu nhất hành tinh với 428 tỷ USD – là cư dân nổi bật nhất. Ngoài Tesla và SpaceX, Musk còn đang xây dựng “thành phố Starbase” gần biên giới Mexico.

Những bang nào khác góp mặt trong top 10?

Ngoài bốn bang lớn kể trên, các vị trí tiếp theo thuộc về Illinois, Pennsylvania, Georgia, Nevada, Massachusetts và Michigan.

Illinois có 16 tỷ phú với tổng tài sản 132,8 tỷ USD, trong đó Lukas Walton – người thừa kế Walmart – dẫn đầu với 39,8 tỷ USD. Pennsylvania nổi bật với Jeff Yass (65,7 tỷ USD), đồng sáng lập tập đoàn giao dịch Susquehanna International Group.

Georgia ghi dấu nhờ gia đình Cathy – chủ sở hữu chuỗi thức ăn nhanh Chick-fil-A – mỗi người nắm giữ khoảng 13,7 tỷ USD. Nevada tiếp tục gắn liền với ngành casino khi bà Miriam Adelson và gia đình sở hữu 37,9 tỷ USD. Trong khi đó, Massachusetts là “cái nôi” của Fidelity Investments với CEO Abigail Johnson (35 tỷ USD). Michigan trở lại top 10 nhờ Daniel Gilbert, ông chủ Rocket Mortgage, với 26,7 tỷ USD.