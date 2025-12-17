Ngân hàng tung chiêu hút tiền nhàn rỗi, lãi tiết kiệm lập đỉnh mới

Hơn 20 ngân hàng tăng lãi tiết kiệm từ đầu tháng 12

Xu hướng tăng lãi tiết kiệm tiếp tục lan rộng, theo đó không chỉ ngân hàng thương mại cổ phần, những ngân hàng trong nhóm Big4 cũng đã nhảy vào cuộc đua tăng lãi tiết kiệm.

Theo đó, lãi tiết kiệm ngân hàng Vietcombank tăng 0,5%/năm với kỳ hạn từ 1-5 tháng, tăng 0,6% với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-24 tháng. Vietcombank cũng tăng mạnh lãi suất tiền gửi tại quầy, đồng thời niêm yết lãi suất tiết kiệm tại quầy ngang bằng với biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến.

Tại Agribank, nhà băng này tiếp tục tăng lãi suất huy động tại quầy và trực tuyến. Theo đó, lãi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng vọt tăng 0,6%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng tăng 0,5%/năm; kỳ hạn 6-9 tháng thậm chí tăng 1,3%/năm. Lãi suất kỳ hạn 24-36 tháng cũng được Agribank tăng thêm 0,4%/năm.

Ngân hàng đồng thời tăng lãi suất huy động tại quầy, kỳ hạn 1-5 tháng tăng 0,3%/năm; kỳ hạn 6-9 tháng tăng 0,2%/năm, kỳ hạn 12-24 tháng tăng mạnh 0,5%/năm.

Ngân hàng mạnh tay tăng lãi tiết kiệm hút tiền nhàn rỗi những ngày cuối năm

Hai ngân hàng còn lại trong nhóm Big4 là BIDV và VietinBank cũng đồng loạt điều chỉnh tăng đối với lãi suất huy động tại quầy, trước đó hai nhà băng này đã tăng lãi suất huy động trực tuyến.

Sau khi tăng lãi tiết kiệm, Vietcombank, VietinBank và BIDV đang niêm yết lãi suất huy động tại quầy giống hệt nhau ở mọi kỳ hạn, trong khi lãi suất kỳ hạn 1-9 tháng tại Agribank cao hơn so với 3 ngân hàng còn lại.

Trước đó, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần khác đã tăng mạnh lãi tiết kiệm. Trong đó, BaoViet Bank cũng vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động đối với các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng, với mức tăng đồng loạt 0,2%/năm.

ABBank điều chỉnh lãi suất huy động ở nhóm kỳ hạn dài. Theo đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng được ABBank tăng mạnh thêm 0,8%/năm, áp dụng cho cả hình thức gửi trực tuyến và gửi tại quầy.

Từ đầu tháng 12, đã có hơn 20 ngân hàng có thể kể đến Techcombank, MB, NCB, BVBank, Saigonbank, ACB, Bac A Bank, OCB, KienlongBank, Sacombank, SHB, PGBank, VIB, Vikki Bank, VCBNeo, BIDV, VPBank, PVCombank, Vietcombank, VietinBank, Agribank, LPBank… tăng lãi suất huy động. Trong đó, NCB, VPBank, Techcombank, OCB đã có hai lần điều chỉnh lãi suất.

Hiện lãi tiết kiệm kỳ hạn 1-3 tháng nhiều ngân hàng niêm yết kịch trần 4,75%/năm. Với kỳ hạn 6 -9 tháng, lãi tiết kiệm cao nhất là 6,5%/năm, kỳ hạn 12 tháng lãi tiết kiệm cao nhất niêm yết ở mức 6,6%/năm, kỳ hạn 18 tháng là 6,7%/năm.

Ngân hàng tung loạt ưu đãi hút tiền nhàn rỗi

Bên cạnh tăng lãi tiết kiệm ở các kỳ hạn, nhiều ngân hàng còn tung loạt chính sách ưu đãi để hút tiền nhàn rỗi của người dân. Trong đó, LPBank triển khai chương trình ưu đãi "Tri ân Quân đội – Lãi suất vượt trội" dành tặng khách hàng mức lãi suất cộng thêm lên đến 1%/năm khi gửi tiết kiệm.

Chương trình áp dụng đối với khách hàng là Quân nhân, cựu chiến binh, cùng người thân (gia đình, bạn bè...) và các khách hàng khi gửi từ 50 triệu đồng đối với Tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ và từ 1 tỷ đồng đối với Tiết kiệm Lộc Phát Thịnh Vượng. Thời gian áp dụng là từ ngày 11/12/2025 đến hết ngày 31/12/2025.

Với ưu đãi này, lãi tiết kiệm cao nhất khách hàng nhận được lên tới 7,3%/năm với tiết kiệm trả lãi cuối kỳ và 7,55%/năm với Tiết kiệm Lộc Phát Thịnh Vượng. Với khách hàng gửi tiết kiệm online số tiền 50 triệu đồng trở lên nhận được lãi cao nhất 7,4%/năm ở kỳ hạn 12 tháng.

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) tặng thêm tới 1,4% lãi suất dành cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến qua ứng dụng ngân hàng số. Theo đó, mọi khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm online trên ứng dụng ngân hàng số của ngân hàng, kỳ hạn từ 1 tháng trở lên, sẽ được tặng thêm lãi suất lên đến +1,4% so với lãi suất tiết kiệm online niêm yết. Thời gian áp dụng đến 31/12/2025 hoặc đến khi có thông báo điều chỉnh (tùy theo thời điểm nào đến trước).

Trong khi đó, PVCombank triển khai chương trình ưu đãi cộng thêm lãi suất lên tới 1,5%/năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến vào các ngày thứ Sáu trong tháng 12. Số tiền tối thiểu để hưởng mức lãi suất cộng thêm này là 100 triệu đồng.

Nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện, lãi suất thực nhận của khách hàng tại PVCombank có thể lên tới 7,6%/năm với kỳ hạn 12 tháng, 7,8%/năm với kỳ hạn 13 tháng và 8,3%/năm đối với các khoản tiền gửi kỳ hạn 15-36 tháng, mức cao nhất trên thị trường trong hơn 2 năm trở lại đây.