Một cú IPO chấn động, “ra lò” ngay tỷ phú USD

Cổ phiếu Meesho đã tăng tổng cộng 95% kể từ khi chào sàn ngày 10/12, riêng phiên giao dịch gần nhất tăng thêm 36%, đóng cửa ở mức 216,34 rupee/cổ phiếu. Đây là mức tăng tốt nhất trong số các IPO tại Ấn Độ trong năm nay, đưa giá trị vốn hóa thị trường của Meesho lên khoảng 976 tỷ rupee (10,8 tỷ USD).

Đà tăng mạnh này phản ánh nhu cầu rất lớn từ giới đầu tư. Đợt IPO của Meesho được đăng ký mua cao gấp gần 81 lần, cho thấy kỳ vọng lớn vào mô hình kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng dài hạn của công ty.

Giám đốc điều hành và đồng sáng lập Meesho Vidit Aatrey.

Đà tăng cổ phiếu đã tạo ra tỷ phú mới

Với khoảng 10% cổ phần tại Meesho, CEO kiêm đồng sáng lập Vidit Aatrey hiện sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 1,1 tỷ USD sau khi cổ phiếu tăng mạnh. Đồng sáng lập còn lại là Sanjeev Kumar, nắm giữ 6,6% cổ phần, cũng đạt giá trị tài sản khoảng 717 triệu USD.

Cả hai nhà sáng lập đều là cựu sinh viên Học viện Công nghệ Ấn Độ (IIT) Delhi và từng được Forbes Asia vinh danh trong danh sách “30 Under 30” năm 2018.

Trong đợt IPO, Meesho huy động được 54 tỷ rupee (khoảng 600 triệu USD) thông qua việc bán 488,4 triệu cổ phiếu với giá chào bán 111 rupee/cổ phiếu. Các cổ đông lớn của Meesho bao gồm SoftBank của tỷ phú Masayoshi Son và quỹ đầu tư Peak XV có trụ sở tại Singapore.

Số tiền huy động được sẽ được sử dụng để mở rộng hạ tầng điện toán đám mây, đẩy mạnh hoạt động marketing và thực hiện các thương vụ mua bán – sáp nhập nhằm củng cố vị thế cạnh tranh.

Mô hình kinh doanh nào giúp Meesho khác biệt trên thị trường?

Thành lập năm 2015 với tên gọi ban đầu là Fashnear, Meesho khởi đầu như một nền tảng thời trang. Sau đó, công ty chuyển hướng sang hỗ trợ các nhà bán lẻ bán hàng qua WhatsApp và Facebook, trước khi phát triển thành nền tảng thương mại điện tử toàn diện trong giai đoạn cao điểm của đại dịch Covid-19.

Meesho hiện có gần 190 triệu người dùng và khoảng 400.000 người bán. Công ty cạnh tranh trực tiếp với Amazon và Flipkart bằng chiến lược giá rẻ và không thu hoa hồng từ người bán, thay vào đó tạo doanh thu từ logistics, quảng cáo và các sản phẩm tài chính.

Doanh thu của Meesho tăng 26% lên 99 tỷ rupee trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2025. Tuy nhiên, công ty vẫn chưa có lãi, với khoản lỗ tăng mạnh lên 39 tỷ rupee, so với mức lỗ 3 tỷ rupee của năm trước đó.

Điều này đặt ra câu hỏi về khả năng kiểm soát chi phí và con đường đạt lợi nhuận trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của thị trường thương mại điện tử Ấn Độ.