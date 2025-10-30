Kinh tế 24h: Giá vàng biến động mạnh, người dân một quốc gia châu Á hành xử khác lạ

Giá vàng biến động mạnh, người dân một quốc gia châu Á hành xử khác lạ

Trong bối cảnh châu Á đổ xô tích trữ vàng như “trú ẩn an toàn”, người Nhật – nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới – lại tỏ ra hờ hững, dù lãi suất gần 0% suốt thập kỷ và lạm phát kéo dài.

Dự trữ vàng thấp: Nhật chỉ có 846 tấn vàng (cuối 2024), tương đương 6,9g/người – thấp xa so Mỹ, Đức (hàng trăm gram). Nhu cầu vàng 2023 chỉ 14 tấn, so Trung Quốc 619 tấn, Ấn Độ 675 tấn, Việt Nam 55,5 tấn.

Tài sản hộ gia đình: Tổng 2.141 nghìn tỷ yên (Q4/2023), 52,6% tiền gửi ngân hàng, 25,1% bảo hiểm/hưu trí, vàng chỉ 5% – tỷ lệ khiêm tốn bất ngờ.

Văn hóa “giữ tiền mặt”: Hơn nửa hộ gia đình cất tiền trong nhà, đặc biệt người cao tuổi, phòng thiên tai, mất điện. Sau bong bóng 1990, người Nhật tránh rủi ro, chuyển sang bảo hiểm, quỹ hưu trí thay vàng/chứng khoán.

Niềm tin vào hệ thống: Đồng yên ổn định, lạm phát thấp, xã hội an toàn, tội phạm ít → người dân tin chính phủ bảo vệ cuộc sống. Một nhà phân tích: “Người Nhật không cần giữ vàng vì chính phủ giữ an toàn cho họ”.

Vàng – tài sản xa xỉ: Tại Tokyo, Osaka, ít thấy cảnh xếp hàng mua vàng như Hà Nội, Mumbai. Giá vàng tăng mạnh cũng chỉ được báo chí nhắc qua, không tạo sốt.

Khi niềm tin xã hội và chính sách kinh tế vững chắc, vàng mất vai trò “phòng thân”. Với người Nhật, niềm tin mới là kim loại quý thực sự.

Giá vàng bất ngờ bật tăng mạnh trở lại, vàng nhẫn vượt mặt vàng miếng SJC

Chiều 29-10, giá vàng trong nước bật tăng mạnh, lấy lại gần 50% mất mát hai phiên trước, nhờ vàng thế giới phục hồi +41 USD lên 3.991 USD/ounce (≈126,7 triệu đồng/lượng).

Vàng miếng SJC: Tăng 1,8-2,4 triệu đồng/lượng, niêm yết 145,5-147,5 triệu (SJC), 146,5-147,5 triệu (Mi Hồng), 145,9-146,9 triệu (Bảo Tín Minh Châu). Chợ đen 151-155 triệu, chênh 6,5-7,5 triệu so niêm yết, phản ánh nguồn cung khan hiếm.

Giá vàng bật tăng mạnh trở lại

Vàng nhẫn 9999: Tăng nóng hơn, SJC +2,1 triệu → 143,3-145,8 triệu; Bảo Tín Minh Châu +2 triệu → 146,5-149,5 triệu, vượt vàng miếng SJC 2 triệu ở chiều bán – nghịch lý kéo dài nhiều ngày. Chênh lệch SJC - vàng thế giới 21-22 triệu/lượng, chợ đen tới 28,3 triệu.

Hội nghị LBMA 2025 dự báo vàng đạt 4.980 USD/ounce năm 2026 (+25%), gần mốc 5.000 USD. Vàng tăng >50% từ đầu năm – mạnh nhất từ 1979. Bạc +61%, bạch kim +93% (1.591 USD/ounce). 40% đại biểu tin vàng dẫn đầu kim loại quý đến 2026.

Dòng vốn ETF tăng vọt, UBS báo khách hàng tăng gấp đôi lượng vàng, số nhà đầu tư gấp ba. Biểu đồ kỹ thuật ngắn hạn tổn thương sau đỉnh 4.360 USD, nhưng Fed dự kiến giảm lãi suất 0,25% kỳ tới, củng cố “hạ cánh mềm”. Chứng khoán Mỹ lập đỉnh S&P 500 6.875 điểm, tuần tốt nhất 75 năm.

Thị trường vàng trong nước lệch pha thế giới do thiếu cung, có thể kéo dài đến khi bình ổn. Nhà đầu tư chờ FOMC và Powell.

Tiền có thể dồn vào cổ phiếu có thông tin tốt

Theo dự báo từ các công ty chứng khoán, phiên giao dịch ngày 30/10/2025, dòng tiền có thể tập trung vào nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt, đặc biệt sau nhịp hồi phục kỹ thuật. Nhà đầu tư nên tận dụng điều chỉnh để mua cổ phiếu bứt phá ở ngành bán lẻ, đầu tư công và ngân hàng.

Kết thúc phiên 29/10, VN-Index đóng cửa tại 1.685,83 điểm, tăng 5 điểm (+0,32%). Sáng 29/10, chỉ số nhanh chóng lấy lại đà tăng 5 điểm, nhưng bộ ba cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM, VRE) giảm mạnh gây áp lực. Ngược lại, nhóm ngân hàng (VPB, HDB, LPB) và xây dựng (CTD, DPG) tăng tích cực nhờ dòng tiền luân chuyển.

Phiên chiều, lực cầu mạnh ở ngân hàng nâng đỡ chỉ số, kết hợp bùng nổ ngành chăn nuôi - thủy sản: HAG tăng trần (+6,9%), DBC (+3,68%), VHC (+3,74%), giúp VN-Index vượt 1.690 điểm. Tuy nhiên, 15 phút cuối, áp lực chốt lời từ Vingroup khiến đà tăng thu hẹp.

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định, thanh khoản giảm phiên 29/10 là tín hiệu tích cực, nguồn cung chưa ép giá mạnh. Đây là cơ hội để dòng tiền kiểm định vùng 1.700-1.730 điểm.

Công ty Chứng khoán VCBS cho rằng giằng co là bình thường sau hồi phục kỹ thuật. Dòng tiền phân hóa, ưu tiên cổ phiếu có kết quả quý III/2025 tích cực hoặc câu chuyện riêng. Nhà đầu tư có thể mua mới ở nhịp điều chỉnh, tập trung bán lẻ, đầu tư công và ngân hàng để đón sóng tăng.

Tổng thể, thị trường đang trong giai đoạn tích lũy, chờ thông tin vĩ mô hỗ trợ đà tăng tiếp theo.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng thanh, kiểm tra việc mua bán ngoại tệ

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu Chi nhánh Khu vực I (Hà Nội) và Khu vực II (TP HCM, Đồng Nai) tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động mua bán ngoại tệ, theo văn bản ngày 29/10. Mục tiêu là phòng ngừa vi phạm pháp luật, ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối.

NHNN đề nghị các chi nhánh tham mưu UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng, đặc biệt Công an, phối hợp kiểm tra, tập trung vào điểm mua bán ngoại tệ trái phép, xử lý nghiêm sai phạm.

Trước biến động kinh tế thế giới, thị trường nội địa xuất hiện chênh lệch tỷ giá VND/USD giữa ngân hàng và thị trường chợ đen. NHNN đã yêu cầu tăng quản lý ngoại hối, đồng thời gửi văn bản đến Bộ Công an, Bộ Công thương, Thanh tra Chính phủ để phối hợp.

Ngày 29/10, tỷ giá trung tâm công bố 25.091 đồng/USD, giảm 4 đồng; biên độ ±5% cho phép giao dịch 23.836 - 26.345 đồng. Từ đỉnh cuối tháng 8, giá USD chính thức giảm 0,6%. Vietcombank niêm yết 26.075 - 26.345 đồng, BIDV 26.105 - 26.345 đồng.

Mỹ - Hàn Quốc đạt thỏa thuận thương mại

Ngày 29/10/2025, tại Gyeongju (Hàn Quốc), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã hoàn tất chi tiết thỏa thuận thương mại song phương, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC. Ông Trump tuyên bố: "Chúng tôi đã đạt thỏa thuận, gần như hoàn tất", dù chưa tiết lộ chi tiết cụ thể.

Theo Chánh văn phòng chính sách Hàn Quốc Kim Yong-beom, hai bên thống nhất thuế đối ứng 15% với hàng Hàn Quốc, giảm từ mức 25% dự kiến, tránh bất lợi cho ô tô và thép Hàn so với Nhật Bản (chỉ 15%). Thỏa thuận cần Quốc hội Hàn phê chuẩn. Đặc biệt, thành lập SPV (thực thể đặc biệt) quản lý đầu tư, do Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick dẫn dắt đánh giá dự án.

Nền tảng từ tháng 7/2025: Mỹ áp thuế 25% lên hàng Hàn từ 1/8, nhưng giảm còn 15% đổi lấy Hàn đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ (dự án Trump chọn) và mua 100 tỷ USD LNG/năng lượng. Các bên bế tắc về cấu trúc, nay thống nhất chia 350 tỷ: 200 tỷ tiền mặt (chia đợt 20 tỷ/năm), 150 tỷ vào đóng tàu giúp Mỹ khôi phục ngành.

Năm 2024, Hàn thặng dư thương mại kỷ lục 55,6 tỷ USD với Mỹ (+25%), chủ yếu ô tô và thép (thứ 4 thế giới vào Mỹ). Thỏa thuận củng cố quan hệ đồng minh, thúc đẩy hợp tác hạt nhân-công nghệ, trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu.