Nhà đầu tư bí ẩn “đổ triệu đô” vào Bitcoin và Ethereum trước quyết định lãi suất của Fed

Một tài khoản crypto “cá voi” mới xuất hiện đã nạp 3,72 triệu USDC vào sàn giao dịch phi tập trung Hyperliquid vào ngày 27/10, theo chia sẻ của chuyên gia phân tích Lookonchain trên X. Tài khoản này mở các vị thế khống trên Bitcoin và Ethereum với đòn bẩy 15 lần.

Cụ thể, nhà đầu tư mở vị thế trên 300 BTC, trị giá 34,5 triệu USD và 4.874 ETH, trị giá 20,3 triệu USD. Tài khoản này chỉ mới hoạt động từ tháng 7/2025 nhưng đã ghi nhận lợi nhuận hơn 5 triệu USD nhờ chiến lược khống thông minh.

Thị trường crypto hiện đang có dấu hiệu tăng nhẹ, kỳ vọng vào quyết định cắt giảm lãi suất sắp tới của Fed sẽ tạo thêm thanh khoản và hỗ trợ giá.

Tại sao quyết định lãi suất của Fed lại quan trọng với thị trường crypto?

Cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) bắt đầu từ ngày mai sẽ quyết định liệu Fed có cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản hay không. Đây là cuộc họp đầu tiên sau khi chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa vì bất đồng giữa Dân chủ và Cộng hòa về bảo hiểm y tế.

Nếu Fed cắt giảm lãi suất, nguồn tiền rẻ hơn có thể chảy vào thị trường crypto, giúp các nhà đầu tư dễ dàng vay mượn, tăng giao dịch và hỗ trợ giá các đồng tiền như Bitcoin, Ethereum. Lần gần nhất Fed hạ lãi suất 25 điểm là vào ngày 17/9, đưa lãi suất xuống mức 4%-4,25%.

Việc điều chỉnh lãi suất ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh thị trường crypto nhạy cảm với chi phí vốn và tín dụng.

Thị trường tiền điện tử hiện đang diễn biến ra sao?

Tổng vốn hóa thị trường crypto trong 24 giờ qua tăng 0,72%, đạt 3,87 nghìn tỷ USD. Bitcoin giao dịch quanh mức 115.350 USD, tăng 1,78%, trong khi Ethereum ở mức 4.194 USD, tăng 3,48%. Đồng Solana cũng tăng nhẹ 1,44%, giao dịch tại 201,35 USD.

Các nhà đầu tư và nhà phát triển Solana sẽ tham gia hội nghị Solana Breakpoint tại Abu Dhabi trong vài tuần tới để thảo luận chiến lược và vận hành hệ sinh thái. Đây là dịp quan trọng để các bên nắm bắt cơ hội và định hướng phát triển mạng lưới blockchain.