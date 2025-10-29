Kinh tế 24h: Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn "giảm không phanh"

Chiều 28/10, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn "giảm không phanh"

Chiều 28/10, giá vàng trong nước lao dốc mạnh theo đà giảm sốc của vàng thế giới. Công ty SJC niêm yết vàng miếng mua vào 143,1 triệu đồng/lượng, bán ra 145,1 triệu – giảm 3,3 triệu so với sáng, tổng cộng gần 4 triệu trong ngày. PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt hạ giá về mức tương đương, thấp nhất nhiều tuần. Từ đỉnh kỷ lục 154,6 triệu cách đây 2 tuần, vàng miếng SJC đã mất gần 10 triệu/lượng.

Gía vàng giảm mạnh

Vàng nhẫn và trang sức cũng giảm sâu: mua vào 141,2 triệu, bán ra 143,7 triệu – giảm 2,8 triệu/lượng. Trên thị trường tự do, vàng miếng chỉ còn 147-152 triệu, giảm 10 triệu so sáng và 14 triệu so cuối tuần; từ mốc 177 triệu, đã bốc hơi 25 triệu/lượng, khiến nhiều người “đu đỉnh” trên chợ mạng thua lỗ nặng.

Giá vàng thế giới rơi tự do, có lúc thủng 3.886 USD/ounce, giảm 120 USD so sáng; đóng cửa 3.903 USD/ounce – mất 480 USD (khoảng 15 triệu đồng) từ đỉnh lịch sử 4.380 USD. Nhà phân tích Fawad Razaqzada (City Index) cho biết đợt bán tháo diễn ra khi S&P 500 lập kỷ lục trên 6.858 điểm, nhà đầu tư lạc quan nhờ tín hiệu tích cực từ đàm phán Mỹ-Trung, khiến vàng mất sức hút trú ẩn. Giá vàng thế giới quy đổi chỉ khoảng 123,9 triệu đồng/lượng, tạo chênh lệch lớn với trong nước.

Dòng tiền bất ngờ kéo VN-Index từ đáy lên đỉnh, chứng khoán ‘hồi sinh’ 10 tỷ USD

Phiên giao dịch ngày 28/10 trên thị trường chứng khoán Việt Nam diễn ra đầy kịch tính khi VN-Index bất ngờ đảo chiều từ mức giảm hơn 30 điểm về đáy 1.622 điểm – vùng thấp nhất trong một tháng – để bật tăng mạnh gần 28 điểm, đóng cửa ở mức 1.680,5 điểm, tương ứng tăng 1,69%.

Sự hồi phục ngoạn mục này bắt nguồn từ dòng tiền bắt đáy ồ ạt trong 30 phút cuối phiên, tập trung vào các cổ phiếu trụ cột, đặc biệt nhóm “họ Vin” và ngân hàng. Cổ phiếu VIC từ mức giảm sàn 199.100 đồng đã bật tăng 6.100 đồng lên 220.100 đồng, góp 5,4 điểm cho chỉ số; VRE từ giảm 7% đã chuyển xanh, tăng 700 đồng lên 36.800 đồng.

Chỉ số VN30 vọt tăng 48,52 điểm (+2,55%), với 28/30 mã tăng, trong đó VJC kịch trần, FPT, VIB, VPB, STB bứt phá trên 4%. Nhờ đó, vốn hóa thị trường tăng gần 5 tỷ USD, bù đắp toàn bộ mức mất mát phiên trước và tạo biên độ dao động tới 10 tỷ USD chỉ trong hai phiên liên tiếp. Đáng chú ý, khối ngoại quay lại mua ròng mạnh gần 1.500 tỷ đồng, chấm dứt chuỗi 4 phiên bán ròng, dẫn đầu là FPT (1.265 tỷ), VRE (236 tỷ) và VPB (143 tỷ).

Nhóm ngân hàng dẫn dắt đà tăng với kết quả kinh doanh quý III ấn tượng: VPBank lãi trước thuế 20,4 nghìn tỷ đồng (+47%), SHB đạt 12,3 nghìn tỷ đồng (+36%).

VN-Index vượt thành công đường SMA50, thử nghiệm đáy tháng 8 và cải thiện triển vọng ngắn hạn, được hỗ trợ bởi kinh tế vĩ mô tích cực, tín hiệu đàm phán Mỹ-Trung khả quan và giá vàng thế giới giảm mạnh từ 4.380 USD xuống dưới 3.900 USD/ounce. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn chưa bùng nổ, giảm 15,3% so với bình quân gần nhất, khiến các công ty chứng khoán như CSI đánh giá đây chỉ là nhịp hồi kỹ thuật với kháng cự tại 1.720 điểm, trong khi MBS và VDSC khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng trước rủi ro lãi suất, thanh khoản và tỷ giá.

HSBC nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam lên 7,9%

HSBC nâng dự báo GDP Việt Nam 2025 từ 6,6% lên 7,9% sau khi quý III tăng 8,23% – cao nhất ASEAN, vượt kỳ vọng thị trường 7,2% và gần đạt mục tiêu Chính phủ trên 8%.

Xuất khẩu tăng hai con số, thặng dư thương mại quý III gấp đôi nửa đầu năm nhờ đa dạng đối tác. Nội địa vững: bán lẻ cải thiện, du lịch dẫn đầu ASEAN, hạ tầng lớn thúc đẩy xây dựng. HSBC nhận định còn dư địa tăng trưởng nếu giải ngân đầu tư công tăng tốc.

Các tổ chức khác cũng nâng dự báo: ADB và UOB (6,7% và 7,5%), IMF (6,5%), WB (6,6%). Doanh nghiệp lạc quan: 40,8% dự báo quý IV tốt hơn (tăng từ 33,6%), 38% kỳ vọng đơn hàng tăng. BCI EuroCham đạt 66,5 điểm – cao nhất 3 năm.

Lạm phát dự báo 3,3% (2025) và 3,5% (2026), vẫn kiểm soát được. Rủi ro lớn nhất: biến động thương mại. Dự báo 2026: 6,7% (từ 5,8%).

Lợi nhuận của hãng phân phối xe Volvo gấp gần 17 lần cùng kỳ

Tasco – nhà phân phối Volvo, Lynk&Co, Geely – đạt lãi ròng quý III/2025 gần 303 tỷ đồng, gấp 16,8 lần cùng kỳ. Doanh thu thuần 9.151 tỷ đồng (+14%), lãi trước thuế 614,5 tỷ đồng (gấp 12 lần).

Kết quả đến từ tăng trưởng phân phối ôtô, phụ tùng, thu phí không dừng, bảo hiểm và đặc biệt doanh thu tài chính 610 tỷ đồng (gấp 4,2 lần) nhờ Savico (công ty con) chuyển nhượng dự án Cần Giờ 29,83 ha với giá 619 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng: doanh thu 24.502 tỷ đồng (+24%), lãi sau thuế 601 tỷ đồng (gấp gần 5 lần), hoàn thành 61% kế hoạch doanh thu, vượt 5% kế hoạch lợi nhuận.

Tasco hoạt động đa ngành: ôtô, bảo hiểm, bất động sản; hợp tác Geely xây nhà máy lắp ráp 75.000 xe/năm, vốn 168 triệu USD. Tổng tài sản 30/9 đạt 35.210 tỷ đồng (+6.000 tỷ), nợ vay 13.600 tỷ đồng (+33%), vốn chủ sở hữu 13.720 tỷ đồng.