Giá bạc hôm nay 29-10: "Quay xe" tăng rất mạnh

Ngày 29-10, giá bạc miếng Phú Quý bất ngờ tăng mạnh khi mua vào lên 1,819 triệu đồng, bán ra 1,875 triệu đồng/lượng, tăng 32.000 đồng so với sáng hôm qua.

Công ty Vàng bạc - Đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc miếng mua vào 1,818 triệu đồng/lượng, bán ra 1,866 triệu đồng/lượng, cũng phục hồi tới 33.000 đồng.

Giá bạc các thương hiệu khác như Ancarat, Golden Fun được giao dịch trong khoảng 1,87 - 1,875 triệu đồng/lượng (chiều bán ra).

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay cũng đi lên 47,5 USD/ounce, tăng 0,84% so với phiên trước.

Kim loại quý đi lên trở lại cùng nhịp với giá vàng, sau đợt bán tháo liên tiếp những ngày qua.

Sau khi chạm mốc thấp nhất trong 3 tuần, giá bạc tăng trở lại và được kỳ vọng có thể phục hồi lên mốc 50 USD/ounce.

Giá bạc tăng trở lại

Dù vậy, mốc giá này vẫn thấp hơn nhiều so với vùng đỉnh lịch sử trên 54,4 USD/ounce hồi giữa tháng 10. Thị trường đang chờ đợi những thông tin tiếp theo từ cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED). Hầu hết các dự báo cho thấy FED có thể cắt giảm thêm 0,25 điểm % lãi suất. Nếu Mỹ giảm lãi suất, đồng USD có thể suy yếu, thúc đẩy giá vàng tăng trở lại.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,23 triệu đồng/lượng.

Với thị trường trong nước, hiện nhiều người đang kỳ vọng giá bạc tăng trở lại sau khi trót "đu đỉnh" trên 2,14 triệu đồng/lượng.

Ở chiều ngược lại, không ít người vẫn chờ bạc về vùng giá 1,5 triệu đồng/lượng mới xem xét mua vào.

Dù đang thấp hơn vùng đỉnh lịch sử trên 2,14 triệu đồng nhưng giá bạc trong nước vẫn tăng khoảng 64% - là một kênh đầu tư có mức sinh lời cao hơn giá vàng.

Giá bạc trong nước đi lên theo giá thế giới