Lần đầu tiên trong lịch sử: Nvidia tiến sát 5.000 tỷ USD

Cổ phiếu Nvidia tăng 5% trong phiên giao dịch gần đây, đưa vốn hóa thị trường của hãng lên 4,89 nghìn tỷ USD, chỉ còn cách mốc 5.000 tỷ USD. Đây là bước tiến nhanh chóng, chỉ vài tháng sau khi Nvidia trở thành công ty đầu tiên đóng cửa trên mức 4.000 tỷ USD vào tháng 7. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi loạt thông báo mới về sản phẩm, đối tác và sáng kiến đầu tư tại sự kiện GTC ở Washington D.C.

Những thông báo nổi bật bao gồm hợp tác với Bộ Năng lượng Mỹ xây dựng 7 siêu máy tính mới, trong đó có một siêu máy tính sử dụng 10.000 GPU Blackwell. Nvidia còn ký hợp đồng với Uber để phát triển đội xe tự lái và bán 1.000 GPU cho hãng dược Eli Lilly.

Ngoài ra, công ty còn hợp tác với Nokia để phát triển công nghệ di động 6G thế hệ tiếp theo, cùng các đối tác Palantir, Oracle, Cisco và T-Mobile trong các dự án viễn thông. Những bước đi này giúp Nvidia củng cố vị thế là “trái tim” của các trung tâm dữ liệu AI toàn cầu.

CEO Jensen Huang

Nvidia đang đầu tư và phát triển AI như thế nào?

CEO Jensen Huang công bố Nvidia kỳ vọng đạt 500 tỷ USD doanh thu từ GPU đến cuối năm 2026, trong khi tổng doanh thu hai quý đầu năm nay đã vượt 100 tỷ USD. Hãng cũng đầu tư đến 100 tỷ USD vào OpenAI, đồng thời công nghệ AI của Nvidia đang được ứng dụng rộng rãi trong robot từ Amazon, Foxconn, Caterpillar đến Belden.

Công ty cũng giới thiệu kiến trúc hệ thống mở mới, Nvidia NVQLink, nhằm tăng tốc phát triển siêu máy tính lượng tử, hợp tác với các công ty như Rigetti và IonQ. Sự đa dạng hóa này giúp Nvidia không chỉ dẫn đầu về chip AI mà còn mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ cao khác.

Nvidia đối mặt với cạnh tranh gay gắt

Mặc dù vẫn là “ông lớn” trong lĩnh vực chip AI, Nvidia đang đối mặt với nhiều đối thủ mạnh. AMD ký hợp đồng cung cấp AI processor cho OpenAI và Oracle, còn Qualcomm công bố bước vào thị trường trung tâm dữ liệu AI với chip riêng. Các khách hàng lớn như Amazon, Google và Microsoft cũng ngày càng phát triển và sử dụng chip AI nội bộ.

Để duy trì lợi thế, Nvidia hướng tới chiến lược “AI chủ quyền” (sovereign AI), tức giúp các quốc gia và công ty xây dựng trung tâm dữ liệu AI độc lập, bảo đảm năng lực xử lý và phát triển AI riêng. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp Nvidia giữ vững vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên AI.