Khu đô thị 7.000 tỷ đồng ở Hà Nội sau 15 năm vẫn là nơi trồng rau, nuôi gà

Khu đô thị Vibex (thuộc địa bàn các phường Đức Thắng, Đông Ngạc và Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm cũ nay là phường Đông Ngạc, Thành phố Hà Nội) được UBND Thành phố phê duyệt ngày 7/5/2010, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Bê tông xây dựng Hà Nội.

Khu đô thị Vibex có tổng vốn đầu tư lên tới khoảng 7.000 tỷ đồng với diện tích quy hoạch 48,56ha, dân số dự kiến khoảng 7.000 người.

Phần quy hoạch tổng diện tích mặt bằng sử dụng đất được chia thành các phần: Đất công cộng đô thị, đất cây xanh đô thị, đất công cộng đơn vị ở, đất đường giao thông, đất trường học, đất cây xanh đơn vị ở, đất nhà ở cao tầng - biệt thự, đất nhà ở liền kề, đất bãi xe tập trung, đất làng xóm ở...

Tuy nhiên, sau 15 năm đến nay, dự án vẫn chưa có bất kỳ hoạt động xây dựng nào.

Khu đô thị Vibex (quận Bắc Từ Liêm cũ, nay là phường Đông Ngạc, Thành phố Hà Nội) do Công ty Cổ phần Bê tông xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư được phê duyệt năm 2010 với tổng vốn đầu tư lên tới khoảng 7.000 tỷ đồng.

Theo thiết kế, đây sẽ là một khu đô thị hiện đại, đồng bộ với các tòa nhà cao tầng, khu biệt thự, liền kề, trường học, công viên cây xanh và hồ điều hòa, phục vụ quy mô dân số khoảng 7.000 người.

Ghi nhận của Người Đưa Tin sau 15 năm kể từ khi được phê duyệt quy hoạch lần đầu vào năm 2010 đến nay, dự án này vẫn chưa thành hình hài.

Ghi nhận thực tế cho thấy, phần lớn diện tích dự án vẫn chưa được triển khai xây dựng hạ tầng.

Trên khu đất này mọc lên hàng loạt nhà xưởng, kho bãi lợp mái tôn tạm bợ.

Phần lớn diện tích đất trống chưa xây dựng đã được người dân địa phương tự ý vào khai hoang, biến đất dự án thành nơi trồng rau, thả gà.

Trong khí đó, tuyến đường Hoàng Tăng Bí chạy xuyên qua khu đất của dự án.

Mới đây, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành chỉ đạo tái khởi động toàn bộ quy trình lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị Vibex theo quy định mới của Luật Đấu thầu. Theo quyết định, UBND phường Đông Ngạc sẽ là đơn vị chính thức làm bên mời thầu, tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế, một giai đoạn, một túi hồ sơ.