Xuất hiện “vua hành lá” cao kỷ lục 2,27m

Hành lá thắt nơ, cao 2,27m "gây sốt"

Mới đây, sự kiện Mùa thu hoạch hành lá Chương Khâu 2025 đã khai mạc tại Trung Quốc. Cuộc thi thường niên “Vua hành lá” cũng được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện này. Được biết, cây hành lá Chương Khâu cao nhất năm nay đạt tới 2,27m.

Ảnh: Tianxia Quancheng

Mỗi cây hành lá được bó thành từng đốt, cột thêm nơ đỏ lớn để tăng tính trang trọng khi tham dự cuộc thi “Vua hành lá”. Các cây hành đều có chiều cao ấn tượng, dao động từ 1,7m đến hơn 2m.

Hành lá Chương Khâu là một sản phẩm nông nghiệp quốc gia tiêu biểu ở Trung Quốc, với lịch sử trồng trọt hơn 2.700 năm. Đây là giống hành bản địa chỉ có ở Chương Khâu, được trồng với kỹ thuật độc đáo, sử dụng nguồn nước tưới tiêu chất lượng cao và được trồng trên loại đất đặc thù. Loại hành này nổi tiếng khắp thế giới với đặc tính “cao, to, giòn, trắng và ngọt”.

Ảnh: Tianxia Quancheng

Trong những năm gần đây, hành lá Chương Khâu đã liên tiếp giành được nhiều danh hiệu, bao gồm "Sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu nổi tiếng Trung Quốc", "Thương hiệu nổi tiếng Trung Quốc", "Giải đề cử hạng mục Giải thưởng chất lượng của Tỉnh trưởng tỉnh Sơn Đông"...

Vùng Chương Khâu còn sở hữu lợi thế tự nhiên về đất giàu selen (588.000 mẫu Anh đất giàu selenium, chiếm 25% tổng diện tích đất giàu selenium của tỉnh). Hành lá được trồng bằng công nghệ canh tác giàu selenium chứa không dưới 30 microgam selenium trên một kg. Hàm lượng này cao gấp 27,75 lần so với hành lá thông thường, do đó chúng rất được người tiêu dùng ưa chuộng.