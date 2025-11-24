Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Giá vàng hôm nay 24-11: Vừa mở cửa đã tiếp tục giảm

Sự kiện: Giá vàng
Giá vàng hôm nay được các nhà đầu tư lạc quan về đà tăng trở lại, dù liên tục lình xình và giảm tiếp khi vừa mở cửa tuần mới.

Sáng 24-11, giá vàng thế giới mở cửa tuần giao dịch mới quanh mức 4.052 USD/ounce, giảm khoảng 13 USD/ounce so với cuối tuần trước. 

Giá vàng hôm nay tiếp đà giảm từ tuần trước, nhưng vẫn đang được giao dịch quanh vùng 4.000 – 4.050 USD/ounce.

Dù vậy, các nhà đầu tư vẫn lạc quan về xu hướng đi lên của giá vàng. Theo khảo sát về xu hướng giá vàng tuần này của Kitco, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng vàng sẽ tăng giá tiếp.

Ông Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường tại SIA Wealth Management, nhận định lạc quan về giá vàng trong tuần này khi dự báo có thể tiếp tục tăng trong phạm vi 4.000 - 4.200 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay giảm tiếp trên thị trường quốc tế, vàng miếng SJC ổn định

Tương tự, ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Asset Strategies International, cho rằng các yếu tố cơ bản vẫn chưa thay đổi và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương chưa giảm bớt. Vì vậy, giá vàng sẽ tăng trở lại vào tuần này.

Dữ liệu được Goldman Sachs thông tin cho thấy các ngân hàng trung ương đã mua 64 tấn vàng trong tháng 9, gấp ba lần so với tháng 8. Ngân hàng UBS nâng dự báo giá vàng năm 2026 thêm 300 USD/ounce, lên 4.500 USD/ounce.

Ở thị trường vàng trong nước, sáng nay, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 148,4 triệu đồng/lượng, bán ra 150,4 triệu đồng/lượng, ổn định so với cuối tuần.

Cùng duy trì ổn định, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được giao dịch trong khoảng 146 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với cuối tuần trước.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 129 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm khi vừa mở cửa giao dịch

24/11/2025 08:39 AM (GMT+7)
