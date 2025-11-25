Ăn quỵt đến cùng: Khách trốn trả tiền, còn cuỗm luôn nồi lẩu của quán

Nhà hàng lẩu “khóc thét” khi khách vừa ăn quỵt, vừa trộm nồi

Thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) vốn nổi tiếng với món lẩu thơm ngon đặc trưng. Và có lẽ vì lẩu ở đây quá hấp dẫn nên một quán lẩu đã bị khách… trộm nguyên một nồi lẩu về nhà.

Sự việc xảy ra tại nhà hàng lẩu Shuangfu ở quận Giang Tân, Trùng Khánh. Một nhóm khách đã lén trốn khỏi nhà hàng lẩu để không phải trả tiền mà còn “đóng gói” toàn bộ đồ ăn và nước lẩu thừa mang về. Thậm chí, họ còn “tiện tay” lấy luôn nồi lẩu. Bữa ăn quỵt này trị giá hơn 300 NDT, tương đương hơn 1 triệu đồng.

Theo hình ảnh ghi lại được từ camera giám sát, một người đàn ông mặc áo xanh và quần jean cầm lấy nồi lẩu, liếc nhìn xung quanh hai lần rồi nhanh chóng rời đi. Mãi sau đó, nhân viên mới nhận ra có điều gì đó không ổn và phát hiện nồi lẩu đã “không cánh mà bay”.

Một cư dân mạng suy đoán chắc vị khách này đã quên trả tiền sau khi uống rượu. Một số người thì hài hước cho rằng có lẽ đồ ăn ở đây ngon đến mức anh ta mang cả nồi về nhà để thưởng thức.

Nhân viên tại cửa hàng cho biết họ đã liên hệ với cảnh sát để hỗ trợ điều tra tình hình. Vụ việc hy hữu này hiện vẫn đang được điều tra.