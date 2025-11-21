Choáng váng giá căn hộ trung tâm TPHCM: 18 tỷ chỉ mua được căn 1 phòng ngủ

18 tỷ đồng chỉ mua được căn hộ 1 phòng ngủ

Nằm ở vùng lõi thành phố với môi trường sống tiện lợi và đầy đủ dịch vụ, các chung cư tọa lạc tại khu trung tâm TPHCM luôn có giá bán thuộc hạng cao nhất thị trường.

Do tính chất đô thị trung tâm, không có nhiều mảng xanh nên chủ đầu tư các chung cư thường tập trung vào tiện ích nội khu và thiết kế không gian sống chất lượng. Người mua nhà tại các dự án này cũng thuộc nhóm thu nhập từ khá đến cao.

Khảo sát của PV VietNamNet cho thấy, các chung cư có giá bán thuộc hạng đắt đỏ tại TPHCM tập trung tại 4 phường (quận 1 cũ).

Bàn giao nhà đã vài năm nhưng đà tăng giá của căn hộ chung cư The MarQ, phường Tân Định vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thời điểm mở bán, giá căn hộ tại đây dao động từ 140-150 triệu đồng/m2. Thời điểm dự án bàn giao nhà, giá bán tăng thêm từ 20-30 triệu đồng/m2.

Anh Minh Hoàng, môi giới đang chào bán căn hộ tại The MarQ, cho biết giá căn hộ tại đây đã tăng 10-12% so với năm ngoái. Hiện mức giá dao động từ 185-230 triệu đồng/m2, tùy căn.

“Giá cho thuê căn hộ ở đây cũng rất cao. Chẳng hạn, căn 50m2 có thể cho thuê với giá 25 triệu đồng/tháng. Một chủ nhà cũng đang gửi bán căn hộ 3 phòng ngủ diện tích hơn 100m2 với giá 21 tỷ đồng”, nam môi giới chia sẻ.

Căn hộ tại khu trung tâm TPHCM có mức tăng giá rất cao trong những năm qua. Ảnh: Anh Phương

Tương tự, các căn hộ tại chung cư Vinhomes Golden River cũng ghi nhận mức tăng giá rất cao. Tùy thời điểm, giá bán căn hộ ban đầu tại đây từ 70-150 triệu đồng/m2 nhưng hiện được giao dịch ở mức 180-250 triệu đồng/m2, thậm chí có căn chào bán tới 280 triệu đồng/m2.

Trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung và sở hữu vị trí trung tâm hiếm có, chung cư Lancaster Legacy Nguyễn Trãi cũng đang được chào bán với mức giá khá cao, tiệm cận 300 triệu đồng/m2.

Theo môi giới Phan Trung, cuối năm ngoái, giá căn hộ tại đây khoảng 230 triệu đồng/m2, hiện tăng lên xấp xỉ 280 triệu đồng/m2. Một căn 3 phòng ngủ, rộng 105m2 đang được chủ nhà rao bán với giá gần 30 tỷ đồng.

Môi giới này cho biết tùy hướng nhà và gói trang trí nội thất, có những căn hộ tại tháp B của chung cư này có giá bán hơn 300 triệu đồng/m2.

Grand Marina Saigon, tòa nhà sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất TPHCM, cũng có giá bán gây choáng váng khi dao động từ 350-600 triệu đồng/m2.

Đơn cử, căn một phòng ngủ diện tích 50m2 có giá khoảng 18 tỷ đồng. Các căn hộ 3-4 phòng ngủ có giá lên đến 80-90 tỷ đồng/căn. Trong khi đó, các căn hộ dual-key (căn hộ có lối ra vào chung nhưng bên trong chia thành hai căn riêng biệt) giá còn cao hơn.

Rộ tin căn hộ siêu sang giá gần 700 triệu đồng/m2

Trước thông tin Công ty TNHH Saigon Glory, chủ đầu tư dự án Khu phức hợp The Spirit of Saigon, liên tiếp thanh toán gốc và lãi các lô trái phiếu trị giá 10.000 tỷ đồng, dự án nằm đối diện chợ Bến Thành này đang đứng trước cơ hội hồi sinh.

“Siêu” dự án này có quy mô hai tòa tháp cao 48 và 55 tầng, ngoài khu dịch vụ và khách sạn còn có các căn hộ hạng siêu sang. Trải qua nhiều lần đổi chủ, hiện Masterise Homes là đơn vị phát triển dự án.

Dù thời điểm tái khởi động dự án vẫn chưa được chủ đầu tư công bố, trên thị trường, môi giới đã bắt đầu chào bán căn hộ tại đây với giá "gây sốc", gần 700 triệu đồng/m2.

Trước đây, năm 2020, từng xuất hiện trên thị trường giá bán các căn hộ là 460-570 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, dự án không triển khai xây dựng và mức giá này chỉ dừng lại ở dạng tin đồn.

Tại Diễn đàn bất động sản TPHCM với chủ đề “Hạt nhân trung tâm” diễn ra ngày 18/11, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, nhận định trong 10 năm qua, mọi phân khúc bất động sản khu trung tâm TPHCM đều tăng giá. Nhóm tăng giá cao nhất là đất nền, với mức tăng 4,8 lần.

Thứ hai là căn hộ, với mức tăng bình quân khoảng ba lần. Đơn cử, năm 2015 giá căn hộ khu trung tâm chỉ ở mức quanh 30 triệu đồng/m2 thì đến nay đã tăng lên hơn 90 triệu đồng/m2. So với nhà liền thổ tại vùng lõi TPHCM, căn hộ chung cư có mức tăng cao hơn từ 2,3-2,7 lần.

Trên thị trường sơ cấp, ông Quốc Anh cho rằng giá bán được ghi nhận trong khoảng 200-500 triệu đồng/m2 và duy trì đà tăng 10-30%/năm.