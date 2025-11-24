Kinh tế 24h: Giá vàng giảm mạnh, nhà đầu tư lỗ đậm

Giá vàng giảm mạnh, nhà đầu tư lỗ đậm

Ngày 23/11/2025, thị trường vàng trong nước chốt tuần giảm mạnh, khiến nhà đầu tư mua vào đầu tuần lỗ đậm. Giá vàng miếng SJC tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM niêm yết 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 150,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều so với tuần trước. Doji và PNJ cũng ở mức tương tự, trong khi Bảo Tín Minh Châu mua vào 148,9 triệu đồng/lượng (giảm 100.000 đồng) và bán ra 150,4 triệu đồng/lượng (giảm 600.000 đồng). Chênh lệch mua-bán khoảng 2 triệu đồng/lượng, dẫn đến mức lỗ 2,6 triệu đồng/lượng cho nhà đầu tư sau một tuần giao dịch.

Giá vàng giảm mạnh

Giá vàng nhẫn cũng lao dốc: Doji niêm yết nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 146,1-149,1 triệu đồng/lượng (giảm 800.000 đồng); SJC 146-148,5 triệu đồng/lượng (giảm 500.000 đồng); Bảo Tín Minh Châu 147,6-150,6 triệu đồng/lượng (giảm 200.000 đồng).

Trên thế giới, giá vàng giao ngay đóng cửa 4.064 USD/ounce (tương đương ~129,4 triệu đồng/lượng quy đổi), giảm 20 USD so với tuần trước, trong khi hợp đồng tương lai tháng 12/2025 ở 4.062 USD/ounce. Tuần qua, vàng thế giới biến động mạnh, lùi về gần mốc 4.000 USD/ounce do áp lực từ đồng USD mạnh lên và lo ngại lạm phát Mỹ. Chênh lệch giá nội-ngoại địa khoảng 21 triệu đồng/lượng.

Dự báo tuần tới, chuyên gia Phố Wall chuyển sang bi quan hoặc trung lập, với Adrian Day dự giá ổn định, David Morrison cảnh báo giảm ngắn hạn. Tuy nhiên, Colin Cieszynski lạc quan, dự vàng dao động 4.000-4.200 USD/ounce nhờ hỗ trợ kỹ thuật. Nhà đầu tư nên thận trọng theo dõi dữ liệu kinh tế toàn cầu.

Chứng khoán "tăng trong nghi ngờ", dự báo mới nhất cho tuần tới

Tuần giao dịch 17-21/11/2025, thị trường chứng khoán Việt Nam phục hồi thận trọng với VN-Index đóng cửa tại 1.654,93 điểm, tăng 1,19% (19,47 điểm) so với tuần trước, đánh dấu tuần tăng thứ hai liên tiếp. VN30 cũng tiến 1,51% lên 1.899 điểm, sát ngưỡng kháng cự tâm lý 1.900. Tuy nhiên, thanh khoản thấp (chỉ 42,7% trung bình 20 tuần) phản ánh tâm lý "tăng trong nghi ngờ", dòng tiền do dự giữa các nhóm ngành. Khối ngoại bán ròng tuần thứ 17 liên tiếp, tổng 1.897 tỉ đồng trên HOSE, chủ yếu chốt lời cổ phiếu đầu cơ.

Điểm sáng đến từ bất động sản (VIC, VHM dẫn dắt), công nghệ - viễn thông vốn hóa nhỏ, thủy sản, chăn nuôi, trong khi ngân hàng (VCB, TCB, BID) điều chỉnh mạnh, gây rung lắc quanh hỗ trợ 1.640 điểm. Nhóm Viettel, chứng khoán, phân bón - hóa chất, dầu khí tiếp tục giảm, nhưng dòng tiền quay lại các mã cơ bản tốt, kết quả kinh doanh tích cực.

Theo SHS, thanh khoản tăng cho thấy dòng tiền dịch chuyển, kỳ vọng bán ròng ngoại chững lại khi tỷ trọng giao dịch ngoại chỉ 15%. Pinetree nhận định thị trường tích lũy 1.580-1.680 điểm sau điều chỉnh từ đỉnh 1.800. Dự báo tuần tới (24-28/11), áp lực từ chứng khoán thế giới kém tích cực, bong bóng AI, lạm phát Mỹ, Fed giữ lãi suất có thể khiến VN-Index giảm đầu tuần, kiểm định hỗ trợ 1.600-1.620 điểm trước khi tăng ổn định. Nếu vượt 1.680 điểm với thanh khoản lớn, xu hướng hồi phục xác nhận.

Khuyến nghị: Tránh mua đuổi FOMO, kiên nhẫn chờ bứt phá; hạn chế bắt đáy ngân hàng, chứng khoán, bất động sản do xu hướng giảm chưa kết thúc. Tập trung mã hưởng lợi nâng hạng thị trường, đánh giá nền tảng doanh nghiệp 2026.

Ba nông sản Việt Nam cùng phá kỷ lục, dự báo đem về hơn 14 tỷ USD

Năm 2025, ba mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam đồng loạt phá kỷ lục xuất khẩu ngay từ giữa tháng 11, hứa hẹn mang về hơn 14 tỷ USD. Theo số liệu Hải quan đến 15/11, cà phê đã xuất 1,35 triệu tấn, thu 7,64 tỷ USD (tăng 62,6% giá trị), vượt xa kỷ lục cả năm 2024 (5,62 tỷ USD) và được dự báo chạm mốc trên 8 tỷ USD cả năm. Hạt điều đạt 4,51 tỷ USD (+19,3%), chính thức phá đỉnh cũ 4,34 tỷ USD và hướng tới 5 tỷ USD cuối năm. Hạt tiêu xuất 213.400 tấn, thu 1,44 tỷ USD, vượt kỷ lục lịch sử 1,43 tỷ USD năm 2016 và có thể cán đích 1,5 tỷ USD.

Sở dĩ cả ba mặt hàng lập đỉnh cùng lúc là do nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt: trước 2020, giá thấp khiến nông dân Việt Nam chặt tiêu, bỏ cà phê chuyển sang sầu riêng, dẫn đến sản lượng giảm mạnh khi nhu cầu thế giới tăng trở lại. Cà phê được hưởng lợi thêm từ chất lượng nâng cao, tỷ lệ chế biến sâu tăng và đáp ứng tiêu chuẩn bền vững của EU. Hạt điều thắng lớn nhờ nhu cầu hạt dinh dưỡng bùng nổ tại Mỹ, EU, Trung Quốc và mở rộng thị trường mới như Đức, UAE, Anh. Còn hạt tiêu – được gọi là “vàng đen” – đang trong chu kỳ siêu tăng giá, có thể kéo dài hơn 10 năm, với giá nội địa dự báo chạm 200.000 đồng/kg năm 2026.

Với vị thế top đầu thế giới ở cả ba mặt hàng, năm 2025 đánh dấu thời hoàng kim của cà phê, hạt điều và hạt tiêu Việt Nam khi giá cao, đơn hàng dồi dào và chiến lược sản xuất bền vững đang cùng lúc phát huy hiệu quả.

'Đại gia' bán lẻ Thái Lan thu hơn tỷ USD ở Việt Nam

Central Retail – “đại gia” bán lẻ Thái Lan – vừa công bố doanh thu 9 tháng đầu năm 2025 tại Việt Nam đạt 35,3 tỷ baht (gần 29.000 tỷ đồng ~ 1,1 tỷ USD), dù giảm 6% theo đồng baht do biến động tỷ giá, nhưng tính theo tiền đồng lại tăng 7% so với cùng kỳ 2024. Với kết quả này, Central Retail vượt WinCommerce (Masan) 28.400 tỷ đồng nhưng vẫn đứng sau Bách Hóa Xanh (34.400 tỷ đồng).

Mảng thực phẩm tiếp tục chiếm áp đảo với 31,6 tỷ baht (25.175 tỷ đồng), đồ gia dụng - công nghệ đóng góp 3,9 tỷ baht, phần còn lại là thời trang. Hiện Central Retail vận hành 42 trung tâm thương mại GO!, 13 Mini GO!, cùng các thương hiệu Tops Market, Lan Chi Mart, Nguyễn Kim, Supersports… từ khi vào Việt Nam năm 2012.

Tập đoàn dự kiến mở thêm 4-6 trung tâm GO! (diện tích ~4.500 m², 70% thực phẩm) và 12-15 Mini GO! (diện tích ~1.700 m², tập trung phi thực phẩm) trong giai đoạn tới. CEO Suthisarn Chirathivat nhận định Việt Nam là thị trường năng động, dân số lớn và cùng Thái Lan là hai trọng điểm chiến lược 3 năm tới. Tuy nhiên, do thu nhập bình quân đầu người còn thấp, Central Retail tạm chưa phát triển mô hình bách hóa cao cấp mà tiếp tục tập trung vào phân khúc đại chúng với GO! và Mini GO! tại cả thành phố lớn lẫn tỉnh lẻ.