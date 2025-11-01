Một công ty bất động sản lãi đậm nhờ thắng kiện thuế

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) ghi nhận doanh thu thuần quý III xấp xỉ 36 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ. Công ty lãi gộp khoảng 5 tỷ đồng sau khi trừ giá vốn, chênh lệch không nhiều so với giai đoạn này năm ngoái.

Thay đổi lớn nhất trên báo cáo tài chính là mục thu nhập khác khi phát sinh gần 97 tỷ đồng. Nhờ đó, trừ hết chi phí, công ty lãi hơn 84 tỷ đồng, tăng 180% so với cùng kỳ và đánh dấu mức cao nhất kể từ quý II/2021 đến nay.

Trong văn bản giải trình gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM, bà Trần Thị Liên - Tổng giám đốc Thuduc House - cho biết đã ghi nhận thu nhập hơn 91 tỷ đồng trong quý III từ thắng vụ kiện hành chính giữa công ty và Chi cục thuế khu vực II (nay là Thuế TP HCM). Vụ kiện này liên quan đến việc Thuduc House bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn, dừng làm thủ tục hải quan với hàng hóa xuất nhập khẩu và cưỡng chế trích tiền từ tài khoản ngân hàng.

Trước đó, thông cáo báo chí phát hành ngày 23/9 về vụ án khiếu kiện quyết định hành chính, Thuduc House cho biết bản án phúc thẩm của TAND tối cao tại TP HCM bác kháng cáo của Thuế TP HCM và giữ nguyên bản án sơ thẩm tuyên vào cuối tháng 4. Theo đó, tòa tuyên hủy các quyết định hành chính của cơ quan thuế liên quan đến số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 365,5 tỷ đồng và số tiền lãi chậm nộp 74,7 tỷ đồng. Các quyết định phái sinh như ngừng sử dụng hóa đơn, dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu cũng bị hủy.

Thuduc House cho rằng phán quyết này giúp họ "xóa bỏ được những rào cản và hạn chế từ các quyết định hành chính của Chi cục thuế khu vực II cũ, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mặt và mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh doanh trong tương lai".

Lũy kế chín tháng đầu năm, Thuduc House ghi nhận doanh thu thuần hơn 61 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ. Công ty lãi sau thuế hơn 103 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ xấp xỉ 4 tỷ đồng.

Thuduc House thành lập năm 1990, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản. Vài năm gần đây, công ty trải qua nhiều biến động nhân sự thượng tầng và kinh doanh sa sút, dẫn đến khoản lỗ chưa phân phối hơn 1.056 tỷ đồng vào cuối 2024.

Năm nay, công ty này đặt mục tiêu có tổng doanh thu hợp nhất hơn 235 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 66 tỷ đồng.

Tại phiên họp thường niên cuối tháng 6, ông Trần Thành Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Thuduc House - cho biết năm nay sẽ tập trung thực hiện hai dự án trọng điểm tại TP HCM. Dự án đầu tiên là khu nhà ở thương mại quy mô 10 ha ở phường Hiệp Bình, dự kiến cung cấp 3.000 căn hộ phân khúc trung và cao cấp. Thứ hai là trung tâm thương mại tại trục đường Tăng Nhơn Phú với diện tích sàn kinh doanh hơn 6.000 m2.

Ngoài ra, công ty đã mở rộng kinh doanh hàng gia dụng và dự tính sẽ phân phối thêm trái cây nhập khẩu. Theo ông Vinh, mục tiêu khi tham gia lĩnh vực phân phối không phải tạo ra lợi nhuận lớn mà là có dòng tiền ổn định, giúp duy trì hoạt động kinh doanh hàng ngày cho công ty.

Tính đến cuối tháng 9, Thuduc House có tổng tài sản hơn 690 tỷ đồng. Công ty đang nợ hơn 515 tỷ đồng, giảm 100 tỷ đồng so với cuối năm ngoái.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu Thuduc House (TDH) đang giao dịch ở vùng giá 5.200 đồng, tăng gần gấp đôi so với đầu năm nay.